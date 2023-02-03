Бійці оглядають підбитий російський танк: "Дзвони Ігорю і скажи, що ми гусянку найшли на Т-80". ВIДЕО
Українські воїни показали підбитий російський танк Т-80.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з розмови військових, як трофей танк вже не годиться, але деякі запчастини стануть у нагоді українським бійцям.
"Звони Ігорю і скажи, що ми гусянку найшли на Т-80", - каже на записі один з воїнів.
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Топ коментарі
+30 MausMike
показати весь коментар03.02.2023 15:04
+27 Hanka Panyanka
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+19 Яр Холодний
показати весь коментар03.02.2023 15:05
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Той самий?
Чи будуть їм продавати як ті яйця в кілограмах, калоріях, дюймах чи кіловатах?
The amount of snow indicates Chernihivi or Sumy oblasts.
Now, Ukraine got some heavy trucks
from western donors to haul tanks over longer distances.
Probably sent that wreckage to Poland for repairs,
claiming, it would be some of their T-72's,
they had donated.