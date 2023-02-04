У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися із загиблим в Україні білоруським добровольцем Едуардом Лобовим.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Церемонія прощання пройшла у Соборі Святого Олександра (Головний костел Києва). Едуарда Лобова поховають у Варшаві.

Едуард Лобов служив у 72-й окремій механізованій бригаді, брав участь у звільненні Київської області та Чорнобиля від російських окупантів.

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Едуарду було 34 роки. Едуард Лобов – колишній білоруський політв'язень. Його було затримано 18 грудня 2010 року, а після незаконно засуджено до чотирьох років колонії суворого режиму. Едуард повністю відбув свій термін у колонії "Вовчі нори". Воював в Україні з 2015 року. Спочатку служив у батальйоні "Правий сектор", потім у 8-му окремому полку спеціального призначення. Останні три роки він служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних запорожців. На війні Едуард був стрільцем із гранатомета та американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.



























































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ