"На машине свастика, за рулем укроп", - діти співають пісню у школі мистецтв російського Тамбова. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксований фрагмент репетиції у дитячій школі мистецтв російського Тамбова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі шестеро дітей та двоє дорослих співають "патріотичну" пісню.

"На машине свастика, за рулем укроп", - йдеться у ній.

Один з дорослих вдягнутий у форму, схожу на військову.

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