Бійці сміються з "отрицательного наступления" групи російських окупантів: "Дивись, туалєтна бумага примоталась до ноги, а він біжить! Сука! Обосриші!". ВIДЕО
Група російських окупантів, що тікала після спроби наступу насмішила українських бійців особливістю спорядження одного із загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці помітили, що під час "отрицательного наступления" за ногу окупанта причепивися шмат туалетного паперу завдовжки кілька метрів.
"Дивись, туалєтна бумага примоталась до ноги, а він біжить! Сука! Обосриші!", - коментує відеозапис український воїн.
Топ коментарі
+51 Александр Иванов #442761
показати весь коментар06.02.2023 10:11
+39 Александр Чуднивец #474549
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+32 Ziu Zou
показати весь коментар06.02.2023 10:14
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Дрищi обдристалися.
Основна біда - відсутність ротації підрозділів. Ермак "працює" на повну катушку - план 2/3 неньки нікуди не зник.