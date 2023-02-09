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"На машине свастика, за рулем укроп", - діти співають пісню у школі мистецтв російського Тамбова. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксований фрагмент репетиції у дитячій школі мистецтв російського Тамбова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі шестеро дітей та двоє дорослих співають "патріотичну" пісню.

"На машине свастика, за рулем укроп", - йдеться у ній.

Один з дорослих вдягнутий у форму, схожу на військову.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни полонили "вагнерівця"-"антифашиста" з нацистськими татуюваннями. ВIДЕО

Автор: 

діти (5079) нацизм (149) росія (65301)


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Топ коментарі
+82
а під колесами -касаби дохлі лежать.. і тишина!!!!
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09.02.2023 11:17
+53
Может быть кому то жалко этих детей? Мне нет. Дебилами порождённые, дебила обучаемые, дебилами вырастут и дебилами пойдет грабить, убивать и насиловать соседей, ну и дебилов породят и дебилами сдохнут. Это круговорот кацапов в природе.
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09.02.2023 11:18
+37
дети ещё не врубают, что они поют. а вот тех двоих - старого и в форме - вот там все проблемы. по такому садику и хаймарса не жалко было-бы.
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09.02.2023 11:18
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Підготовка лічинок вати до утилізації.
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09.02.2023 12:19 Відповісти
Уже скалічили дітей. Андрофаги
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09.02.2023 12:41 Відповісти
Это уже проходили. Гитлерюгенд называется.
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09.02.2023 12:42 Відповісти
Їм допоможе вже тільки стікловата, АМІНЬ.
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09.02.2023 12:49 Відповісти
Хвора нація...., заслуговує на очищення вогнем
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09.02.2023 13:22 Відповісти
вовченята підростуть, стануть вовками і підуть загризати наших дітей вже в новій, наступній війні.
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09.02.2023 13:38 Відповісти
Не будуть , це остання їх війна з нами . Орки будуть знищені , далі у них громадянські війни, голод розпад -кінець вЯлічія.
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09.02.2023 14:46 Відповісти
орки будуть знищені - це як?

без заходу на територію рф це неможливо.

може, варто менше мріяти? чи без мрій страшно? так згадайте наших предків - колись була русь а москалі жили на березах і мали хвости.

і нічого, не вигадували наші предки ніякі фантазії, жили реальністю.
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09.02.2023 14:59 Відповісти
Так , яо у них заберуть , всі стратегічні об'єкти будуть знищені . А потім вони самі себе -голод, хвороби , алкоголізм, наркотоки ....міжусобні війни , бандитизм . Та і мізків у них не вистачить , все відновити . Головне наші кордони замінувати , браму височенну під струмом .
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09.02.2023 16:26 Відповісти
ви марите.

ми не можемо, наразі, на свій кордон 91 року вийти, військових союзників у нас нема жодного, то про що мова?

кажу ж - менше живіть у вигаданих фентезійних світах це українці коли пердять то пів росії дохне.

переселяйтеся в реальність.
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09.02.2023 16:32 Відповісти
Все , зрозуміла , Саша це кацапський бот . Сашо -українці вірять в ЗСУ , перемогу , та західним партнерам , які надають нам зброю . Пішов Сашко лісом !
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09.02.2023 16:49 Відповісти
Дегенерате зсу не перестануть воювати поки РФ не буде розбита та демілітаризована навіть якщо треба буде призвати ще 3 млн українців
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09.02.2023 20:50 Відповісти
І ще ! Японія забере свої території , Бурятія відійде до Монголії , де вона раніше була , Китай забере своє ...і т п.
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09.02.2023 16:29 Відповісти
Состояние больных в палате стабильно тяжёлое.
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09.02.2023 13:55 Відповісти
Тупиковая ветвь эволюции ..... подлежит полной аннигиляции
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09.02.2023 14:13 Відповісти
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09.02.2023 14:30 Відповісти
Бурятки , чи бурятінки , чи як їх . А де хлопчики , ? А хлопчиків не буде . Вимираюча нація
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09.02.2023 14:49 Відповісти
великий Чінгісхан був бурятом,але загарбництво і насилля убило велику імперію чингізідів.за все потрібно відповідати своїми нащадками.
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09.02.2023 16:24 Відповісти
Написано ж Тива
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09.02.2023 17:11 Відповісти
Це ті самі монголо-буряти . " Десь на півдні Сибіру, біля кордонів Монголії загубилась республіка Тива " Мова-тюрська , а до тюрської - монгольска , діалект монгольської-бурятська . А для мене вони всі орки.
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09.02.2023 17:41 Відповісти
Тувинці говорять рідною мовою, російською так-сяк. Буряти рідну не розуміють, говорять російською.
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09.02.2023 18:22 Відповісти
"адиннарот"
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09.02.2023 15:28 Відповісти
Тамбовский волк тебе брат.
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09.02.2023 14:34 Відповісти
Это, друзья мои, к тому, насколько "народные массы" способны к самостоятельному мышлению....
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09.02.2023 14:35 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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09.02.2023 15:04 Відповісти
``Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, эта селекция русского народа - бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных". "Воспоминания о войне". Микола Нікулін
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09.02.2023 15:37 Відповісти
Читая «Воспоминания о войне» Николая Никулина...

Читаю «Воспоминания о войне» Николая Никулина - питерского искусствоведа, профессора, всемирно известного специалиста по живописи Северного Возрождения, члена научного совета Эрмитажа. И при этом человека, который прошел всю войну.
https://day.kyiv.ua/#facebook

Его мемуары, написанные в 1970-е, а опубликованные только на заре 2000-х, - это хроники полноформатного ада, в которых на один случай бравой удали приходится 99 бессмысленных смертей. Вши, голод, жестокость, гниющее мясо и никаких тебе сыплющих лозунгами опатронтаженных накрахмаленных гимнастерок. Как говорил сам Никулин друзьям - эту книгу он просто сблевал, пытаясь посредством письма избыть из себя хотя бы часть всего того пережитого ужаса.

И при этом книга полна глубочайшего, невероятного сочувствия и сопереживания судьбе простого солдата, маленького человека, оказавшегося «между жерновами исторической мельницы, между двумя геноцидами». Поскольку Никулин сам таким солдатом и был.

Вот, например, очень пророческий кусок:

«Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще более открытой, омерзительной форме. Приведу пример. Из высших сфер поступает приказ: взять высоту. Полк штурмует ее неделю за неделей, теряя множество людей в день. Пополнения идут беспрерывно, в людях дефицита нет. Но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда, которым только что врачи приписали постельный режим и усиленное питание на три недели. Среди них младенцы 1926 года рождения, то есть четырнадцатилетние, не подлежащие призыву в армию... «Вперрред!!!», и все. Наконец какой-то солдат или лейтенант, командир взвода, или капитан, командир роты (что реже), видя это вопиющее безобразие, восклицает: «Нельзя же гробить людей! Там же, на высоте, бетонный дот! А у нас лишь 76-миллиметровая пушчонка! Она его не пробьет!»... Сразу же подключается политрук, СМЕРШ и трибунал. Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, свидетельствует: «Да, в присутствии солдат усомнился в нашей победе». Тотчас же заполняют уже готовый бланк, куда надо только вписать фамилию, и готово: «Расстрелять перед строем!» или «Отправить в штрафную роту!», что то же самое. Так гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом, люди. А остальные - «Вперрред, в атаку!» «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики!» А немцы врылись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий. Поди их достань! Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, эта селекция русского народа - бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных».

Прочитал и сижу думаю: «Взорвалась? Или день сегодняшний - только цветочки?»
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09.02.2023 16:50 Відповісти
навіщо мені тут потрібні спогади твого кацапа..моі батьки і діди війну пройшли. закінчили в кенігсберзі.. і от шо мені колись сказав дід..запамьятай онук. кацап не людина..це я зараз кажу своім онукам правнукам
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09.02.2023 20:41 Відповісти
це не тобi написали. чого ти лiзеш? йди випий кварту води та заспокойся.
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10.02.2023 06:20 Відповісти
так тобі на раша в тудей..не смердів би тут любітель лаптеносіі
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10.02.2023 09:42 Відповісти
о то твої діди були "асвабодітелі", тобто окупанти, усього сходу Європи !!!
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10.02.2023 06:29 Відповісти
ну не власовці як твоі.воювали з фашистами як і моі діти зараз з рашистами...а де твоі діти...
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10.02.2023 09:40 Відповісти
лютий треш
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09.02.2023 15:53 Відповісти
Підростає чернозем для української землі.
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09.02.2023 16:35 Відповісти
краще нехай вони поздихають у себе в чухляндіі
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09.02.2023 20:43 Відповісти
.

********* воспитывают своих личинок шариковыми уже с младых ногтей.
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09.02.2023 16:47 Відповісти
уроды от мала до велика....биомусор от рождения!
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09.02.2023 17:33 Відповісти
от так і роблять кацапами...
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09.02.2023 20:36 Відповісти
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