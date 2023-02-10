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Кремлівські пропагандисти про зустріч Зеленського, Макрона і Шольца: "Зеленский, стоя у немецкого флага, легонько зиганул". ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти "побачили" у хроніках візиту Володимира Зеленського до Європи момент, коли той "легонько зиганул", опинившись біля прапора Німеччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей момент пропагандисти побачили у Парижі, на зустрічі Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

 "Если приглядеться, когда Зеленский стоит у немецкого флага, он легонечко-тихонечко взял и зиганул", - каже в ефірі росТВ пропагандист.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кремлівські пропагандисти готуються воювати з американськими "нацистами": "Денацификация и демилитаризация США - это тоже цель". ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) пропаганда (2807) Макрон Емманюель (1464) Шольц Олаф (1137)


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Топ коментарі
+71
*** ідіоти... Як ви не почули, що

він ще хайль гітлер сказав... Мозок відсутній від слова зовсім!
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10.02.2023 14:16
+69
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10.02.2023 14:43
+58
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10.02.2023 14:21
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10.02.2023 15:57 Відповісти
це чапік (по кациному - чапаєв), якщо що.
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10.02.2023 15:58 Відповісти
Оце справжній зігун. Усіх перевершив.
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10.02.2023 18:42 Відповісти
- Кто такие кацапы, солдат?!
- Долбо@бы, сэр!)))
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10.02.2023 16:20 Відповісти
Шось воно так балакає, наче йому прямо зараз у сраку щось всовують...
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10.02.2023 16:25 Відповісти
Какаінавий/обнюханий фюрер. Хм. Десь я вже це бачив.
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10.02.2023 16:34 Відповісти
https://youtube.com/shorts/o-ugTJ5Nlto?feature=share ...

РюSSkий Миронов рассказывает рюSSkим о Степан Андреевиче Бандера...
Оце так поворот...
Слава ЗСУ генералу Залужному 🥇🥇🥇та Степан Aндiйовичу❣️🖤Вічная Пам'ять та Слава ✊💪🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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10.02.2023 16:43 Відповісти
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова- дебіли,***...
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10.02.2023 16:44 Відповісти
Это ещё что за долбо@б? Неисчерпаема земля кацапская на тупых ублюдков.
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10.02.2023 17:01 Відповісти
Смішно то смішно, але це розуміють адекватні люди, а от що робити з цими довбо...ми?!
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10.02.2023 18:49 Відповісти
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10.02.2023 19:21 Відповісти
Імбецил, він показав Шольцу, що той не перед тим прапором став і вони помінялись місцями, протокол...
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10.02.2023 21:34 Відповісти
та вони всі на тій мерзенно зловонній кацапіі бабахнуті на ненависті до українців... нічого... чекайте трішечки... обов'язково парад перемоги буде на вашій вонючій площі... а після параду весь кремль, як зло людства, буде знищено...
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11.02.2023 08:14 Відповісти
Наші ще й не таке вміють ..
А якби показати пропагандону - подвійну тихеньку зігу від Железняка . З - двох рук одночасно
.
.
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11.02.2023 12:59 Відповісти
Цей пропагандон вбиває в голови русобидломасі що Зеленський єврейський укрофашист.
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11.02.2023 14:58 Відповісти
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12.02.2023 01:52 Відповісти
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