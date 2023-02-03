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Бійці оглядають підбитий російський танк: "Дзвони Ігорю і скажи, що ми гусянку найшли на Т-80". ВIДЕО

Українські воїни показали підбитий російський танк Т-80.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з розмови військових, як трофей танк вже не годиться, але деякі запчастини стануть у  нагоді українським бійцям.

"Звони Ігорю і скажи, що ми гусянку найшли на Т-80", - каже на записі один з воїнів.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

танк (2067) знищення (7235)


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Топ коментарі
+30
Хозяйських батьків діти.
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03.02.2023 15:04
+27
та гарна річ, треба брати...
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03.02.2023 14:58
+19
Куме? А Ви чули - при «Укроборомпромі» відкривають новий філіал і наймають спеціалістів-ремонтників Називається «УкрВоєншрот» Будуть розбирать підбиту трофейну російську військову техніку для створення ремкомплектів для техніки ЗСУ та поповнення їх новими бойовими одиницями...
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03.02.2023 15:05
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та гарна річ, треба брати...
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03.02.2023 14:58 Відповісти
а БК Є?????? я би взяв....
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03.02.2023 15:00 Відповісти
З рогатки стріляти?
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03.02.2023 15:57 Відповісти
в мене "ствол танка" поряд з будинком ще з березня лежить. Орки втекли - танки покидали
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03.02.2023 17:49 Відповісти
"Ігааарь! Ігарь! Всіх заїбашив!!!"
Той самий?
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03.02.2023 15:01 Відповісти
Хозяйських батьків діти.
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03.02.2023 15:04 Відповісти
Куме? А Ви чули - при «Укроборомпромі» відкривають новий філіал і наймають спеціалістів-ремонтників Називається «УкрВоєншрот» Будуть розбирать підбиту трофейну російську військову техніку для створення ремкомплектів для техніки ЗСУ та поповнення їх новими бойовими одиницями...
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03.02.2023 15:05 Відповісти
- Скажіть будь ласка куме, а скільки ж буде коштувати для ВСУ той ремкомплект?
Чи будуть їм продавати як ті яйця в кілограмах, калоріях, дюймах чи кіловатах?
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03.02.2023 17:00 Відповісти
Да это такой с завода пришел "Леопердов" пугать!
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03.02.2023 16:48 Відповісти
у нашому танкозоопарку зараз понад двох з половиною десятків моделей\модифікацій танків, тому і приходиться збирати по узбіччям не тільки гусянку.
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03.02.2023 18:00 Відповісти
The tank stood there likely since March 2022.
The amount of snow indicates Chernihivi or Sumy oblasts.

Now, Ukraine got some heavy trucks
from western donors to haul tanks over longer distances.

Probably sent that wreckage to Poland for repairs,
claiming, it would be some of their T-72's,
they had donated.
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03.02.2023 20:30 Відповісти
Аl sen kimmen söylesip tursıñ? Onı mısıq oqï ma?
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04.02.2023 13:47 Відповісти
Амандрапапупа амандрапапа! Або одне з двох.
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04.02.2023 17:03 Відповісти
 
 