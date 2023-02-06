Бійці під обстрілом ведуть полоненого росіянина: "Твоя міна зараз прип#здує тебе". ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому двоє українських воїнів під обстрілом ведуть захопленого в полон росіянина і лякають його тим, що у нього влучить російська міна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент конвоювання полоненого бійці опублікували у соцмережах.

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