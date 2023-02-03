Десантники 46-ї бригади з ПТРК "Стугна" знищили ворожу БМП та вантажівку з боєприпасами. ВIДЕО

Бійці протитанкової роти 46-ї окремої аеромобільної бригади завдали удару по техніці окупантів з ПТРК "Стугна" та знищили БМП і вантажівку з боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного пострілу та його результатів українські воїни опублікували на сторінці свого підрозділу у соцмережі.

"Спокою окупантам на нашій землі не буде ніколи! Зупинка на перекур екіпажу БМП та вантажівки отримала яскраве логічне продовження. Завдяки пильності й влучності бійців протитанкової роти нашої бригади ви маєте змогу спостерігати гучний феєрверк з ворожого БК і смажених "тарганів". Такий "гарячий" прийом забезпечено всім росіянам, хто досі не усвідомив: їм в Україні, м’яко кажучи, не раді", - зазначають воїни у дописі до відео.

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