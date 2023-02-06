20 одиниць російської техніки знищено ударом HIMARS у Нечволодівці на Харківщині у липні 2022 року. ВIДЕО

У липні минулого року 20 одиниць російської техніки було знищено ударом М142 HIMARS у Нечволодівці Куп’янського району Харківської області.

Відповідне відео публікує youtube-канал "Бутусов плюс", інформує Цензор.НЕТ.

На відео видно, як палає ворожа техніка після влучної роботи Сил оборони України.

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