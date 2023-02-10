Кремлівські пропагандисти про зустріч Зеленського, Макрона і Шольца: "Зеленский, стоя у немецкого флага, легонько зиганул". ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти "побачили" у хроніках візиту Володимира Зеленського до Європи момент, коли той "легонько зиганул", опинившись біля прапора Німеччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей момент пропагандисти побачили у Парижі, на зустрічі Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Если приглядеться, когда Зеленский стоит у немецкого флага, он легонечко-тихонечко взял и зиганул", - каже в ефірі росТВ пропагандист.

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