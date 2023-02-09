За мужність і самовідданість: Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону. ВIДЕО

Президент Франції Емманюель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Макрона.

"Шана Україні та її народу. Шана Вам, дорогий Володимире, за Вашу мужність і самовідданість".

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