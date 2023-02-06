Російський танк догорає після спроби окупантів штурмувати українські позиції поблизу Авдіївки. ВIДЕО
Бійці знищили російський танк, екіпаж якого брав участь у штурмі українських позиції поблизу Авдіївки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому горить ворожий танк, опублікований у соцмережі.
"Вдалий" наступ ворога поблизу Авдіївки", - пише у коментарі до запису автор публікації, не зазначаючи нічого про долю інших учасників штурму позицій наших воїнів.
Топ коментарі
+19 Volodymyr Pinchuk #487682
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+12 jklpqrs
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+12 Mora Zfayfer
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гарно свинособака бiжить, с аганьком.))
Глава Тувы Владислав Ховалыг и вице-спикер Госдумы РФ от «Единой России» Шолбан Кара-оол, который ранее возглавлял регион, намерены разобраться в причинах инцидента с тувинскими военнослужащими в Донбассе. Они сообщили об издевательствах со стороны «людей, называвших себя военными ДНР (народная милиция)».
5 февраля группа военнослужащих из Республики Тыва записала видеообращение на тувинском языке к главе региона Владиславу Ховалыгу, Шолбану Кара-оолу, министру обороны РФ Сергею Шойгу и президенту РФ Владимиру Путину. На видео - около 20 человек в камуфляже.
«4 февраля 2023 года к нам пришли люди, которые называли себя военными ДНР (народная милиция), главный у них Батя. Они стреляли в нас куда ни попадя, заставляли делать отжимания под дулами автомата, говорили нам, что мы отсюда живыми не уйдем и что мы относимся к ДНР. Находясь на передовой, в случае встречи с военной полицией ДНР и после их избиения, по их словам, мы не являемся солдатами РФ»,- говорится, в частности, в обращении (перевод предоставлен https://www.kommersant.ru/regions/54 «Ъ-Сибирь» пресс-службой правительства и главы Тувы). Кроме того, по словам авторов видеообращения, из-за проблем со статусом раненных из числа тувинских военнослужащих не принимали на лечение в госпиталь.
сколько уже видео таких, стоит в чистом поле один подбитый танк и дымит...!
у кого то крутые проблемы с тактикой использования танков.