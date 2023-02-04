"Ты что, и детей убивал?": російський окупант зізнався шокованій дівчині у скоєнні військових злочинів, - перехоплення ГУР. АУДIО
Дружина/подруга окупанта у щирому подиві й не розуміє, як Україна буде розплачуватися за надану їй військову допомогу. Також вона в шоці з зізнання її чоловіка/хлопця у скоєнні ним тяжких злочинів, а саме вбивств дітей.
Про це свідчить перехоплення телефонної розмови окупанта з жінкою, опубліковане Головним управілянням розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Ну так они же и тебя хотят вырезать, понимаешь? Ты что, и детей убивал, Кирилл? Ты же говоришь всех подряд… Ну, и ты тоже? Кирилл, ты серьезно!? Почему ты мне об этом не сказал? Почему ты мне не сказал о том, что ты там тоже детей убивал? Почему не сказал?", - каже шокована жінка.
Перед цим вона міркувала, що Україні доведеться розплачуватися за військову допомогу від Європи. Нібито, потрібно буде "віддати якусь частину території": "Я вот удивляюсь: вот то, что Европа им помогает, они думают, что это, наверное, помощь просто? Это же они не просто помощь дают. А с надеждой, что им деньги вернут или что? Как, как столько там денег? Зачем им? […] Так в том то и дело, что в любом случае вы отдадите какую-то часть территории… Отдайте уже России и ну… успокойтесь и забейте вы *ер уже"
Будь ласка, зачекайте...
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Да кАнечна "таковы люди" че было терять 6(Шесть)миллиардов
из-за какихто людишек
Вывез я детей (младшей было 3 года), жену, собаку.
Решили в Винницу: снять квартиру с детьми и собакой нереально. Мы смогли, но 11000 в месяц, плюс оплата за последний месяц и 85% риелтору
Вот и получилось 11000+11000+9000 = 31000. Скажут про переселенческие выплаты - мы не получали их 5 месяцев!!!!! Вот и сидят люди, понимая, что они просто не потянут.
А люди, просто подняли цены на квартиры в 2 раза и наживаются
P. S. Що кацапи мразоти я взнав у 1998 році, після поїздки на рашистію а з 2014 впевнився у тому на 100%.
мы уже крым отдали. Не помогло.
Конченые придурки. Они не понимают, что другие люди могут жить не думая отбирать чужие территории.
Когда вы уже успокоитесь и забьете на нас? сдыхать будут, с мыслью украсть чужое и что там у хахлов
А потому что у рашистов, уже как 300 лет существует эффективный механизм выскальзывания от ответственности за свои преступления. Хроническая ложь - называть черное - белым и наоборот, перекладывание собственной вины на других.
Именно из за этого рашисты за одной войной, развязывают следующую. Именно из за этого они насладившись убийством одного народа перскакивают на убийство следующего - словно бешеная собака хотя рашисты это и есть тот самый прокаженный народ.
Самая большая ошибка мирового сообщества, это то что они закрывали глаза на преступления рашки в отличии от Германии которую за ВМВ наказали самым жестким образом, наказали так - что немцы до сих пор боятся одного упоминания - война.
Простить рашистам их преступления, подписав с ними мирный договор - это хуже чем проиграть войну. Это то же самое что подписать акт о подготовке к следующей войне и добровольно дать согласие на гибель очередных народов путем рашкинской агрессии, включая и собственный народ...
Так. Брехня - це єдиний кацапський продукт, котрого вони виробляють з надлишком. Як для внутрішнього споживання, так і на експорт.
Бо більше нічого не вміють.
НАТО не приймає Україну,
але мріє окупувати.
Если и существует эффективный механизм против войн, так этот механизм это - привлечение прокаженного народа к коллективной ответственности. На практике этого механизма построена современная Германия, которая ранее так же любила развязывать одну войну за другой.
Сегодня - немцы боятся даже упоминания о войне, не говоря уже об агрессивных действиях по отношению к другим народам и это чудо произошло не потому что Германия проиграла - Германия проиграла и в первой мировой войне но не прошло и 100-а лет как они развязали следующую и более кровавую войну. Это произошло потому, что Мир притянул немцев к коллективной ответственности что для для них стало более унизительно и позорно чем проиграть.
Именно поэтому, рашистов нужно притягивать к ответственности и это более важно чем победа Украины, ибо победа без привлечения виновных к ответственности - это не победа, это заморозка конфликта на неопределенный срок.
Лаптестан має бути знищений , бо там живуть не люди , а дикі потвори , у яких немає нічого людського ,
тільки ми повинні ім щось віддати 😡
занадто багато достоєвського начиталась
Як воно, гинути від зброї, яку купляють ваші нащадки?