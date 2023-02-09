Десантники 79-ї ОДШБр відбили атаку окупантів та змусили їх тікати, кинувши зброю і поранених. ВIДЕО бою

Десантники 79-ї ОДШБр, що тримають оборону поблизу Мар’їнки, підпустили штурмову групу окупантів на пристріляну ділянку і завдали точного удару з гранатометів та кулеметів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники були змушені втекти, кинувши зброю і поранених. Відеозапис бойової роботи десантників опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.

"Десантники 79 одшбр змусили російських окупантів тікати, кинувши зброю і поранених. Військовослужбовці 79 окремої десантно-штурмової бригади продовжують стримувати ворожі атаки під Мар'їнкою. Так, днями противник силами до взводу піхоти зробив спробу непомітно підійти до позицій одного з підрозділів 79-ки, щоб різким штурмом захопити їх. Для цього ворожі бійці рухалися посадкою. Утім, повітряна розвідка марунових беретів з Миколаєва вчасно помітила висування противника. Командиром десантного підрозділу було прийнято рішення трохи підпустити штурмовий підрозділ окупантів, аби той вийшов на добре пристріляну ділянку. По суті, противнику було завчасно підготовлено вогневий мішок. Коли ворожа піхота зайшла у визначене місце, десантники відкрили по ній прицільний вогонь зі станкових гранатометів та кулеметів" - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П’ятьох окупантів із 155-ї бригади морської піхоти армії РФ полонили українські бійці поблизу Вугледару. ВIДЕО