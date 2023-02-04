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"Ты что, и детей убивал?": російський окупант зізнався шокованій дівчині у скоєнні військових злочинів, - перехоплення ГУР. АУДIО

Дружина/подруга окупанта у щирому подиві й не розуміє, як Україна буде розплачуватися за надану їй військову допомогу. Також вона в шоці з зізнання її чоловіка/хлопця у скоєнні ним тяжких злочинів, а саме вбивств дітей.

Про це свідчить перехоплення телефонної розмови окупанта з жінкою, опубліковане Головним управілянням розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Ну так они же и тебя хотят вырезать, понимаешь? Ты что, и детей убивал, Кирилл? Ты же говоришь всех подряд… Ну, и ты тоже? Кирилл, ты серьезно!? Почему ты мне об этом не сказал? Почему ты мне не сказал о том, что ты там тоже детей убивал? Почему не сказал?", - каже шокована жінка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У тебя че, нах#й, одни зеки, нах#й?": російський окупант обурений складом підрозділу, - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Перед цим вона міркувала, що Україні доведеться розплачуватися за військову допомогу від Європи. Нібито, потрібно буде "віддати якусь частину території": "Я вот удивляюсь: вот то, что Европа им помогает, они думают, что это, наверное, помощь просто? Это же они не просто помощь дают. А с надеждой, что им деньги вернут или что? Как, как столько там денег? Зачем им? […] Так в том то и дело, что в любом случае вы отдадите какую-то часть территории… Отдайте уже России и ну… успокойтесь и забейте вы *ер уже"

Автор: 

армія рф (17502) розвідка (3866) воєнні злочини (1862) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+44
Як кацапія буде розплачуватись за те що натворила?
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04.02.2023 23:50
+32
Какой бы лидер своей страны, зная вторжение мразей, которые устраивали расстрелы и голодоморы, ни сделал бы ничего, чтобы не уберечь своих людей, оправдывая это тем, что он бы терял миллиарды. Жрите теперь ваше "хуже не будет" и "я вам ничего не должен". Зато на велосепеде катается
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04.02.2023 23:56
+30
Русня ****** не имеет права на существование, когда рюсьге шмара с ***** высырает рюсьге *******, его нужно брать за две ноги и ******* об стенку. Пусть с миром покоится Чикатило, нормально он ********* рюсьге **** и резал живьём, племя мразей
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04.02.2023 23:49
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Русня ****** не имеет права на существование, когда рюсьге шмара с ***** высырает рюсьге *******, его нужно брать за две ноги и ******* об стенку. Пусть с миром покоится Чикатило, нормально он ********* рюсьге **** и резал живьём, племя мразей
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04.02.2023 23:49 Відповісти
А ведь Чекатило украинец, убивший около 50 молодых россиян, потомство которых воевало бы сейчас против Украины...
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05.02.2023 01:32 Відповісти
Да что за фуйню ті несешь,черт тебя подери ,ватній рашистский длбб
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05.02.2023 11:35 Відповісти
Як кацапія буде розплачуватись за те що натворила?
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04.02.2023 23:50 Відповісти
Так ручні б за свою розплату думати ,а вона все до чужих вікон дереться
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05.02.2023 00:18 Відповісти
Безпалівно! Нічого не скажеш! Ручні чи зручно? Раби не коверкайте Мову своїх Господарів!
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05.02.2023 00:27 Відповісти
Село ти .ну добре хоч крім тебе та ще одного невігласа, більше телепнів не знайшлося.як велика рука та поспіхом ,де на клавіатурі смартфона букви "С і Ч" знаходяться? Шкарпетки хоч в тебе чисті "господар "-?
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05.02.2023 09:23 Відповісти
Зараз чисті рабе, можеш виїжджати зі своєї задрипаної чіти понюхаєш. Якщо помилково, то тоді розкрий суть твоєї фрази : "Так ручні б за свою розплату думати ,а вона все до чужих вікон дереться" - що ти цим хотів сказати лишньохромосомий
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05.02.2023 09:37 Відповісти
"Русні" він написав
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05.02.2023 10:25 Відповісти
Поголівною евтаназію!
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05.02.2023 00:25 Відповісти
Если бы вывезли всех детей, то кое-кто терял бы миллиарды.
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04.02.2023 23:52 Відповісти
Почему сейчас никто не вывозит детей с прифронтовых городов? Даже в Соледаре и Бахмуте которые уже сровнены с землей оказывается остались дети которых родители почему то не вывозят
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05.02.2023 00:21 Відповісти
Да потому что таковы люди! Мало кто решится бросить свой дом и скитаться по чужбинам. Поэтому и повторяю вам всем, что эвакуация в феврале перед началом войны не имела никаких шансов быть реализованной. Люди даже под бомбардировками сидят в своих квартирах и молятся, чтобы к ним не прилетело. А тут, думаете, сказали бы уезжать, пока все было тихо-мирно, и все бы собрались и уехали? Потому что там американская разведка что-то сказала? Вы наивные люди!
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05.02.2023 01:37 Відповісти
Вот во 2 мировую советские люди легко уходили в эвакуацию. Потому что имущество все в один узел влезало. Комната, мебель все государственное. У кого велосипед, швейная машинка тому тяжело, конешно, было с богатством прощаться.
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05.02.2023 02:14 Відповісти
Все ж багато (тільки за кордон 14,5 млн, а кількість внутрішньо переміщених осіб десь 7 млн.) хто виїхав, дехто ще до 24.02.2022, покинули свої володіння і скітаються з вузликами по Монако та Мальдівах. А скільки загинуло, намагаючись виїхати з окупованих територій? Кожен має право на вибір.
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05.02.2023 06:03 Відповісти
У вас, шановний, до цих пір совок в голові. Завжди є якийсь відсоток, котрий ніколи нікуди не поїде, але переважна більшість кинула б усе і поїхала.
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05.02.2023 07:38 Відповісти

Да кАнечна "таковы люди" че было терять 6(Шесть)миллиардов
из-за какихто людишек
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05.02.2023 08:24 Відповісти
Так, але не через застороги американців, а якби діяла влада! Якби хоча б ще в жовтні 21го (а сигнали буди і раніше) почали підготовку, мобілізацію хочаб б резерву, доукомлектацію штатної числюелтності частин, будували лінії оборони, мінні поля, залучали до цього людей, створювали ТРО, уточнювали данні центрів комплектування і так ділі - всі розуміли б що загроза реальна і діяти треба відповідно. Не кожучи про все інше з 19го року
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05.02.2023 09:52 Відповісти
Ви про Оман 2020-го року з зєлєнскім шось чули?
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05.02.2023 12:22 Відповісти
Я чув, мій пост - це відповідь на коментар вище, автор якого точно не чув про Оман
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05.02.2023 13:16 Відповісти
Тому вибачаюся та переадресовую свій пост тому, кому Ви давали відповідь.
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05.02.2023 13:24 Відповісти
Тупорылый ты ********** ,что за бред-херню ты несешь, баран хрюсский
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05.02.2023 11:44 Відповісти
Знаете почему? Расскажу на своем примере:
Вывез я детей (младшей было 3 года), жену, собаку.
Решили в Винницу: снять квартиру с детьми и собакой нереально. Мы смогли, но 11000 в месяц, плюс оплата за последний месяц и 85% риелтору
Вот и получилось 11000+11000+9000 = 31000. Скажут про переселенческие выплаты - мы не получали их 5 месяцев!!!!! Вот и сидят люди, понимая, что они просто не потянут.
А люди, просто подняли цены на квартиры в 2 раза и наживаются
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06.02.2023 08:19 Відповісти
Какой бы лидер своей страны, зная вторжение мразей, которые устраивали расстрелы и голодоморы, ни сделал бы ничего, чтобы не уберечь своих людей, оправдывая это тем, что он бы терял миллиарды. Жрите теперь ваше "хуже не будет" и "я вам ничего не должен". Зато на велосепеде катается
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04.02.2023 23:56 Відповісти
Точно.... "хтось винуватий" що рашисти нелюди мерзотні..... ти зовсім є#анувся кацапаГаварящій?
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05.02.2023 00:40 Відповісти
А коли ти взнав, що кацапи -мерзотні тварюки? До 24 лютого чи після? Всі знали, що вони кончені, але твій президент не проводив і не збирається проводити ніяких евакуацій. Твоя зельона влада болт ложила на посилення захисту від цих нелюдей, тому сотня тисяч мирних українців загинула, бо не було нічого зроблено, щоб їх захистити від нелюдей.
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05.02.2023 01:03 Відповісти
Президент не мій й влада не моя, не стверджував би ти чого не знаєш а то виставив себе пи#доболом.
P. S. Що кацапи мразоти я взнав у 1998 році, після поїздки на рашистію а з 2014 впевнився у тому на 100%.
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05.02.2023 01:19 Відповісти
а Зебздо не знав? казав, що кцп "тоже люді" і "вайни нє будєт, ето нєдружествєнниє страни (Європа і Америка) всьо нагнєтают" і втирав щось людям про шашлики і "спакойним будєт вєсь 2022-ой год, я гарантірую"......
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05.02.2023 01:45 Відповісти
Провести эвакуацию не было ни малейшего шанса! Единственное, с чем я соглашусь, что министерство обороны обязано было усилить приграничные рубежи под внимательным контролем верховного главнокомандующего! Вот этого не было сделано и за это можно спрашивать
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05.02.2023 01:40 Відповісти
Да какой же ты длбб заповедный ,хоспади ! Хрюсский Ифан ,трешься тут за копейки, на Засрахе появилась высокооплачиваемая работа - копка могил и литье оградок из бетона . Брысь отсюда,животное
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05.02.2023 12:03 Відповісти
У тебя подогрело 😆 прикладывай подорожник к своему очку на ночь 😂
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05.02.2023 13:28 Відповісти
Да помним мы, помним и про перестать стрелять, и про шашлыки, и про невыполнение оборонзаказа, про разоружение и сокращение армии, про похеренную ракетную программу, про мир в очк *****, про отвод войск и разминирование. Зеленожопая падло само сюда репоедов звало, по другому и быть не могло.
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05.02.2023 07:22 Відповісти
"велосИпед", мразь.
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05.02.2023 05:29 Відповісти
Еще один тупой зебаран хрюканул в защиту Зеро
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05.02.2023 12:05 Відповісти
Гарик, бараны не хрюкают. Хрюкают свиньи. Тебе лучше знать😉
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05.02.2023 17:50 Відповісти
Те, що піаніст--зрадник українського народу, це--правда, але про "вєлосіпєд" Ви явно погарячкували.
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05.02.2023 12:25 Відповісти
Я згоден. Мої вибачення.
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05.02.2023 17:46 Відповісти
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04.02.2023 23:58 Відповісти
Потрібні бойові дії на їх території, хоча б в Криму, щоб їх личинки також вмилися кров'ю. ОКО ЗА ОКО.
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05.02.2023 00:01 Відповісти
Чим більше здохне личинок лишньохромосомої біосміттьевої гниди тим краще і тут справа не у оці за око бо порівняння якесь нерівне, оскільки життя одного Українця вартує більше ніж всих мешканців ка.цапстану
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05.02.2023 00:32 Відповісти
Крим - це не їхня територія. І треба бити по складах зброї, літаках, штабах. А не по лічинках. Ми ж не варвари, як рашисти.
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05.02.2023 04:47 Відповісти
Не варвари але частково нащадки вікінгів та нордів. Прикиньте ким були 20 річні чмобіки які зараз гвалтують, вбивають, грабують Українців на початку 2010х, так от щоб таких не було у 2030х їх жаліти не потрібно, бо до Вас у них жалю не буде
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05.02.2023 09:43 Відповісти
Розумію. Але ж ми хочемо бути цивілізованою країною. А, інакше, чим же ми краще рашки?
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05.02.2023 10:24 Відповісти
********************....
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05.02.2023 00:01 Відповісти
"Отдайте уже России и ну… успокойтесь и забейте вы"
мы уже крым отдали. Не помогло.
Конченые придурки. Они не понимают, что другие люди могут жить не думая отбирать чужие территории.
Когда вы уже успокоитесь и забьете на нас? сдыхать будут, с мыслью украсть чужое и что там у хахлов
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05.02.2023 00:02 Відповісти
Только ядерный удар по московским болотам избавит наш мир от фашистов 21 века!
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05.02.2023 00:03 Відповісти
Це буде, в майбутньому. Якщо в світі є ядерна зброя, то і ядерна війна колись буде. Це неминуче. Питання в якому масштабі і коли. Є два варіанти. Або часткове винищення людства відбудеться, або повне. Проблема в самому існуванні вади у людей. Це бажання домінувати, яке вони не можуть пояснити. А пояснення просте. Це дія гормонів і їх вплив на біохімічні процеси в мозку. У деяких людей це ще обтяжується певними психічними відхиленнями і генетичними порушеннями, які ще більше обтяжують перебіг їх маніакального прагнення отримати необхідний результат знову і знову. Хтось хоче сексу постійно і йому важко зупинитися, а хтось хоче дрючити увесь світ. І то і інше відхилення. Тільки другому місце в психлікарні. Або жорстке лікування, яке придушить дію нейромедіаторів, які відповідають за його маніакальні бажання. Але, нажаль, путіна нікому приспати.
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05.02.2023 00:25 Відповісти
Пафосный ты не наш ,как лихо завернул
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05.02.2023 12:07 Відповісти
Как так получается, что рашисты за историю своего существования убили десятки народов, истребляли население десятками миллионов и за это рашисты ни разу не понесли ответственности перед мировым сообществом?

А потому что у рашистов, уже как 300 лет существует эффективный механизм выскальзывания от ответственности за свои преступления. Хроническая ложь - называть черное - белым и наоборот, перекладывание собственной вины на других.

Именно из за этого рашисты за одной войной, развязывают следующую. Именно из за этого они насладившись убийством одного народа перскакивают на убийство следующего - словно бешеная собака хотя рашисты это и есть тот самый прокаженный народ.

Самая большая ошибка мирового сообщества, это то что они закрывали глаза на преступления рашки в отличии от Германии которую за ВМВ наказали самым жестким образом, наказали так - что немцы до сих пор боятся одного упоминания - война.

Простить рашистам их преступления, подписав с ними мирный договор - это хуже чем проиграть войну. Это то же самое что подписать акт о подготовке к следующей войне и добровольно дать согласие на гибель очередных народов путем рашкинской агрессии, включая и собственный народ...
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05.02.2023 00:13 Відповісти
Хроническая ложь - называть черное - белым и наоборот, перекладывание собственной вины на других.
Так. Брехня - це єдиний кацапський продукт, котрого вони виробляють з надлишком. Як для внутрішнього споживання, так і на експорт.
Бо більше нічого не вміють.
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05.02.2023 00:48 Відповісти
На 99%-дешевый,кацапский "понторез",не более того.
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05.02.2023 00:16 Відповісти
«Карфаген має бути зруйнований» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Carthago delenda est)
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05.02.2023 00:17 Відповісти
Кто еще не понял что руZгие ето нелюди. И на них женевская конвенция не может распространяться. Ети твари должны исчезнуть с планета Земля за то что веками не дают людям по всему миру нормально жить. Везде во всех войнах и терактах обязательно замешаны кремлевские твари.
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05.02.2023 00:24 Відповісти
МОК например не понял. Они их на олимпиаду ждут не дождутся.
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05.02.2023 01:32 Відповісти
Ну теперть-то сказал… Теперь у свино-самки проблем нет, надо полагать
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05.02.2023 00:24 Відповісти
За логікою кацапської худоби,

НАТО не приймає Україну,
але мріє окупувати.
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05.02.2023 00:31 Відповісти
У украинского народа появился реальный шанс - раз и навсегда убить агрессора и этот шанс единственный за предыдущие 1000 лет. Воспользуется ли этим шансом украинский народ, зависит от того, насколько наш народ созрел.

Если и существует эффективный механизм против войн, так этот механизм это - привлечение прокаженного народа к коллективной ответственности. На практике этого механизма построена современная Германия, которая ранее так же любила развязывать одну войну за другой.

Сегодня - немцы боятся даже упоминания о войне, не говоря уже об агрессивных действиях по отношению к другим народам и это чудо произошло не потому что Германия проиграла - Германия проиграла и в первой мировой войне но не прошло и 100-а лет как они развязали следующую и более кровавую войну. Это произошло потому, что Мир притянул немцев к коллективной ответственности что для для них стало более унизительно и позорно чем проиграть.

Именно поэтому, рашистов нужно притягивать к ответственности и это более важно чем победа Украины, ибо победа без привлечения виновных к ответственности - это не победа, это заморозка конфликта на неопределенный срок.
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05.02.2023 00:37 Відповісти
+100000000ü0000000
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05.02.2023 11:24 Відповісти
Ця путлерівска самка не за вбитих дітей переживає, а ображена, що рашист не повідомив про скоєне.
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05.02.2023 00:42 Відповісти
Які ж ці кацапи кончені , ужас 😠
Лаптестан має бути знищений , бо там живуть не люди , а дикі потвори , у яких немає нічого людського ,
тільки ми повинні ім щось віддати 😡
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05.02.2023 01:15 Відповісти
А те що фейсбук повністю працюе на кацапів ? Ось ще де треба навести лад ‼️Бо блокують проукраїнські коменти .
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05.02.2023 06:20 Відповісти
***** сукі кацапские, чтоб вы здохли в мученіях! Чтоб ваші дети пухли з голоду и жрали червей с гамна!!!! Тварі прокляті!!!!
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05.02.2023 01:41 Відповісти
сказати йому що він дегенерат і маньяк в цієї русской самкі забракло культури

занадто багато достоєвського начиталась
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05.02.2023 03:05 Відповісти
Бажаю цьому Кірілу помирати довго, складно, і максимально боляче.
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05.02.2023 03:51 Відповісти
А якби сказав їй, що дітей вбивав, то що? Що б вона зробила? Своїх вбила чи його самого? Чи хвалилася б ним?
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05.02.2023 04:54 Відповісти
Ми не будем розплачуватися, розплачуватися будете ви - і це називається - репарації.
Як воно, гинути від зброї, яку купляють ваші нащадки?
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05.02.2023 05:36 Відповісти
Світ має нарешті зрозуміти що ресурси ********** нікуди від людства не дінуться. Потрібно лише вгамувати дрімучих дикунів з москви. Найкращий спосіб це повна ізоляція. За 20-30 років відбудеться повний розвал цієї колоніальної помийки.
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05.02.2023 07:39 Відповісти
Десь у мережі бачив відос, як у москалячій школі, двоє імбіцилів знущаються над хлопчиком-інвалідом із Донбасу. У цього малого відірвало обидві ноги і він на якихось протезах... ***, просто немає слів аби висловити злість і огиду до цієї чортової фашистської орди. Це ще раз доводить, що у українців ніколи не може бути нічого спільного з москалями: ні з молодими, ні зі старими. І карошиє руцкіє, з якими сюсюкається Zeкоманда, також мають іти нахєр.
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05.02.2023 08:27 Відповісти
Тільки вбити гада
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05.02.2023 09:35 Відповісти
І його вилупків
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05.02.2023 10:54 Відповісти
а где речь кирила? ее специально вырезали, чтобы по голосу свои не узнали ? и не утилизировали ?
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05.02.2023 11:25 Відповісти
 
 