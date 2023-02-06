Пенсіонер з Бахмуту стріляє з автомата по окупантах, щоб помститися їм за зруйнований будинок: "Дуже добре, діду! Давай ще!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому літній чоловік з Бахмуту робить кілька черг з автомата з облаштованого українськими воїнами укриття.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що чоловік зумисне випросив у бійців можливість поцілити в окупантів, щоб помститися їм за те, що вони зруйнували його будинок. Наскільки влучними були постріли бахмутського месника бійці не повідомляють.
Топ коментарі
+30 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.02.2023 09:15
+28 Ksenia VB
показати весь коментар06.02.2023 09:15
+25 vsbu vsbu
показати весь коментар06.02.2023 09:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але усі влади України боялися і бояться вільного, незалежного Українця.. бо з кріпаками безпорадніми зе владам спиться спокійніше і завжди можна спокійно "тіхонько пойті в лєс"..
зато дебілам-шизофренікам, уклоністам-предателям, тищенкам-ківам зброя - всєгда пожалуйста, своїм - од такої ж влади
"У кількох наказах про нагородження зазначено: "прийняти до каси кошти як відшкодування витрат на закупівлю зазначеного майна".
Виходить, МВС легалізує зброю, яку купують самі нагороджені."
"Речник МВС Артем Шевченко пояснив: "Людина хоче якийсь зразок зброї, який не є в даному разі в розпорядженні Міністерства внутрішніх справ, але вона за свої кошти готова придбати його. Таким чином він купує, фактично, цей зразок зброї, заохочується ним за заслуги відповідно до обґрунтування зазначеного у клопотанні"."
Що вбив людоїда!