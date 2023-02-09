"Це економічна диверсія": Бутусов на ТСК ВР щодо схеми незаконного блокування податкових накладних. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виступив на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо економічної безпеки з питання корупції та схеми незаконного блокування податкових накладних.

Відео виступу головного редактора Цензор.НЕТ опубліковано на його ютуб-каналі.

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Нижче наводимо текст виступу Юрія Бутусова на Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради щодо економічної безпеки з питання корупції та схем незаконного блокування податкових накладних.

"Вітаю, колеги! Дуже дякую за запрошення. Дякую голові комісії, дякую панові Данилу Гетманцеву. Це нормальна полеміка, яку я можу тільки вітати. Хочу нагадати, що мене запросили після того, як я написав у своїй статті, що затримання пані Оксани Датій — це якраз яскрава демонстрація існуючої корупційної схеми в державі щодо блокування податкових накладних, і до цієї схеми причетний пан Данило Гетманцев. Це і стало причиною того, що я тут. Тому я дослідив це питання і хотів би коротко викласти свою думку із цього приводу. За яку я відповідаю.

Перше. На мій погляд, те що ми зараз бачимо, це якраз демонстрація того, що справді в нашій державі існує масштабна корупційна схема з ручного управління податками, яке існує просто для збагачення окремих чиновників, окремих посадовців. Вона стосується і акцизу, і відшкодування ПДВ, і блокування податкових накладних.

12 жовтня Уряд України затверджує постанову № 1154, якою вносяться зміни в порядок зупинення реєстрації податкової накладної для посилення жорсткості моніторингу реєстрації накладних. Минуло три місяці — і ми бачимо результат цієї постанови, цієї так званої боротьби з ухиленням від сплати податків. Затримана одна з керівників податкової служби, і в неї проведені обшуки. Ми бачимо, що керівник податкової служби живе краще, ніж ті, у кого вона збирає податки. Як не дивно. Людина на "Мерседесі" в модельних сукнях веде абсолютно розкішний образ життя і має великі зв’язки з усіма керівниками, в тому числі особисто знайома і постійно співпрацює з паном Данилом Гетманцевим. Чесно кажучи, результат того, що нам оголосили правоохоронці – 30 млрд скруток – я думаю, що це всі підприємці зараз мають почути, що оце все блокування тисяч, мільйони накладних зупинених, все це робиться для того, щоб якась жінка в кріслі могла отримати собі "Мерседес", могла отримати собі все, що завгодно і важко навіть уявити, які гроші збираються, хто призначений на цю посаду тимчасово. Тому, я думаю, що це резонансна справа. Я сподіваюсь, що вона буде розслідувана. Ну а масштаби скруток – просто вражають. Я хочу сказати, що ці "Мерседеси" керівництва податкової служби, їх сплачує дуже дорогою ціною український бізнес.

На цей момент, за даними податкової служби, у нас 85 тис. 600 підприємств, які фактично сплачують ПДВ, з них, за даними податкового комітету, заблоковані податкові накладні у 15-20 %. Хочу нагадати, заблокована податкова накладна – це значить взагалі неможливість здійснювати бізнесову діяльність. Це фактично блокада підприємства. А за тими даними, які є на сайті податкової служби, за даними на грудень заблоковані не 15-20 %, а 42 тис. 200 підприємств. Це 50 %. Половина бізнесу України отримала ці проблеми. Кажуть, це ніби працює система.

Насправді, ми зараз побачили, як вона працює. Вона не працює. У чому був сенс взагалі автоматизованої системи, коли її вводили, її проголошували? Що ця система буде автоматизована і позбавить можливості чиновників втручатися в роботу податкової служби. Що ми бачимо зараз? Самі податківці і депутати комітету обговорюють, як вони в ручному режимі втручаються в роботу податкових накладних. Тобто те, чого вони не мають чіпати взагалі. І оце все втручання, блокування податкових накладних, керівництво податкового комітету, уряд говорять про те, що це нібито для наповнення бюджету. По-перше, ми тепер усі бачимо, яка це брехня і чиї кишені насправді це наповнює. Бюджет – ми не знаємо, в якому обсязі. Але на "Мерседеси" вистачає.

А по-друге, дуже смішно дивитися. Зараз кажуть самі слідчі: але ж ми наповнюємо бюджет. Так, тут така гірка іронія виявилася, що в ручному режимі блокують накладні, а потім так у ручному режимі можна до будь-якого посадовця прийти.

Я хочу сказати, за такою логікою, як зараз ДБР повідомило, то тут щодо половини всіх присутніх посадовців може буде вказівка, команда — і ДБР теж прийде і знайде, я думаю, ви всі розумієте, підстави, щоб затримати і зайти з обшуком в будинок.

Щодо незаконності я хотів би сказати. Станом на 1 листопада 2022 року, за січень-жовтень (це офіційні дані податково служби) податкова служба веде в судах, подано позови на 45 тис. справ. Це справи, в яких підприємці з’ясовують незаконні, з їхньої точки зору, дії податкової. Суди за рік встигли розглянути тільки 6,6 тис. Усі решта справ суди просто не встигають. Питань з податковою виникає стільки, що судова правова система держави не дає можливості громадянам захиститися від податкової. Суди не справляються.

Із цих справ 22,8 тис. – це офіційні дані податкової – справи, які стосуються оскарження бізнесом податкових накладних, незаконного блокування. Усі кажуть: автоматичне блокування, все справедливо. Це знову-таки брехня. У першій інстанції податкова служба програла більшу частину цих справ. 2 тис., а потім ще з цих 1,7, які вони в першій інстанції нібито виграли, з них ще значна частина оскаржується і вони ще програють в апеляції. Бо в апеляції теж багато розвалюється цих справ. У чому незаконність цього механізму? Верховний суд уже встановив у вересні-жовтні 2022 року в справах 387 7736 і 3602436 було вже визнано, що такі дії податкової, оце виконання постанови 1154, вони незаконні. Тому що, ухвалюючи рішення про реєстрацію податкової накладної, контролюючий орган не повинен здійснювати аналіз господарських операцій споживача на предмет їх реальності. Це ми якраз зараз чули дискусію між податковою і ДБР, які говорили, хто з них має на яких підставах втручатися в діяльність господарчих підприємств. Дуже показова дискусія була.

У чому проблема? Через ці дії, абсолютно, просто… я не знаю, як назвати цю постанову 1154… Це диверсія. Економічна диверсія проти української економіки, яку, на жаль, податкова служба виконує. Руками податкової служби виконується. Хочу сказати, в чому проблема: збільшується кількість блокувань. У 2018 році було заблоковано податкові накладні для 13,5 тис. компаній, а в 2022 під блокування потрапило вже 42 тис. компаній. Це взагалі неприпустимі масштаби для нашої економіки. І створюються звичайні корупційні ризики. А чому вони створюються? Тому що сама процедура оскарження – це корупційний ризик. У силу надмірної завантаженості судів судовий розгляд у судах першої інстанції триває понад три місяці. Це як мінімум. Якщо проаналізувати реєстр судових рішень, то апеляційні скарги подаються в цих випадках. Це ще кілька місяців.

По-друге. Репутація, бо тут говорили про розголошення інформації телеграм-каналом. А коли блокується податкова накладна, то всі контрагенти, всі партнери, всі одразу отримують інформацію. Що з цією компанією тепер не можна працювати, бо вона невідомо, коли тепер себе розблокує. Невідомо, коли знайде керівницю з "Мерседесом", щоб вона "порішала" тотально. От у цьому проблема.

Тому в нас виникає ситуація, що невигідно взагалі захищати свої права. У нас податкова служба ухвалює рішення без будь-якого розслідування, блокує податкові накладні. Нічого не можна зробити. А потім наші підприємці мають бути такі святі люди, для того, щоб їм себе захистити, їм треба сплатити суму, яка дорівнює сумі ПДВ з операції в бюджет, покупець має сплатити суму, яка дорівнює сумі ПДВ з операції в бюджет, отримуючи кредит з ПДВ, добропорядний продавець ризикує втратити контрагентів, адже автоматично при реєстрації однієї накладної теж стає ризиковим. Несе судові витрати. І він має все це витримувати.

Мені дуже сподобалося, перепрошую, але просто я готувався… Мені тут дуже сподобалося що тут шановний депутат – вибачте, просто не знаю, як звуть, він так дуже ввічливо, коректно виступив на захист прав нещасної керівниці податкової і сказав справедливі слова, які мені дуже сподобалися. Я те саме хотів сказати про українських підприємців. Він сказав: а чому ж це сумнівні дії наші органи державні реалізують через суд постфактум? А й справді. Це ж те, що робить наша податкова служба і в тому числі, на жаль, деякі представники податкового комітету, коли вони змушують підприємців чомусь у суді доводити, чому це вони, виявляється, легально ведуть діяльність. Вибачте, я зараз маю перейти… Просто є комісія. Я ж повідомив, що у мене є прізвища тих людей, які, я можу сказати, які підстави у мене вважати, що саме ці люди до цього причетні. Так. Але просто я хотів сказати, хто більш у нас небезпечний, більш ризикований, кого треба ставити в списки ризику. На мій погляд, у нас не працює презумпція невинуватості. Бізнес має доводити, що він не винуватий. І в суді відбиватися від податкової служби. А потім податкова служба, яка незаконні речі робить проти бізнесу, відбивається від ДБР, яке приходить з тією самою справою до них. Я хочу сказати: отак будуть саджати далі всіх, хто причетний.

Чому це відбувається? Чому будуть саджати? Я вам зараз це легко доведу. Бо у нас кожне керівництво податкової служби раз на рік показово звільняють і саджають. От у нас прийшов Сергій Верланов. 2019 рік. Він говорив один в один те, що зараз сьогодні тут на комітеті озвучувалося – що ми маємо боротися зі скрутками, все. Де він зараз? У розшуку НАБУ. Далі. Євген Олійник та Сергій Любченко. Звільнені. Міністр фінансів каже: у нас скрутки 5 млрд на місяць. Нікуди вони не ділися, вони всі були. Насіров у 2018. Сидить. Те саме.

Я хочу сказати, що те, що зараз відбулося з цією жінкою, це ж не єдиний випадок. 31 серпня 2022 року за одержання хабаря затримано заступника начальника податкової Тернопільської області. За ті самі податкові накладні. Те, що зараз тут розповідають. Нічого не виправляється. Далі. 22 грудня. Служба безпеки спільно з БЕБ – схема розкрадання у Львівській області. Те саме. Податкові накладні, відшкодування ПДВ, і зараз знову. І все це йде під розповіді, що у нас нібито підприємці порушують закон. А давайте ми будемо в список ризикованих деяких політиків і чиновників включати, які такі речі кажуть.

Так-от, тепер я хочу сказати про тих. Хто це дахує. Я хочу сказати про тих, хто це дахує. Буквально кілька хвилин. Дуже коротко. Я хочу сказати те, що в принципі тут всі знають. Якщо ми дійсно, як тут правильно сказали депутати, які дуже піклуються про долю нещасної пані Датій, про її громадянські права, що не можна втручатися в житло, що не можна викладати її особисті папірці. Я хочу сказати, що треба не тільки про податкових керівників піклуватися. Що якби ви тут дотримувалися закону стосовно підприємців і виступали проти свавілля податкової служби і недолугих дій уряду в цій постанові, то тоді закону б дотримувалися і до вас. А якщо не будуть дотримуватися закону щодо підприємців, то прийде час, буде така команда і отут всі люди, які причетні, теж будуть так сидіти і відповідати. Чому? Тому що…

Чому я писав про пана Гетманцева? Я думаю, що важливо про це повідомити. Тому що всі знають, це не секрет, що пан Гетманцев поставив і керівника податкової служби чинного. І він чудово контактує з цією пані Датій, яку затримали. Це не секрет. Я не думаю, що хтось буде це заперечувати. Я хочу сказати, що пан Гетманцев - так буває, так трапляється – в особистому режимі вирішує питання з податковою. Чомусь ті питання, які там висять місяць отак, по одному дзвінку всі вирішуються за один день. Зокрема мені це повідомив військовослужбовець Андрій Носач. Що він спілкувався з паном Гетманцевим – і одразу це питання було вирішено стосовно його компанії. Стосовно його компанії були незаконні дії, вчинені податковою службою. Які розблокували за один день. Раз – і все зроблено. Виявляється, що всі ці розповіді про автоматичне відшкодування, все це не працює. Усе це міф, щоб можна було робити свій бізнес.

Я хочу сказати, що я попросив правоохоронні органи звернути увагу на діяльність таких людей, які – підприємці мені кажуть – причетні до того, що вони отак дзвонять у податкову, що вони спілкуються і якось у них так виходить, у цих людей, що вони можуть допомогти порішати питання – ну такі ходять, така інформація. Я дуже хотів би, щоби комісія перевірила причетність пана Данила Гетманцева до ручного керування податковою службою, Давида Арахамії у фракції "Слуга народу", Ігоря Абрамовича, депутата ОПЗЖ, Сурена Давитяна, Сергія Резнікіна і Григорія Козловського. Я вважаю, що ці люди є – у них все добре з податковою службою виходить. Вони вирішують дуже багато питань. Дуже хотілося, щоб правоохоронні органи не просто брали тих, хто призначає, якогось в.о. керівника податкової служби, а тих, хто призначає цих в.о. оце важливо подивитися, хто вигодонабувач.

І останнє, що я хотів сказати. А це важливо. Я хочу сказати, що мене теж просять підприємці повідомити. Я не чув на це питання відповіді. Данило Гетманцев був багато років штатним помічником народного депутата Володимир Сівковича. 22 січня 2022 року міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Траст оприлюднила заяву про масштабну підривну діяльність Росії проти України, про підготовку конкретних українських політиків з оточення Януковича до нападу на Україну, в тому числі в окупаційному уряді було названо ім’я Сівковича. 23 липня ДБР оголосило підозру Сівковичу в держзраді. І там є в підозрі така фраза, якій би я дуже хотів, щоб ТСК дала оцінку: Сівкович, не пізніше 2 червня 2019 року організував роботу в м. Москва Російської Федерації так званого політичного офісу, працівники якого нібито займаються суспільно-політичною діяльністю, а фактично проводять роботу із залучення до негласного співробітництва людей, які мають розвідувальні можливості на території України і спроможні надавати допомогу ФСБ РФ на негласних засадах з метою ведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Хочу сказати, що також до цього пан Гетманцев заявив на минулому тижні про дружні стосунки з депутатом ОПЗЖ Ігорем Абрамовичем, якого багато підприємців вважають причетним до дахування тіньових схем роботи податкової служби. Так-от, пан Абрамович виїхав перед вторгненням Російської Федерації в Україну напередодні 24 лютого, не повертався до України і сидить у Монако. Ця діяльність дуже підозріла. Я не розумію, навіщо було взагалі висловлювати публічно слова дружби пану Абрамовичу – це посилює його. Це член ОПЗЖ, проросійської партії, яка може бути з ним дружба, я щось трошки не розумію. Це посилює, звичайно, вплив пана Абрамовича на будь-які тіньові процеси. Тому я вважаю, якщо ТСК дійсно хоче показати підприємцям, що вона захищає підприємців краще, ніж оцих чиновників тимчасових з податкової служби, то ТСК, на мій погляд, має дати оцінку всієї інформації, яка відома, яка тут була озвучена. Свою оцінку. Негайно вимагати скасування постанови 1154 і звернутися до керівників податкової, яку саме, на жаль, члени податкового комітету призначають, щоб негайно припинити це масове свавілля і рекет української економіки. У нас 6 млн людей виїхало з країни і зараз добиваємо таким суцільним блокуванням власний бізнес, щоб ще збільшити цю міграцію і зробити те, що не зробив Путін своїми ракетами. Тому я передаю список підприємств, які до мене звернулися. Серед власників цих підприємств є сьогоднішні військовослужбовці, які обурені і не розуміють, з якої причини взагалі блокується діяльність легальних підприємств, які створюють додану вартість. Це абсолютно неприпустимо. Я прошу, щоб комісія не просто заслухала, а тим словам, фактам і прізвищам, про які я сказав, була надана оцінка, щоб ці питання дійсно потрапили і на поліграф. Щоб ці речі у нас у державі не були замовчені. Тому щоб цей заколот мовчання зі сторони правоохоронних органів призведе до дуже тяжких наслідків. Зараз Гетманцева збиває Татаров. Потім у нас знову буде якийсь безлад у правоохоронних органах, в податковій службі. Але бізнес від цього не виграє. Бізнес не виграє.

Я хочу сказати, що у нас були такі збирачі податків. Я особисто, хочу сказати, брав інтерв’ю у 2012 році у міністра доходів і зборів Клименка, він говорив один в один те, що я тут чую на комісії, читаю в інтерв’ю. От ми все робимо, щоб більше збирати в бюджет ПДВ. Це все профанація. Тому, шановний голово комісії, я прошу, щоб цей ганебний випадок із затриманням пані Датій розглядався не як окремий випадок, а як системне явище. Це системне явище і це не перший керівник правоохоронних органів, який після цього масового блокування податкових накладних збагачується і затримується.

Це має бути висновком, що ця автоматична система не працює. Це фікція. Це корупція і тому що вона не працює, вона має бути скасована і зупинена як мінімум оця недолуга постанова від 12 жовтня. Дякую".