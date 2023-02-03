Маємо конкретні домовленості з партнерами, як Україна стане ще ближчою з ЄС, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 345 дня війни з РФ.
Відповідне відео опубліковане пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей ранок в Україні, як і багато інших, почався з повітряної тривоги. Цей день, як і багато інших, минув у надзвичайно жорстоких боях на фронті. Але все одно цим вечором можна сказати, що Україна йде до своєї мети. Ми зберегли українську свободу. Ми захищаємо цінності України. І ми досягнемо цілей нашої держави. Європейських цілей нашої держави.
Сьогодні дуже відчувалася впевненість у цьому – під час саміту. Ми говоримо вже як учасники європейської спільноти. І працюємо – щоб зафіксувати це де-юре. Є розуміння, що почати переговори про членство України в Євросоюзі можна цього року. Є розуміння партнерами також і того, що цього року маємо, як і торік, незмінно посилювати оборонну підтримку нашої держави і тиск на Росію.
Готуємо більшу інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС – це більші доходи українських компаній, більше виробництво та робочі місця в нашій країні, це доходи державного і місцевих бюджетів", - сказав Зеленський.
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Атож!
Я ж добре пам'ятаю, що "в 11 пятилетке мы будем жить еще лучше"!
Замість "МИ" поставити "Україна". Тоді це буде правдою. А "ВИ" до України маєте таке саме відношення, як морська свинка - до моря.
Аби ж ви не заважали Україні і нашим ЗСУ!
Тобі, медійна дєрьмаковська ширма, за сукупністю всього, що ти понапідписував, "світить" не один пожиттєвий термін, а ось сам дєрьмак може вийти "білим і пухнастим" з усього, бо, по-перше, він не є державним службовцем і, по-друге, він нічого не підписував.
- Думай-те!
- Нічим!
Резолюція "підкреслює необхідність відповідального, прозорого та ефективного використання фінансової допомоги ЄС та іншої міжнародної фінансової допомоги, а також наголошує на важливості перезавантаження системи державних закупівель в Україні шляхом повного відновлення системи ProZorro".
"Закликає Уряд України продовжувати зміцнювати місцеве самоврядування - реформу, яка отримала значне національне та міжнародне визнання, а також вбудувати успіх реформи децентралізації в загальну архітектуру процесів ремонту, відновлення та реконструкції в Україні;