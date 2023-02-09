"На машине свастика, за рулем укроп", - діти співають пісню у школі мистецтв російського Тамбова. ВIДЕО
В мережі опубліковане відео, на якому зафіксований фрагмент репетиції у дитячій школі мистецтв російського Тамбова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі шестеро дітей та двоє дорослих співають "патріотичну" пісню.
"На машине свастика, за рулем укроп", - йдеться у ній.
Один з дорослих вдягнутий у форму, схожу на військову.
Топ коментарі
+82 Alex Sav #513490
показати весь коментар09.02.2023 11:17
+53 Старый зольдат
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+37 SabakaBarabaka Yo #524041
показати весь коментар09.02.2023 11:18
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без заходу на територію рф це неможливо.
може, варто менше мріяти? чи без мрій страшно? так згадайте наших предків - колись була русь а москалі жили на березах і мали хвости.
і нічого, не вигадували наші предки ніякі фантазії, жили реальністю.
ми не можемо, наразі, на свій кордон 91 року вийти, військових союзників у нас нема жодного, то про що мова?
кажу ж - менше живіть у вигаданих фентезійних світах це українці коли пердять то пів росії дохне.
переселяйтеся в реальність.
Читаю «Воспоминания о войне» Николая Никулина - питерского искусствоведа, профессора, всемирно известного специалиста по живописи Северного Возрождения, члена научного совета Эрмитажа. И при этом человека, который прошел всю войну.
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Его мемуары, написанные в 1970-е, а опубликованные только на заре 2000-х, - это хроники полноформатного ада, в которых на один случай бравой удали приходится 99 бессмысленных смертей. Вши, голод, жестокость, гниющее мясо и никаких тебе сыплющих лозунгами опатронтаженных накрахмаленных гимнастерок. Как говорил сам Никулин друзьям - эту книгу он просто сблевал, пытаясь посредством письма избыть из себя хотя бы часть всего того пережитого ужаса.
И при этом книга полна глубочайшего, невероятного сочувствия и сопереживания судьбе простого солдата, маленького человека, оказавшегося «между жерновами исторической мельницы, между двумя геноцидами». Поскольку Никулин сам таким солдатом и был.
Вот, например, очень пророческий кусок:
«Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще более открытой, омерзительной форме. Приведу пример. Из высших сфер поступает приказ: взять высоту. Полк штурмует ее неделю за неделей, теряя множество людей в день. Пополнения идут беспрерывно, в людях дефицита нет. Но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда, которым только что врачи приписали постельный режим и усиленное питание на три недели. Среди них младенцы 1926 года рождения, то есть четырнадцатилетние, не подлежащие призыву в армию... «Вперрред!!!», и все. Наконец какой-то солдат или лейтенант, командир взвода, или капитан, командир роты (что реже), видя это вопиющее безобразие, восклицает: «Нельзя же гробить людей! Там же, на высоте, бетонный дот! А у нас лишь 76-миллиметровая пушчонка! Она его не пробьет!»... Сразу же подключается политрук, СМЕРШ и трибунал. Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, свидетельствует: «Да, в присутствии солдат усомнился в нашей победе». Тотчас же заполняют уже готовый бланк, куда надо только вписать фамилию, и готово: «Расстрелять перед строем!» или «Отправить в штрафную роту!», что то же самое. Так гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом, люди. А остальные - «Вперрред, в атаку!» «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики!» А немцы врылись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий. Поди их достань! Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, эта селекция русского народа - бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных».
Прочитал и сижу думаю: «Взорвалась? Или день сегодняшний - только цветочки?»
********* воспитывают своих личинок шариковыми уже с младых ногтей.