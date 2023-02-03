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Десантники 46-ї бригади з ПТРК "Стугна" знищили ворожу БМП та вантажівку з боєприпасами. ВIДЕО

Бійці протитанкової роти 46-ї окремої аеромобільної бригади завдали удару по техніці окупантів з ПТРК "Стугна" та знищили БМП і вантажівку з боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного пострілу та його результатів українські воїни опублікували на сторінці свого підрозділу у соцмережі.

"Спокою окупантам на нашій землі не буде ніколи! Зупинка на перекур екіпажу БМП та вантажівки отримала яскраве логічне продовження. Завдяки пильності й влучності бійців протитанкової роти нашої бригади ви маєте змогу спостерігати гучний феєрверк з ворожого БК і смажених "тарганів". Такий "гарячий" прийом забезпечено всім росіянам, хто досі не усвідомив: їм в Україні, м’яко кажучи, не раді", - зазначають воїни у дописі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бутусов про ситуацію в Соледарі: Командування приділяє значну увагу цьому району, 46-та бригада керована та вмотивована

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) техніка (1826) 46 окрема десантно-штурмова бригада (58) Стугна (83) ПТРК (94)


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Топ коментарі
+33
З експортної "Стугни" що була виготовлена для поставки в країни Перської затоки, видно арабські символи. Це подвиг гідний звань Героїв України тим хто встиг вивезти зі складів виробника мабудь сотні ПТРК та ракет які були би 200% знищені ракетними ударами. Але не нагородили, ще кримінальні справи відкрили. Нагородили товстопиких кварталівців та дбр-вців
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03.02.2023 15:39
+21
Молодці!!!!!! Ви - супер!
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03.02.2023 15:26
+17
А я думав - ці "експортні" вже всі втрачені в боях! От тепер хай араби дивляться, ЯКУ зброю їм готували (і вироблять таку саму) Кращих бойових випробувань, ніж знищення техніки "другої армії світу" марно й шукать! Реклама - кращої не треба!!!
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03.02.2023 15:55
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Молодці!!!!!! Ви - супер!
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03.02.2023 15:26 Відповісти
Стрільба дуплетом-виконавцям респект...
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03.02.2023 15:26 Відповісти
Одень семью, не позорься.
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04.02.2023 15:22 Відповісти
З експортної "Стугни" що була виготовлена для поставки в країни Перської затоки, видно арабські символи. Це подвиг гідний звань Героїв України тим хто встиг вивезти зі складів виробника мабудь сотні ПТРК та ракет які були би 200% знищені ракетними ударами. Але не нагородили, ще кримінальні справи відкрили. Нагородили товстопиких кварталівців та дбр-вців
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03.02.2023 15:39 Відповісти
А я думав - ці "експортні" вже всі втрачені в боях! От тепер хай араби дивляться, ЯКУ зброю їм готували (і вироблять таку саму) Кращих бойових випробувань, ніж знищення техніки "другої армії світу" марно й шукать! Реклама - кращої не треба!!!
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03.02.2023 15:55 Відповісти
💯%!
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03.02.2023 16:09 Відповісти
حسنا يا شباب. بخير!
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03.02.2023 15:52 Відповісти
Согласен с каждым завиточком!
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03.02.2023 16:46 Відповісти
Вы уверены, что восклицательный знак в правильном месте поставили? Язык то не испанский
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04.02.2023 00:51 Відповісти
Ні, зовсім не увєрєний
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04.02.2023 01:01 Відповісти
Просто для развития кругозора. В испанском вопросительные и восклицательные знаки ставятся в начале и в конце предложения. Арабы, как известно, пишут справа налево. Так что ваш знак должен стоять слева (перед вязью) .
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04.02.2023 01:15 Відповісти
Так-так, дякую Я трішки знайомий з історією, і з фінікійською абеткою зокрема. Якщо цікаво, подивіться, як виглядали рядки грецькою мовою, коли її ще писали справа наліво -- реально деякі літерки повернуті на 180 градусів А ще у ті сиві часи був бустрофедон
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04.02.2023 01:30 Відповісти
Героям слава 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.02.2023 15:55 Відповісти
Боже, помагай!
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03.02.2023 16:02 Відповісти
Горить палає техніка ворожа,наша Україна переможе!
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03.02.2023 16:53 Відповісти
О вже на Газельках друга армія світу в наступ йде
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03.02.2023 17:49 Відповісти
ВТОРАЯ АРМИЯ ТРЕТЕГО МИРА
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03.02.2023 22:34 Відповісти
молодцы.
но рисковали немало.
дистанция 2 км примерно, если бы промазали, и пуск стугны засекли, от бмп могло бы и прилететь. ее пушка на 4 км бьет.
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04.02.2023 16:08 Відповісти
 
 