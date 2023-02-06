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Бійці сміються з "отрицательного наступления" групи російських окупантів: "Дивись, туалєтна бумага примоталась до ноги, а він біжить! Сука! Обосриші!". ВIДЕО

Група російських окупантів, що тікала після спроби наступу насмішила українських бійців особливістю спорядження одного із загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці помітили, що під час "отрицательного наступления" за ногу окупанта причепивися шмат туалетного паперу завдовжки кілька метрів.

"Дивись, туалєтна бумага примоталась до ноги, а він біжить! Сука! Обосриші!", - коментує відеозапис український воїн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона влучно скидає гранату і ліквідовує двох окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502)


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Топ коментарі
+51
То вожак, веде до купи лайна.
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06.02.2023 10:11
+39
До обісраних лаптєй прилип вкрадений туалетний папір-епічно...
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06.02.2023 10:11
+32
Обосраный кацап - это звучит гордо ))) Главное будьте живы наши хлопцы
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06.02.2023 10:14
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То вожак, веде до купи лайна.
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06.02.2023 10:11 Відповісти
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06.02.2023 10:21 Відповісти
Та не, то он как раз здiйнявся з насеста.
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06.02.2023 13:19 Відповісти
Это была вторая армия в мире...
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06.02.2023 10:11 Відповісти
До обісраних лаптєй прилип вкрадений туалетний папір-епічно...
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06.02.2023 10:11 Відповісти
Это новый знак капитуляции. Орки дают знак, что они уже достаточно обосрались и сдаются в плен.
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06.02.2023 10:19 Відповісти
"До обісраних лаптєй прилип" обгижений троей.
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06.02.2023 11:21 Відповісти
Обосраный кацап - это звучит гордо ))) Главное будьте живы наши хлопцы
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06.02.2023 10:14 Відповісти
Так они рождаються уже обос...ми, через жо..у. Ну, через что их зачинали через то и на свет божий россияне и появляются.
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06.02.2023 10:38 Відповісти
Це хоробрий і кмітливий орк веде до перемоги одноплеменників. Біла смуга за ним і характерний запах не дають більш молодим збитися з заданого напрямку. Плід довгих навчаннь і військової селекції. З таких героїв і складається непереможна друга армія світу.
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06.02.2023 10:28 Відповісти
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06.02.2023 11:18 Відповісти
Як добре, що наші хлопці мають можливість хоч морально хвилинку відпочити і посміятися Над рашистами- дристівниками.
Дрищi обдристалися.
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06.02.2023 10:37 Відповісти
Якщо перший масштабний наступ на Київ закінчився десь в районі донбасу другий ймовірно закінчиться у Москві? 😆
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06.02.2023 10:40 Відповісти
классика жанра, по новопарашному ))
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06.02.2023 10:44 Відповісти
прости мене Ґосподи - я католік ..
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06.02.2023 10:46 Відповісти
ну був...
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06.02.2023 10:54 Відповісти
Как кто?
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06.02.2023 13:08 Відповісти
Это не бумага это флаг будущей Рашки.
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06.02.2023 10:52 Відповісти
То глист нарешті второпав, що він усередині п*дарасу живе й вирішив шо це зашквар, шо другі глисти "єго ніпаймут" і вирішив звалити через штанину!
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06.02.2023 11:00 Відповісти
Воно звичайно смішно, але нашим хлопцям які зараз під Бахмутом я думаю не дуже.
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06.02.2023 11:18 Відповісти
нічого там думати - там п***ц.
Основна біда - відсутність ротації підрозділів. Ермак "працює" на повну катушку - план 2/3 неньки нікуди не зник.
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06.02.2023 11:30 Відповісти
То у кацапа ленточный глист выскочил !
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06.02.2023 11:29 Відповісти
Самая обосраная кацапстаная армия в мире
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06.02.2023 11:36 Відповісти
Надо раскидать по полю унитазы . У орков буде ступор .
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06.02.2023 11:55 Відповісти
Сюжет для новой марки.
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06.02.2023 12:15 Відповісти
Обосриші - давно так не сміявся 👍🏼👍🏼👍🏼
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06.02.2023 12:16 Відповісти
Голова клубу Онанімних пабєдітелей поспішає на позачергове засідання, що має перейти в могиліZZацію всіх учасників.
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06.02.2023 12:23 Відповісти
Шьерт побери, кмiтливий кацап с лентой туалетной бумаги... То он наших на жалость пробивал, шобы с дрона его не умножили на ноль.
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06.02.2023 13:21 Відповісти
они бегут на запах дерьма, проголодались
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06.02.2023 13:42 Відповісти
Это тактический замысел такой - т. бумага должна заметать следы.
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07.02.2023 05:48 Відповісти
 
 