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Новини Відео Війна
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Маємо конкретні домовленості з партнерами, як Україна стане ще ближчою з ЄС, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 345 дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковане пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей ранок в Україні, як і багато інших, почався з повітряної тривоги. Цей день, як і багато інших, минув у надзвичайно жорстоких боях на фронті. Але все одно цим вечором можна сказати, що Україна йде до своєї мети. Ми зберегли українську свободу. Ми захищаємо цінності України. І ми досягнемо цілей нашої держави. Європейських цілей нашої держави.

Сьогодні дуже відчувалася впевненість у цьому – під час саміту. Ми говоримо вже як учасники європейської спільноти. І працюємо – щоб зафіксувати це де-юре. Є розуміння, що почати переговори про членство України в Євросоюзі можна цього року. Є розуміння партнерами також і того, що цього року маємо, як і торік, незмінно посилювати оборонну підтримку нашої держави і тиск на Росію.

Готуємо більшу інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС – це більші доходи українських компаній, більше виробництво та робочі місця в нашій країні, це доходи державного і місцевих бюджетів", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23829) членство в ЄС (1250)


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Топ коментарі
+11
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03.02.2023 21:01
+8
Т.е. тебя сегодня снова сильно покусали и сказали не дурить мозги?
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03.02.2023 20:59
+8
Яке ще ЄС коли ти продовжуєш воювати з опозицією? Казьол.
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03.02.2023 20:59
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Т.е. тебя сегодня снова сильно покусали и сказали не дурить мозги?
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03.02.2023 20:59 Відповісти
Яке ще ЄС коли ти продовжуєш воювати з опозицією? Казьол.
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03.02.2023 20:59 Відповісти
Україна стане ще ближчою з ЄС

Атож!
Я ж добре пам'ятаю, що "в 11 пятилетке мы будем жить еще лучше"!
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03.02.2023 21:00 Відповісти
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03.02.2023 21:01 Відповісти
3.14здеть - не мешки ворочать!
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03.02.2023 21:03 Відповісти
"Україна йде до своєї мети. Ми зберегли українську свободу. Ми захищаємо цінності України. І ми досягнемо цілей нашої держави." Джерело:

Замість "МИ" поставити "Україна". Тоді це буде правдою. А "ВИ" до України маєте таке саме відношення, як морська свинка - до моря.
Аби ж ви не заважали Україні і нашим ЗСУ!
Тобі, медійна дєрьмаковська ширма, за сукупністю всього, що ти понапідписував, "світить" не один пожиттєвий термін, а ось сам дєрьмак може вийти "білим і пухнастим" з усього, бо, по-перше, він не є державним службовцем і, по-друге, він нічого не підписував.
- Думай-те!
- Нічим!
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03.02.2023 21:04 Відповісти
А при цьому стромляє своє рило в державні справи!
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03.02.2023 21:18 Відповісти
А в нього вибору нема. Так і хочеться сказать: "Вова, якщо тебе тримають в заручниках, то маякни! Довічне за ґратами краще, ніж "і ніхто нє узнаєт, гдє могілка твоя"!"
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03.02.2023 21:25 Відповісти
Є дуже хороше украінське прислів'я до цих слів зе презедента'-''Обіцянка цяцянка-дуракам радість''
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03.02.2023 21:05 Відповісти
Это он о чем? ЕС разрешило слугам народа воровать помощь и хранить ее в диванах?
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03.02.2023 21:05 Відповісти
Они тоже кушать хотят. А вы что не знали, что с ними и раньше делились?
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03.02.2023 21:17 Відповісти
Україна і її народ мають "чергову порцію європейсько-зеленої лапші на вуха" не більше
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03.02.2023 21:12 Відповісти
16 февраля, за неделю до войны, это зелёное рыльце придумало праздник: день ед(б)инения. с кем ты хотело "єднатися" после омана? малоросс с кацапами
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03.02.2023 21:38 Відповісти
Звичайно ! Тільки пішло, щось не так!
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04.02.2023 16:33 Відповісти
Мели Емеля твоя неделя - так как цапи кажуть.
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03.02.2023 21:58 Відповісти
закликає "владу України чітко продемонструвати свою політичну рішучість діяти відповідно до європейських амбіцій свого народу, значно прискоривши прогрес у проведенні суттєвих реформ… підкреслює у цьому зв'язку необхідність захисту незалежності всіх антикорупційних інституцій, посилення свободи ЗМІ, підвищення ефективності та підзвітності судової системи, усунення недоліків у функціонуванні правоохоронних органів та забезпечення політичного і партійного плюралізму як у Верховній Раді України, так і за її межами; закликає Україну утримуватися від ухвалення законодавства, яке є несумісним із законодавством ЄС або ставить під загрозу досягнення у процесі реформ та боротьбі з корупцією".
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03.02.2023 22:22 Відповісти
"Не існує "швидкого шляху" до членства в ЄС, а вступ залишається складним, заснованим на заслугах і структурованим процесом, який вимагає ефективного впровадження реформ і імплементацію acquis"

Резолюція "підкреслює необхідність відповідального, прозорого та ефективного використання фінансової допомоги ЄС та іншої міжнародної фінансової допомоги, а також наголошує на важливості перезавантаження системи державних закупівель в Україні шляхом повного відновлення системи ProZorro".

"Закликає Уряд України продовжувати зміцнювати місцеве самоврядування - реформу, яка отримала значне національне та міжнародне визнання, а також вбудувати успіх реформи децентралізації в загальну архітектуру процесів ремонту, відновлення та реконструкції в Україні;
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03.02.2023 22:25 Відповісти
Американський «привіт» українській корупції https://glavcom.ua/publications/amerikanskij-privit-ukrajinskij-koruptsiji-pisljamova-do-vizitu-inspektoriv-ssha-906093.html
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03.02.2023 22:44 Відповісти
 
 