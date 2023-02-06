20 одиниць російської техніки знищено ударом HIMARS у Нечволодівці на Харківщині у липні 2022 року. ВIДЕО
У липні минулого року 20 одиниць російської техніки було знищено ударом М142 HIMARS у Нечволодівці Куп’янського району Харківської області.
Відповідне відео публікує youtube-канал "Бутусов плюс", інформує Цензор.НЕТ.
На відео видно, як палає ворожа техніка після влучної роботи Сил оборони України.
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Olena Lynch
показати весь коментар06.02.2023 09:22 Відповісти Мені подобається 11
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