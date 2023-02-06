Російський танк догорає після спроби окупантів штурмувати українські позиції поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Бійці знищили російський танк, екіпаж якого брав участь у штурмі українських позиції поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому горить ворожий танк, опублікований у соцмережі.

"Вдалий" наступ ворога поблизу Авдіївки", - пише у коментарі до запису автор публікації, не зазначаючи нічого про долю інших учасників штурму позицій наших воїнів.

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