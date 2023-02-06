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Пенсіонер з Бахмуту стріляє з автомата по окупантах, щоб помститися їм за зруйнований будинок: "Дуже добре, діду! Давай ще!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому літній чоловік з Бахмуту робить кілька черг з автомата з облаштованого українськими воїнами укриття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що чоловік зумисне випросив у бійців можливість поцілити в окупантів, щоб помститися їм за те, що вони зруйнували його будинок. Наскільки влучними були постріли бахмутського месника бійці не повідомляють.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 85-річний сумчанин продав квартиру й дачу та віддав гроші на ЗСУ

Автор: 

пенсіонери (888) стрілянина (1783) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+30
Невідомому діду-респект...
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06.02.2023 09:15
+28
Нас ніхто не ділить на мирних людей і військових. Окупагт вбиває всіх однаково
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06.02.2023 09:15
+25
Респект. Респект ще йтим двом дідам - перший закарпатець - віддав 10 тис.дол. у перші дні на ЗСУ, другий сумський 15 тис.дол.(продав кварт.) на ЗСУ....Ну що, депутатики, 100 тис.замало вам?
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06.02.2023 09:33
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Дуже розумію діда. Та шкода, що не дали йому бахнути рашистих тварин з сильнішої зброї.
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06.02.2023 09:14 Відповісти
Нас ніхто не ділить на мирних людей і військових. Окупагт вбиває всіх однаково
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06.02.2023 09:15 Відповісти
Невідомому діду-респект...
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06.02.2023 09:15 Відповісти
Респект. Респект ще йтим двом дідам - перший закарпатець - віддав 10 тис.дол. у перші дні на ЗСУ, другий сумський 15 тис.дол.(продав кварт.) на ЗСУ....Ну що, депутатики, 100 тис.замало вам?
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06.02.2023 09:33 Відповісти
Взагали, треба брати за яйця Резникова, хай повертае гроші на фронт!
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06.02.2023 13:00 Відповісти
Резников шестерка
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06.02.2023 15:34 Відповісти
Ну звичайно що замало! У військового чиновника у дивані мільйон (!) долларів знайшли, нехило "прібарахлілся, что і дєтям вістачіт". Так це ще мало для депутатів, чи може бути?
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06.02.2023 17:10 Відповісти
да, а дєткі будуть вчитися там, хдє Сарбонну рахують за помийку
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06.02.2023 17:23 Відповісти
Слава Захисникам України та смерть опозажопникам зкацапленим!
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06.02.2023 09:24 Відповісти
Отаким дідам потрібно надавати зброю на весь час війни з Цапостаном.
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06.02.2023 09:24 Відповісти
дєда давааааай! жгі навалу!!! Бравооо!
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06.02.2023 09:27 Відповісти
А чого без звуку?
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06.02.2023 09:39 Відповісти
...только так!!!
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06.02.2023 09:49 Відповісти
заберуть з собою!
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06.02.2023 11:55 Відповісти
..якби до початку війни в Українців була своя безгеморойна, доступна зброя (на складах до війни були мільйони копійчаних "гниючих" стволів), кацапи так би не розкошували серед цивільних та й взагалі.. і тисячу раз подумали чи лізти в Україну, якщо у "кожного п'ятого" є ствол, з якого він має право, навіть обов'язок, нищити окупанта...
але усі влади України боялися і бояться вільного, незалежного Українця.. бо з кріпаками безпорадніми зе владам спиться спокійніше і завжди можна спокійно "тіхонько пойті в лєс"..
зато дебілам-шизофренікам, уклоністам-предателям, тищенкам-ківам зброя - всєгда пожалуйста, своїм - од такої ж влади
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06.02.2023 10:12 Відповісти
І роблять все щоб і далі збидлячувати населення,для майбутніх виборів
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06.02.2023 10:36 Відповісти
"Аваков щедро дарував зброю цивільним ..." "Загалом за час керівництва МВС Аваков вручив 2200 одиниць зброї ...."
"У кількох наказах про нагородження зазначено: "прийняти до каси кошти як відшкодування витрат на закупівлю зазначеного майна".
Виходить, МВС легалізує зброю, яку купують самі нагороджені."
"Речник МВС Артем Шевченко пояснив: "Людина хоче якийсь зразок зброї, який не є в даному разі в розпорядженні Міністерства внутрішніх справ, але вона за свої кошти готова придбати його. Таким чином він купує, фактично, цей зразок зброї, заохочується ним за заслуги відповідно до обґрунтування зазначеного у клопотанні"."
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06.02.2023 11:17 Відповісти
Дайте людям зброю і прифронтові міста і села просто вибухнуть. Таких людей встане мільйони пліч опліч з нашими воїнами. Хоча в прифронтовій зоні, хоча б купити за влашні кошти і це неодмінно змінить ситуацію на фронті, як у перші дні війни коли автомати роздавали просто неба і з допомогою народного опору Україна відбила ворожий наступ рік тому
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06.02.2023 11:21 Відповісти
Це потрібно партизанським загонам, на визволених територіяї є ТРО, Зе клоуни бояться зайвий ствол віддати народу України, бо проти них може бути повернутий.
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06.02.2023 12:40 Відповісти
А коли, Ви думаєте, ці партизанські загони отримали цю зброю? Звісно не під час окупації, а тоді, коли території, де розгорнувся партизанський рух, були ще вільними і на них встигли роздати зброю просто неба. Наприклад, мелітопольскі хлопці зняли навіть відео в телеграмі, де вони у спортивних костюмах з автоматами готуються зустріти ворога, який ще не війшов до міста і з тих часів в окупованому Мелітополі регулярно нищать окупантів та колаборантів
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06.02.2023 13:54 Відповісти
Мелітопольські хлопці вже показали, проти кого будуть повернуті ці стволи. Не на Київ вони пішли змінювати владу, не грабувати, а нищити ворога. Український народ вже на справах довів свою зрілість і те, що йому сміливо можна довіряти зброю і вона аж ніяк не розколить суспільство, не призведе до внутрішніх конфліктів навіть у найскладніші часи, а навпаки залучить народ до боротьби. І це не може не бачити влада. Тому жодних раціональних перепон для цьго немає, потрібна лише політична воля, а після Бучі, коли ворог нищить навіть мирних мешканців - це навіть обов'язок перед народом дати кожному можливість захистити себе, родину та батьківщину
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06.02.2023 14:12 Відповісти
Зе клоуну це скажи
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06.02.2023 14:22 Відповісти
Кацапи ще не здогадуються , що ми їх всіх повбиваємо 😠
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06.02.2023 11:30 Відповісти
Marvel віддихає, Кацапія повинна бути знищена як недоімперія.
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06.02.2023 12:39 Відповісти
- Діду, ну шо там, влучив? - Так. Он туди( показує пальцем), можна приганяти білу ладу-калину.
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06.02.2023 16:44 Відповісти
Дякуєм діду,
Що вбив людоїда!
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06.02.2023 17:50 Відповісти
 
 