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Десантники 79-ї ОДШБр відбили атаку окупантів та змусили їх тікати, кинувши зброю і поранених. ВIДЕО бою

Десантники 79-ї ОДШБр, що тримають оборону поблизу Мар’їнки, підпустили штурмову групу окупантів на пристріляну ділянку і завдали точного удару з гранатометів та кулеметів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники були змушені втекти, кинувши зброю і поранених. Відеозапис бойової роботи десантників опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.

"Десантники 79 одшбр змусили російських окупантів тікати, кинувши зброю і поранених. Військовослужбовці 79 окремої десантно-штурмової бригади продовжують стримувати ворожі атаки під Мар'їнкою. Так, днями противник силами до взводу піхоти зробив спробу непомітно підійти до позицій одного з підрозділів 79-ки, щоб різким штурмом захопити їх. Для цього ворожі бійці рухалися посадкою. Утім, повітряна розвідка марунових беретів з Миколаєва вчасно помітила висування противника. Командиром десантного підрозділу було прийнято рішення трохи підпустити штурмовий підрозділ окупантів, аби той вийшов на добре пристріляну ділянку. По суті, противнику було завчасно підготовлено вогневий мішок. Коли ворожа піхота зайшла у визначене місце, десантники відкрили по ній прицільний вогонь зі станкових гранатометів та кулеметів" - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П’ятьох окупантів із 155-ї бригади морської піхоти армії РФ полонили українські бійці поблизу Вугледару. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) знищення (7293) Мар’їнка (622) 79 окрема десантно-штурмова бригада (200)


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Топ коментарі
+48
Жаль по кучке не влупили когда они встали на лыжи
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09.02.2023 13:42
+19
Не хватает огневой мощи. Врага видно, а нормально накрыть нечем.
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09.02.2023 13:50
+18
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09.02.2023 13:42
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Жаль по кучке не влупили когда они встали на лыжи
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09.02.2023 13:42 Відповісти
Слухай, конспіролог, де ти такої муйні "з нуля" набрався? Одразу спалився кАзачок! СБУ до тебе добереться!
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09.02.2023 15:07 Відповісти
це кілери роблять контрольний
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09.02.2023 17:45 Відповісти
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09.02.2023 13:42 Відповісти
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09.02.2023 13:43 Відповісти
Ну, а чого ж вже по втікаючих не пєс та нули?
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09.02.2023 13:43 Відповісти
Не хватает огневой мощи. Врага видно, а нормально накрыть нечем.
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09.02.2023 13:50 Відповісти
а ще краще снаряди повітрянного підниву, щоб хмарою уламків накривати зверху вниз.
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09.02.2023 14:10 Відповісти
"нада проста пєрєстать стрєлять"(с)
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09.02.2023 18:06 Відповісти
Отрицатільноє наступлєніє.
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09.02.2023 14:02 Відповісти
Маленька репетиція до такої втечі сотень тисяч мобіків. Якщо вправно заземлити перших смертників, які очолять майбутній наступ, вистоявши у перші і найважчі дні цього наступу,то ці 4мобіки будуть феєрично тікати аж за Урал, ******* штани
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09.02.2023 14:05 Відповісти
І доречі, де ж заградотряди, якими нас так лякають, нібито вони змусять наступати силу силену орків? Бачите - їх немає і я поясню чому. Звичайно, вони є, але вони розстрілюють лише безправних зеків і можуть створити хоч і потужній самовбивчий наступ, але на дуже малих ділянках фронту, де вистачає зеків, але й вони не нескінчені. Путін це не Сталін і не має таких можливостей, щоб так лекго розстріляти тисячі своїх солдат без наслідків на себе і те, що ми бачимио таку картину це означає, що він не всемогутній і не може розстрілювати всюду своїх і тому можна легко так змусити драпати ворога на всьому фронті і в будь-якій кількості.
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09.02.2023 14:15 Відповісти
Миколаєвськи десантники люті зверюги до рашистів - за своїх побратимів та рідних загинувших у казармі від ракетного удару рашиства на початку війни. Бережіть себе, рідні.
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09.02.2023 14:16 Відповісти
під Марiнкою воюють якісь частини денеерівського полку, номер якого вже всі забули. Вони там півроку товчуться і без особливих поповнень, тож рашистів там немае і не було - всі місцеві.
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09.02.2023 14:33 Відповісти
так пише Діпстейт..під Марїнкою..100-та окрема мотострілецька бригада (ДНР)
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09.02.2023 15:17 Відповісти
Не розповсюджуй рашистськую пропаганду. Під Мар'їнкою рашка кинула сили 150-ї мотострілецької дівізії 8-ї загальновійськової армії Південного війського округу.
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09.02.2023 18:40 Відповісти
ніяких там сил рф немає і не було. Місцева гопота з денеер там сидить.
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09.02.2023 18:56 Відповісти
Відкрий Інститут Вивчення Війни (ISW). Це серйозний ресурс. Він посилається виключно на фото і відео матеріали. Все можна прочитати, передивитися. Дуже сильно підтискають під Мар'їнкою та у самій Мар'їнці.
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09.02.2023 19:03 Відповісти
у мене там друг воюе і ніяких рашистів крім денеерів там немае. Можливо кілька днів тому і з'явилися, а раніше не було.
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09.02.2023 19:08 Відповісти
И эти У*бни , бегло в припрыжку бегая по посадкам , дрыстая не по детски под каждым пнем , подтираясь майкой , угрожают Британии .
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09.02.2023 15:26 Відповісти
орки бегать умеют особенно в сторону мацквы...
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09.02.2023 15:47 Відповісти
ЗСУ це Боги .....
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09.02.2023 16:52 Відповісти
руSSкие своих не бросают!

Тупо забывают про раненых и бегут налегке.
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09.02.2023 17:06 Відповісти
--- Добряче . синки . вгепали раклам!!! Щоправда--терзає запитання : Чому жодної черги навздогін " табуну НЕпобедимой...несокрушимой...в боях познавшей радость побед !!!
Що це український гуманізм ?! Чи може наказ такий ЗЕ-- агентяр .підступно--мерзенних ??? Чи вже- зовсім банальне : НЕ додають патронів . для цього ??? Хлопці --НЕ мовчіть !!! Кожен із вцілілих драпальників---це потенційно . завтра.-- безжальний КАТЮГА !!! НАСИЛЬНИК !!! і ГВАЛТІВНИК !!! Пам*ятайте: їх у 5- разів більше...
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09.02.2023 18:13 Відповісти
Хз как такую кучу орков было не вдолбать высокоточным оружием НАТО....
Честно говоря смотришь и понимаешь....что-то не так....
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09.02.2023 19:47 Відповісти
Ось причина, чому більшість нападників не знищено, а втекли, щоб невдовзі повернутися знову -
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10.02.2023 08:09 Відповісти
 
 