Кремлівські пропагандисти про зустріч Зеленського, Макрона і Шольца: "Зеленский, стоя у немецкого флага, легонько зиганул". ВIДЕО
Кремлівські пропагандисти "побачили" у хроніках візиту Володимира Зеленського до Європи момент, коли той "легонько зиганул", опинившись біля прапора Німеччини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей момент пропагандисти побачили у Парижі, на зустрічі Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
"Если приглядеться, когда Зеленский стоит у немецкого флага, он легонечко-тихонечко взял и зиганул", - каже в ефірі росТВ пропагандист.
Топ коментарі
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- Долбо@бы, сэр!)))
РюSSkий Миронов рассказывает рюSSkим о Степан Андреевиче Бандера...
Оце так поворот...
Слава ЗСУ генералу Залужному 🥇🥇🥇та Степан Aндiйовичу❣️🖤Вічная Пам'ять та Слава ✊💪🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
А якби показати пропагандону - подвійну тихеньку зігу від Железняка . З - двох рук одночасно
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