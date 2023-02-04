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У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися із загиблим в Україні білоруським добровольцем Едуардом Лобовим.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Церемонія прощання пройшла у Соборі Святого Олександра (Головний костел Києва). Едуарда Лобова поховають у Варшаві.

Едуард Лобов служив у 72-й окремій механізованій бригаді, брав участь у звільненні Київської області та Чорнобиля від російських окупантів.

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Едуарду було 34 роки. Едуард Лобов – колишній білоруський політв'язень. Його було затримано 18 грудня 2010 року, а після незаконно засуджено до чотирьох років колонії суворого режиму. Едуард повністю відбув свій термін у колонії "Вовчі нори". Воював в Україні з 2015 року. Спочатку служив у батальйоні "Правий сектор", потім у 8-му окремому полку спеціального призначення. Останні три роки він служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних запорожців. На війні Едуард був стрільцем із гранатомета та американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.

У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 01
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 02
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 03
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 04
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 05
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 06
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 07
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 08
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 09
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 10
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 11
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 12
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 13
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 14
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 15
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 16
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 17
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 18
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 19
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 20
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 21
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 22
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 23
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 24
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 25
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 26
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 27
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 28
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 29
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 30
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 31
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 32
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 33
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 34
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 35
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 36
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 37
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 38
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 39
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 40
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 41
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 42
У Києві попрощалися з білоруським добровольцем Едуардом Лобовим, який загинув у бою з російськими окупантами біля Вугледару 43

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

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