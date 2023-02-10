Ми отримали хороші сигнали щодо далекобійних ракет, танків і бойової авіації, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 352 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершується вже пʼятий день цього тижня. У чомусь дуже складного тижня, точно дуже змістовного. Хочу підкреслити кілька речей за підсумками цього тижня.

Сьогодні провів чергове засідання Ставки. Це було насичене засідання. Детально розглянули ситуацію на передовій, зокрема на Донеччині – Бахмутський та інші найгарячіші напрямки. Важкі напрямки. Уже готуємося до нового "Рамштайну" і також про це говорили. Про нові опції в обороні, які маємо відкрити для України разом із партнерами.

Друге, що важливе за цей тиждень, – наш дипломатичний марафон. Лондон, Париж, Брюссель – усюди я говорив цими днями про те, як посилити наших воїнів. Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали. Це стосується як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці – бойової авіації.

Фундаментальна зустріч відбулась у Франції з Президентом Макроном і канцлером Шольцом. Ми втрьох провели переговори, і це правильна розмова. Ми почули одне одного. Партнери почули нашу позицію, наші аргументи.

Брюссель – засідання Європейської ради та наш спеціальний формат переговорів після засідання. Тепер наше спільне завдання – взяти все те, про що ми говорили та домовлялись, і трансформувати в конкретне постачання, у конкретні документи, у конкретні нові лінії співпраці.

Третє – Європейський парламент. Це було не просто моє звернення як Президента України – це був символічний момент. Певний ціннісний підсумок шляху, який ми пройшли у відносинах із Євросоюзом, і початок нового етапу. Коли Україна в Європейському парламенті, у Європейський раді й інших інституціях Євросоюзу вже не гість чи партнер з-поза меж ЄС. Коли Україна стає повноправною частиною Євросоюзу.

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Цього тижня я сказав багато слів вдячності нашим союзникам і партнерам – усім, хто нам допомагає. А зараз я хочу сказати слова вдячності вам, українці. Для мене завжди честь – представляти Україну, і я пишаюся нашим прекрасним і міцним народом. Я пишаюся українською сміливістю. Я пишаюся українською незламністю. Я пишаюся українською результативністю. Я пишаюся вами всіма – тими, хто воює та працює заради нашої держави, хто підтримує фронт і державу. Дякую всім вам!", - сказав Зеленський.