Війська РФ вкотре обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні, поранено жінку, - ОВА. ВIДЕО

10 лютого російська артилерія знову завдала ударів по житлових будинках у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

"Сьогодні близько полудня ворог завдав удару по багатоповерхівці, в якій знаходилися мирні херсонці. Вибухово хвилею та уламками снарядів у квартирах повибивало вікна, також пошкоджено стіни та декілька балконів.

Через російський обстріл постраждала літня херсонка. Її з осколковими пораненнями бригада "швидкої" доставила до лікарні. Жінка знаходиться у важкому стані, медики борються за її життя", - йдеться в повідомленні.

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