Бійці оглядають підбитий російський танк: "Дзвони Ігорю і скажи, що ми гусянку найшли на Т-80". ВIДЕО

Українські воїни показали підбитий російський танк Т-80.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з розмови військових, як трофей танк вже не годиться, але деякі запчастини стануть у нагоді українським бійцям.

"Звони Ігорю і скажи, що ми гусянку найшли на Т-80", - каже на записі один з воїнів.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина продасть Україні 88 танків Leopard-1, - ЗМІ