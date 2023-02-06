Бійці під обстрілом ведуть полоненого росіянина: "Твоя міна зараз прип#здує тебе". ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому двоє українських воїнів під обстрілом ведуть захопленого в полон росіянина і лякають його тим, що у нього влучить російська міна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент конвоювання полоненого бійці опублікували у соцмережах.
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Топ коментарі
+55 Чайка Київ
показати весь коментар06.02.2023 13:43
+38 Олекса Лось
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+29 Виктор Ле #550890
показати весь коментар06.02.2023 13:47
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Алкоголь збиває викид адреналіну. Можлива суміш персен 1 т + 100 горілки на 24 години.
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼😕