"Ты что, и детей убивал?": російський окупант зізнався шокованій дівчині у скоєнні військових злочинів, - перехоплення ГУР. АУДIО

Дружина/подруга окупанта у щирому подиві й не розуміє, як Україна буде розплачуватися за надану їй військову допомогу. Також вона в шоці з зізнання її чоловіка/хлопця у скоєнні ним тяжких злочинів, а саме вбивств дітей.

Про це свідчить перехоплення телефонної розмови окупанта з жінкою, опубліковане Головним управілянням розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Ну так они же и тебя хотят вырезать, понимаешь? Ты что, и детей убивал, Кирилл? Ты же говоришь всех подряд… Ну, и ты тоже? Кирилл, ты серьезно!? Почему ты мне об этом не сказал? Почему ты мне не сказал о том, что ты там тоже детей убивал? Почему не сказал?", - каже шокована жінка.

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Перед цим вона міркувала, що Україні доведеться розплачуватися за військову допомогу від Європи. Нібито, потрібно буде "віддати якусь частину території": "Я вот удивляюсь: вот то, что Европа им помогает, они думают, что это, наверное, помощь просто? Это же они не просто помощь дают. А с надеждой, что им деньги вернут или что? Как, как столько там денег? Зачем им? […] Так в том то и дело, что в любом случае вы отдадите какую-то часть территории… Отдайте уже России и ну… успокойтесь и забейте вы *ер уже"