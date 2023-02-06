Бійці сміються з "отрицательного наступления" групи російських окупантів: "Дивись, туалєтна бумага примоталась до ноги, а він біжить! Сука! Обосриші!". ВIДЕО

Група російських окупантів, що тікала після спроби наступу насмішила українських бійців особливістю спорядження одного із загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці помітили, що під час "отрицательного наступления" за ногу окупанта причепивися шмат туалетного паперу завдовжки кілька метрів.

"Дивись, туалєтна бумага примоталась до ноги, а він біжить! Сука! Обосриші!", - коментує відеозапис український воїн.

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