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Російський танк догорає після спроби окупантів штурмувати українські позиції поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Бійці знищили російський танк, екіпаж якого брав участь у штурмі українських позиції поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому горить ворожий танк, опублікований у соцмережі.

"Вдалий" наступ ворога поблизу Авдіївки", - пише у коментарі до запису автор публікації, не зазначаючи нічого про долю інших учасників штурму позицій наших воїнів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав ракетних ударів по Курахівській громаді, Авдіївка потрапила під масований артобстріл, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

танк (2071) знищення (7313) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+19
Гарно так палає, по-домашньому! Оце дивився б та дивився... як московити стають все кращими, та кращими.
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06.02.2023 18:33
+12
Красиво горит, с огоньком. Гори-гори, моя звезда....
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06.02.2023 18:34
+12
.

гарно свинособака бiжить, с аганьком.))

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06.02.2023 18:46
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Читала,що орки і на п'яну і на тверезо атакували танками....результати одні, вслід за кораблем
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06.02.2023 18:31 Відповісти
Гарно так палає, по-домашньому! Оце дивився б та дивився... як московити стають все кращими, та кращими.
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06.02.2023 18:33 Відповісти
Красиво горит, с огоньком. Гори-гори, моя звезда....
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06.02.2023 18:34 Відповісти
Скоро зарубки ставить негде будет, vаньки любят дохнуть с огоньком.
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06.02.2023 18:37 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1622628594294947840 https://twitter.com/i/status/1622628594294947840 Біжить і палає поки танк вибуха
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06.02.2023 18:38 Відповісти
.

гарно свинособака бiжить, с аганьком.))

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06.02.2023 18:46 Відповісти
То що балванкой ттрахнулло по танку😈
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06.02.2023 18:38 Відповісти
Глава Тувы и вице-спикер Госдумы РФ разбираются с жалобой тувинских военнослужащих из Донбасса

Глава Тувы Владислав Ховалыг и вице-спикер Госдумы РФ от «Единой России» Шолбан Кара-оол, который ранее возглавлял регион, намерены разобраться в причинах инцидента с тувинскими военнослужащими в Донбассе. Они сообщили об издевательствах со стороны «людей, называвших себя военными ДНР (народная милиция)».

5 февраля группа военнослужащих из Республики Тыва записала видеообращение на тувинском языке к главе региона Владиславу Ховалыгу, Шолбану Кара-оолу, министру обороны РФ Сергею Шойгу и президенту РФ Владимиру Путину. На видео - около 20 человек в камуфляже.

«4 февраля 2023 года к нам пришли люди, которые называли себя военными ДНР (народная милиция), главный у них Батя. Они стреляли в нас куда ни попадя, заставляли делать отжимания под дулами автомата, говорили нам, что мы отсюда живыми не уйдем и что мы относимся к ДНР. Находясь на передовой, в случае встречи с военной полицией ДНР и после их избиения, по их словам, мы не являемся солдатами РФ»,- говорится, в частности, в обращении (перевод предоставлен https://www.kommersant.ru/regions/54 «Ъ-Сибирь» пресс-службой правительства и главы Тувы). Кроме того, по словам авторов видеообращения, из-за проблем со статусом раненных из числа тувинских военнослужащих не принимали на лечение в госпиталь.
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06.02.2023 18:42 Відповісти
Там похоже и никто уже не вылез.
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06.02.2023 18:53 Відповісти
Нарешті, нормальний саундтрек до чудового відео. А то накладуть звукову доріжку, якийсь всратий хіп-хоп, що псує задоволення від перегляду смаженої русні
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06.02.2023 19:25 Відповісти
там же броня гамогенная ссср 100 мм
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06.02.2023 19:32 Відповісти
ГОМОгєнная. Інженєрія.
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06.02.2023 19:59 Відповісти
А может это модифицированный двигатель так работает т.е. набирает обороты, а потом ка-а-ак ринется вперёд?
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06.02.2023 19:52 Відповісти
Зима - хлопці гріються як можуть...)))
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06.02.2023 19:53 Відповісти
всегда удивляло, что один-одинешенек танк делает в чистом поле.
сколько уже видео таких, стоит в чистом поле один подбитый танк и дымит...!
у кого то крутые проблемы с тактикой использования танков.
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06.02.2023 22:03 Відповісти
 
 