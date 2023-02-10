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Війська РФ вкотре обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні, поранено жінку, - ОВА. ВIДЕО

10 лютого російська артилерія знову завдала ударів по житлових будинках у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА. 

"Сьогодні близько полудня ворог завдав удару по багатоповерхівці, в якій знаходилися мирні херсонці. Вибухово хвилею та уламками снарядів у квартирах повибивало вікна, також пошкоджено стіни та декілька балконів.

Через російський обстріл постраждала літня херсонка. Її з осколковими пораненнями бригада "швидкої" доставила до лікарні. Жінка знаходиться у важкому стані, медики борються за її життя", - йдеться в повідомленні. 

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обстріл (28596) поранення (2805) Херсон (3375)


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У Зелі було достаньо часу щоб звільнити Єрмака ( якщо він нічого не знав про Резнікова).
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10.02.2023 15:19 Відповісти
 
 