УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9598 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 779 6

20 одиниць російської техніки знищено ударом HIMARS у Нечволодівці на Харківщині у липні 2022 року. ВIДЕО

У липні минулого року 20 одиниць російської техніки було знищено ударом М142 HIMARS у Нечволодівці Куп’янського району Харківської області.

Відповідне відео публікує youtube-канал "Бутусов плюс", інформує Цензор.НЕТ.

На відео видно, як палає ворожа техніка після влучної роботи Сил оборони України.

Також читайте: За тиждень морпіхи знищили 70 окупантів, РСЗВ, ЗРК, 7 танків, 4 безпілотники та 2 склади з боєприпасами, - ВМС

Автор: 

армія рф (17502) Харківщина (6054) знищення (7313) техніка (1829) Бутусов Юрій (3598) втрати (4413)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як добре, згинули рашисткі тварюки як щури. Шкода що тільки 20, а не 200.
показати весь коментар
06.02.2023 09:22 Відповісти
красівоє! давай ще!!!💯👌👈
показати весь коментар
06.02.2023 09:23 Відповісти
А ви ще щось старіше за новину не можете виставити?
показати весь коментар
06.02.2023 09:42 Відповісти
це, звісно, супер! але, цензор - зараз лютий 2023!!!
показати весь коментар
06.02.2023 10:42 Відповісти
Гарний постріл, горіть окупанти в огні.
показати весь коментар
06.02.2023 12:43 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2023 18:02 Відповісти
 
 