Пенсіонер з Бахмуту стріляє з автомата по окупантах, щоб помститися їм за зруйнований будинок: "Дуже добре, діду! Давай ще!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому літній чоловік з Бахмуту робить кілька черг з автомата з облаштованого українськими воїнами укриття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що чоловік зумисне випросив у бійців можливість поцілити в окупантів, щоб помститися їм за те, що вони зруйнували його будинок. Наскільки влучними були постріли бахмутського месника бійці не повідомляють.

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