Десантники 46-ї бригади з ПТРК "Стугна" знищили ворожу БМП та вантажівку з боєприпасами. ВIДЕО
Бійці протитанкової роти 46-ї окремої аеромобільної бригади завдали удару по техніці окупантів з ПТРК "Стугна" та знищили БМП і вантажівку з боєприпасами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного пострілу та його результатів українські воїни опублікували на сторінці свого підрозділу у соцмережі.
"Спокою окупантам на нашій землі не буде ніколи! Зупинка на перекур екіпажу БМП та вантажівки отримала яскраве логічне продовження. Завдяки пильності й влучності бійців протитанкової роти нашої бригади ви маєте змогу спостерігати гучний феєрверк з ворожого БК і смажених "тарганів". Такий "гарячий" прийом забезпечено всім росіянам, хто досі не усвідомив: їм в Україні, м’яко кажучи, не раді", - зазначають воїни у дописі до відео.
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но рисковали немало.
дистанция 2 км примерно, если бы промазали, и пуск стугны засекли, от бмп могло бы и прилететь. ее пушка на 4 км бьет.