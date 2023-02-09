За мужність і самовідданість: Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону. ВIДЕО
Президент Франції Емманюель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Макрона.
"Шана Україні та її народу. Шана Вам, дорогий Володимире, за Вашу мужність і самовідданість".
Топ коментарі
+43 Frol Fedoroff
показати весь коментар09.02.2023 07:03
+42 Ярослав Іванович #542747
показати весь коментар09.02.2023 07:21
+34 Urs
показати весь коментар09.02.2023 06:58
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Я, когда смотрю на весь этот грёбаный цирк с конями, в очередной раз задумываюсь, какая же, все-таки, катастрофа произошла в апреле девятнадцатого.
И по какому все-таки краю страна чудом прошла. Мы просто не осознаем пока всех масштабов.
Уж не знаю, кто там полтора года назад вломил клоуну люлей и пинками заставил назначить Залужного - Байден ли, Джонсон ли - но это было невероятное везение для страны. Просто невероятное.
Представьте, если бы они перед вторжением назначали сами. И весь год войны тоже.
Похоже, и сейчас кто-то вмешался, и в очередной раз вломил: сиди, записывай свои видосики, торгуй личиком на обложке «Таймс» - но руками, ****, ничего не трогай.
Спасибо тебе, добрый неизвестный волшебник!
Теневое внешнее управление…
Ну, нехай буде так.
В рамках проекта "Журналистика без посредников".
солнцежополикий".)
А тепер ЗЄ повинен почати нагороджувати ухилянтів та втікачів замість героїв ЗСУ.
Бо якось странно виходить...
Єдине, що можу подякувати тупому "мудрому нАріду" за перспективу знищення України!!
От тоді це буде справедливо...
Ігор Бігдан:
Як підняти воїнам мотивацію?
Дуже просто: посилити покарання і зменшити оплату.
Олександр Гришук:
У мене немає для вас гарних новин. Або дню отримання грошового забезпечення присвячується.Зменшення правил виплати додаткової винагороди має більш глибокі наслідки, ніж можна було передбачити тиждень тому. І це повна катастрофа!
На частину (пропорційно дням) додаткової винагороди НЕ МОЖУТЬ претендувати, наприклад, водії заправників, які підвозять дизель до танків. Бо вони не виконують завдання з вогневого ураження. Також підвезення *********** НЕ ПІДПАДАЄ під винагороду. Доставка харчів на нуль, води і технічна евакуація теж НЕ Є ПІДСТАВОЮ для додаткової винагороди. Облаштування вогневих позицій навіть на нулі, інженерних загороджень де завгодно - теж з точки зору нового порядку НЕ ПІДЛЯГАЄ оплаті. Медики - ніби окрема каста, але не зрозуміло з приводу водіїв медичок. І любі зв'язківці - теж ніколи НЕ ЗМОЖУТЬ претендувати на частинку 100 тисяч. Бо подавати в рапорті можна лише тих, хто виконує задачу з ураження противника. А зв'язківці своїми тапіками поки не навчилися вбивати русню.
І вишенька на торті. Якщо того самого заправника, зв'язківця, тиловика чи замполіта роз'*** ракетою десь на КСП (командно-спостережний пункт), то його сім'я не отримає нічого. Бо не виконував бойову задачу знаходячись в районах бойових дій. *****.
Ми прийшли в армію, щоб захистити свої сім'ї. Ми знали, що якщо десь нас накриє градом чи ТОСом, то сім'я отримає достатньо коштів, щоб навчити дітей, заново влаштувати життя вдові і батькам. Це давало впевненість і відчуття захищеності свого тилу. А тепер що? Кому будуть потрібні твої діти? Держава подбає? Хєр там. Я вже бачу як вона дбає. Моя стройова вже другий місяць не може народити примітивну довідку про мою участь у складі сил і засобів, що стримують агресію рф. Це щоб дали знижки на навчання/харчування в школі моїм дітям. Неофіційно кажуть, якщо маєте якість зв'язки в ппд - звертайтесь напряму. Вони подбають про мою сім'ю? Чи це зробить сам Верховний Головнокомандувач?
Вже 5 з 20 солдатів у мене готуть документи на звільнення. Вони мають право по закону - троє і більше дітей, дружина чи батьки мають групу інвалідності тощо. Маючи 100 тисяч в місяць і гарантію виплат в разі смерті вони служили. Тепер - хєр там. Так і кажуть: нічого особистого. А ще п'ятеро збирають папери для звільнення. Не знаю чи достатньо у них підстав, але вони вже вострять лижі.
Отак, одним розчерком пера армія втратить ЧВЕРТЬ особового складу. Вмілого, навченого і вмотивованого. А кого мені пришлють взамін? Хто замінить 35-40 річних чоловіків із досвідом армії, АТО, із фахом, вміннями та зформованим світоглядом? 19-ти річні сцикуни, які тільки і вміють що гвалтувати непритомних дівчат? Чи ВР змінить законодавство і зменшить перелік підстав для звільнення з лав ЗСУ? Тоді я буду мати баласт у третину особового складу яка нічого не буде робити. Є маса законних способів саботувати законні накази.
Я бачив в армії різні настрої. Страх, відчай, злість, зосередженість, вмотивованість і впевненість. Але ніколи не бачив апатії - як зараз. Солдати питають мене - якщо країні на мене наплювати, то чому мені в свою чергу не має бути похєр на державу? Звісно, вони використовують інші фразеологічні звороти - але суть лишається та сама.
Я переконаний, що авторами цього нового положення і тими хто його підписав, має невідкладно зайнятись контррозвідка. Бо це реальний підрив боєздатності.
S. Цікаво, що новий порядок нарахування додаткової винагороди діє заднім числом. З 1 січня. А обіцяне підвищення зарплат - не раніше лютого. Так пояснюють фініки. Бо в одному випадку закон має зворотню силу - в іншому - ні.
Тепер і Франція і Польща на нашому боці.