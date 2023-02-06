Охоплений вогнем ворожий танкіст тікає з поля бою поблизу Вугледара. ВIДЕО
Українські артилеристи успішно атакували ворожу техніку, що здійснювала наступальні маневри поблизу Вугледара.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки опублікований у соцмережах. На перших кадрах через поле біжить ворожий танкіст охоплений вогнем. Один з танків броньованої групи намагається почати рух, але вибухає. Всього на полі можна нарахувати чотири бронемашини. Дві з них, це - танки.
"Невдала спроба російського наступу в районі Вугледару", - пише у коментарі до відео автор публікації.
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