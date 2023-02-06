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Охоплений вогнем ворожий танкіст тікає з поля бою поблизу Вугледара. ВIДЕО

Українські артилеристи успішно атакували ворожу техніку, що здійснювала наступальні маневри поблизу Вугледара.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки опублікований у соцмережах. На перших кадрах через поле біжить ворожий танкіст охоплений вогнем. Один з танків броньованої групи намагається почати рух, але вибухає. Всього на полі можна нарахувати чотири бронемашини. Дві з них, це - танки. 

"Невдала спроба російського наступу в районі Вугледару", - пише у коментарі до відео автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський танк догорає після спроби окупантів штурмувати українські позиції поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) знищення (7313)


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Топ коментарі
+148
На,****! скількі ж любові в цих словах!
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06.02.2023 18:50
+101
Підпалив себе на знак протесту.
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06.02.2023 18:51
+97
Ще один згорів на роботі
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06.02.2023 18:53
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тот кто бежал без танка в огне походу оказался умнее (и живее) тех кто в танке. им бы массовый флешмоб запилить что ли.
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06.02.2023 22:58 Відповісти
Не факт. Если сильно обгорел - то просто сдох в муках.
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06.02.2023 23:38 Відповісти
Та он на шоке бежит, ему звезда,сперва сгорит, а затем замёрзнет
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07.02.2023 00:37 Відповісти
А я, наоборот, подумала, что мудак. Ведь еще в школе учат, что ни в коем случае нельзя бежать. Нужно падать и кататься по земле - сбивать огонь. А когда бежишь, ветер раздувает огонь, и горит - сильнее.
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07.02.2023 13:20 Відповісти
ну, если рядом танк взрывается - то таки лучше быть от этого события немного дальше, хоть и сильно (надеюсь) горелым. на войне все немного по-другому.
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07.02.2023 21:55 Відповісти
карбюратор в танку переливає.......
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06.02.2023 23:20 Відповісти
Ярік, бачок потік 🤣
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07.02.2023 09:47 Відповісти
танк похоже на мину наехал
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06.02.2023 23:43 Відповісти
СЛАВА ЗСУ❗️❗️❗️💙💛
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07.02.2023 00:10 Відповісти
Цікаво - до рашки добіг?
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07.02.2023 00:16 Відповісти
Ну что помог тебе твой путин? Помогла тебе великая расея? кацап сдыхает как говно, потому что в голове жижа
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07.02.2023 00:36 Відповісти
Теперь надо новые мины заложить и ждать
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07.02.2023 00:48 Відповісти
красівоє, палающій окупант особеєнно нравітся
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07.02.2023 08:09 Відповісти
Красівоє показують... 💥💥💥🔥🔥🔥 З добрим вутром, ми з України! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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07.02.2023 08:43 Відповісти
Гойда!
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07.02.2023 09:16 Відповісти
Три речі на які можна дивитися вічно: "як палає дупа у кацапа, "на даний момент ніде намає води" "та як тікає рашиська падлка".
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07.02.2023 09:23 Відповісти
сніг є і качаться по землі треба. але раз воно на війну попало, то явно в голові не багато.
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08.02.2023 21:03 Відповісти
Жутко... А эти довбни до сих пор к нам прутся вместо того, чтобы у себя восстание поднять против современных "панов". Рабы козломордые. Но в этом видео я бы убрала музыку и запустила его прямиком на расею.
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07.02.2023 13:29 Відповісти
Stop, drop, and roll, dumb-ass.
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08.02.2023 00:30 Відповісти
Вот это адище!!!
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08.02.2023 11:25 Відповісти
біжить дурне, качаться по землі треба.
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08.02.2023 21:02 Відповісти
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