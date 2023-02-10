Війська РФ вкотре обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні, поранено жінку, - ОВА. ВIДЕО
10 лютого російська артилерія знову завдала ударів по житлових будинках у Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.
"Сьогодні близько полудня ворог завдав удару по багатоповерхівці, в якій знаходилися мирні херсонці. Вибухово хвилею та уламками снарядів у квартирах повибивало вікна, також пошкоджено стіни та декілька балконів.
Через російський обстріл постраждала літня херсонка. Її з осколковими пораненнями бригада "швидкої" доставила до лікарні. Жінка знаходиться у важкому стані, медики борються за її життя", - йдеться в повідомленні.
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Елена Сухова
показати весь коментар10.02.2023 15:19 Відповісти Мені подобається 3
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