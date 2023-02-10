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Новини Відео Війна
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Ми отримали хороші сигнали щодо далекобійних ракет, танків і бойової авіації, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 352 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершується вже пʼятий день цього тижня. У чомусь дуже складного тижня, точно дуже змістовного. Хочу підкреслити кілька речей за підсумками цього тижня.

Сьогодні провів чергове засідання Ставки. Це було насичене засідання. Детально розглянули ситуацію на передовій, зокрема на Донеччині – Бахмутський та інші найгарячіші напрямки. Важкі напрямки. Уже готуємося до нового "Рамштайну" і також про це говорили. Про нові опції в обороні, які маємо відкрити для України разом із партнерами.

Друге, що важливе за цей тиждень, – наш дипломатичний марафон. Лондон, Париж, Брюссель – усюди я говорив цими днями про те, як посилити наших воїнів. Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали. Це стосується як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці – бойової авіації.

Фундаментальна зустріч відбулась у Франції з Президентом Макроном і канцлером Шольцом. Ми втрьох провели переговори, і це правильна розмова. Ми почули одне одного. Партнери почули нашу позицію, наші аргументи.

Брюссель – засідання Європейської ради та наш спеціальний формат переговорів після засідання. Тепер наше спільне завдання – взяти все те, про що ми говорили та домовлялись, і трансформувати в конкретне постачання, у конкретні документи, у конкретні нові лінії співпраці.

Третє – Європейський парламент. Це було не просто моє звернення як Президента України – це був символічний момент. Певний ціннісний підсумок шляху, який ми пройшли у відносинах із Євросоюзом, і початок нового етапу. Коли Україна в Європейському парламенті, у Європейський раді й інших інституціях Євросоюзу вже не гість чи партнер з-поза меж ЄС. Коли Україна стає повноправною частиною Євросоюзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогоднішній обстріл, під час якого ракети пройшли повітряним простором Молдови та Румунії, є викликом НАТО, - Зеленський. ВIДЕО

Цього тижня я сказав багато слів вдячності нашим союзникам і партнерам – усім, хто нам допомагає. А зараз я хочу сказати слова вдячності вам, українці. Для мене завжди честь – представляти Україну, і я пишаюся нашим прекрасним і міцним народом. Я пишаюся українською сміливістю. Я пишаюся українською незламністю. Я пишаюся українською результативністю. Я пишаюся вами всіма – тими, хто воює та працює заради нашої держави, хто підтримує фронт і державу. Дякую всім вам!", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) зброя (7468)


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Топ коментарі
+24
Хорошие сигналы будут когда мы увидим горящие рашистские аеродромы с Ту-шками и нефтебазы. Пока же мы видим жевачку которую все жуют
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10.02.2023 19:17
+18
Прикладіть йому подорожник на лоба і випустіть побігати в районі Бахмута, нехай передасть кацапам сигнал!
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10.02.2023 19:23
+11
шановні українці, я ваші ракети закатав в асфальт, тому зараз я вам розкажу про "хороші сигнали"
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10.02.2023 19:29
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Хорошие сигналы будут когда мы увидим горящие рашистские аеродромы с Ту-шками и нефтебазы. Пока же мы видим жевачку которую все жуют
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10.02.2023 19:17 Відповісти
Тобто вам мало що ми стоїмо вже рік, і тиснемо, і перспкктиви очевидні для нас, як і для рашки. А світ міг ьи щлити нас. І жити далі з дешевим газом, без всіх цих війн і рецесій, вливань, пожертв, мігрантів і проч. Невже так важко мовчки дякувати всім, мовчки, ніж у всьому постійно шукати зраду? 🙄
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10.02.2023 20:42 Відповісти
как ваша секта "мовчки дякувати всім" задрала...
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10.02.2023 21:05 Відповісти
как ваша секта "мовчки дякувати всім" задрала...
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10.02.2023 21:08 Відповісти
перспкктиви очевидні для нас, як і для рашки


Можливо ви останні 2 місяці проспали: відкрийте карту deepstate та подивіться.
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10.02.2023 21:26 Відповісти
так признайся -ракети чи сигнал ?? чи ти знову гониш??
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10.02.2023 19:18 Відповісти
Ну, звісно ж, сигнал. Ракети будуть тоді, коли вже будуть непотрібні.
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10.02.2023 19:35 Відповісти
Ракеты будут когда будут опубликованы результаты аудита госинспекцией США.
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10.02.2023 20:56 Відповісти
афєрістовіча вигнали, тепер вони усі (данілови/буданови/хламідії тощо) -- афєрістовічі.
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10.02.2023 19:38 Відповісти
отримали - ?
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10.02.2023 19:22 Відповісти
Прикладіть йому подорожник на лоба і випустіть побігати в районі Бахмута, нехай передасть кацапам сигнал!
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10.02.2023 19:23 Відповісти
В Бахмут едет абдристович, с краденым гранатометом, чтоб наконец исполнить свою миссию - пойти в лобовую атаку на танк. К 2030 году наверно доберется....
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10.02.2023 19:35 Відповісти
Я не спец, але, здається, є ракети малої, середньої та великої дальності. Ще є міжконтинентальні та космічні... А далекобійні це звідки? Бо все відносно: для ракет з "Градів" в 20км і "Хаймарс" на 80км - далекобійна.
І, якщо вже воно вдягнуло стиль "мілітарі", то най вже відповідає цьому стилю - завчить відповідні терміни та їх значення, щоб не ламав язика, коли таке слово трапиться в тексті.
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10.02.2023 19:25 Відповісти
Є крилаті, є балістичні. 300км - це далекобійні, більщої дальності експорт заборонений
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10.02.2023 19:35 Відповісти
Крилаті і балістичні - це не про відстань, а про особливості польоту. РСМД можуть бути і крилатими, і балістичними. Стосовно заборони продажу ракет з дальністю понад 300км, то може це обмеження накладене саме договором про ті самі РСМД - не знаю. Але, в порівнянні з максимальною дальністю ракет малої дальності (1000км), 300км - явно не далекобійні
Якщо мене, навіть з такими малими знаннями знаннями, це плутає, то уявляю, як умовний виборець в ЄС чи США сидить і думає: "а нашо Україні далекобійні ракети? А раптом вони, коли переможуть московію, по нам вдарять? Ні, не треба їм таких ракет!" Ну а політики в демократичних країнах прислухаються до суспільної думки своїх виборців...

Якось так...
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10.02.2023 19:56 Відповісти
Для нас далекобійна - це щоб діставала до будь якої точки окупованої території. Далі власних кордонів все одно не дозволять пуляти. Для запуску за парєбрік треба мати власні ракети, хоч на 1000км, хоч на 2000км.
А ще важливо в ракеті скільки ба-баха вона несе, бажано 100-500кг.
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10.02.2023 20:04 Відповісти
Так ми ж не в себе просимо! Тому й треба чіткі формулювання, які зрозуміємо не ми, а умовний "Сімпсон" перед тєліком в США чи ЄС (дивлячісь CNN чи BBC). Тоді він може вийти на підтримку надання ракет. І уряд чи Президент повинні будуть реагувати. Але це я так собі думаю. Може в чомусь і помиляюсь, але там не московія і реакція точно буде.
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10.02.2023 20:19 Відповісти
Які заборони можуть бути, коли кацапи ху-рять усім, чим тільки можна? Це нонсенс. А точніше, це привід та відмазка заходу культурно відмовити для збереження своїх інтересів.
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10.02.2023 20:31 Відповісти
Заборонено 500 км
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10.02.2023 21:39 Відповісти
це дальність балістичних ракет. І здається це лише договір між США і СРСР
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10.02.2023 21:46 Відповісти
Это ограничение действует для всех. В том числе для ракет, которые курировал Турчинов
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10.02.2023 22:12 Відповісти
Власного виробництва до 500, на експорт - 300км. Тому максимум нам можуть дати на 300км.
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10.02.2023 22:14 Відповісти
Реформи в обмін на зброю ось і весь сигнал. Ніхто в корумповану країну серйозну зброю не дасть. Будуть здвиги в боротьбі з корупцією дадуть зброю не буде не дадуть (маю на увазі для наступу).
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10.02.2023 19:26 Відповісти
Х-ю не неси. Сцють вони, "бопутіннападе".
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10.02.2023 20:32 Відповісти
Я сумніваюсь в російських наративах про те як запад боїтся "бопутіннападе". Війна йде на території України що їм боятись?
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10.02.2023 20:45 Відповісти
Це буде через рік якщо звілнить Єрмака та Татарова.
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10.02.2023 19:28 Відповісти
шановні українці, я ваші ракети закатав в асфальт, тому зараз я вам розкажу про "хороші сигнали"
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10.02.2023 19:29 Відповісти
Мені цікаво, скільки б Україна могла зробити тих ракет? Зараз за день тільки стільки всього вистрілюється, що захід колективно не встигає толком виготовляти снарядів та ракет. Он пищать усі, що в них закінчується все.
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10.02.2023 20:38 Відповісти
Звідки ви взяли що захід не встигає виготовляти? Зверніть увагу коли саме вони "пищать". Володя бикує і не робить реформи вони "пищать". Володя за двигався когось звільнив отримайте пряник (тобто зброю). Я навіть уявити не можу скільки зброї дадуть коли Володя когось посадить за корупцію з свого оточення. За всю незалежну історію України сів тільки Лазаренко і то США посадили.
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10.02.2023 20:51 Відповісти
Luche bi molchal ......
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10.02.2023 19:30 Відповісти
ОНО не может, ОНО все еще на сцене.
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10.02.2023 19:33 Відповісти
а ти де? Свій вклад в Перемогу хоч якось зробив, чи тіко тошнити ж цензора придатні?
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10.02.2023 20:46 Відповісти
Кацапе, ти ще досі тут бігаєш?
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10.02.2023 21:44 Відповісти
у тебя забыл разрешение спросить?
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10.02.2023 23:06 Відповісти
Можеш спрасіть. Яке тобі, кацапу, діло до української влади?
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10.02.2023 23:59 Відповісти
А могу и не спрашивать. Вник?
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11.02.2023 00:15 Відповісти
Ще раз, яке тобі, кацапу, діло до української влади?
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11.02.2023 00:17 Відповісти
Ты кто такой, чтоб я тебе отчитывался?
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11.02.2023 00:20 Відповісти
Можеш звертатись до мене Хазяїн. Тільки з повагою в голосі.
Що, своє лисе ***** обсирати сциш, то хоч тут вирішив потявкати? Чи тобі за це доплачують?
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11.02.2023 00:26 Відповісти
придется тебе обломаться.
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11.02.2023 00:27 Відповісти
обломаеш собі хвіст. мавпо..
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11.02.2023 16:18 Відповісти
не страшно.
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11.02.2023 20:43 Відповісти
тобі мабуть не вперше.. а не скажи чечня круто. чі путін *****
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11.02.2023 20:45 Відповісти
путин-*****.
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11.02.2023 20:47 Відповісти
правду нужно принимать какая она есть, без прикрас. даже если ее говорит тот, кто не живет в Украине. посмотри кто у меня в подписчиках, наверняка увидишь людей в которых сомневаться не приходится.
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11.02.2023 20:50 Відповісти
якщо ти бажаеш зі сной общаться то на мові..язик окупанта засунь собі в дупу.тут репоеди і лаптеносі не потрібні
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11.02.2023 20:55 Відповісти
остальные кто здесь пишут, нормально воспринимают тот язык который я знаю. а без тебя я обойдусь.
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11.02.2023 21:10 Відповісти
остальні в скотобазі. так що тобі туда а ми украінці.якщо не зрозумів то йди нахер хороший москаль
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11.02.2023 21:20 Відповісти
два длинных, три коротких....
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10.02.2023 19:31 Відповісти
три зеленых свистка!
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10.02.2023 19:32 Відповісти
Шо там, вова, пообіцяли все обіцяне поставити наприкінці 28-го чи 30-го року?
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10.02.2023 19:31 Відповісти
А поки що чуємо сигнали повітряної тривоги, пуйло посилає.
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10.02.2023 19:34 Відповісти
Це добре, будемо сигналами москалів бомбити...
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10.02.2023 19:34 Відповісти
відосики масового ураження, наувайтесь москалі
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10.02.2023 19:39 Відповісти
Дякуємо, пане президенте! Впевнений, що перемога буде за Украіною. Хай береже Вас Б-г!
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10.02.2023 19:36 Відповісти
І присвята Богородиця, і діва Марія і святий Миколай - чудотворець. Амінь.
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10.02.2023 19:46 Відповісти
в конце ты написал бугага...?\шифром...\
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10.02.2023 19:47 Відповісти
Вова! Ты собираешься воевать сигналами или оружием? Неужели дерьмак тебе диктует такую херню?
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10.02.2023 19:36 Відповісти
шапочка из фольги отлично справляется даже с космическими сигналами
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10.02.2023 19:37 Відповісти
Знову ні про що. Але наріду подобається. Нарід же не додумається спитати, що таке, той сигнал? Велосипедний, автомобільний, чи космічний.
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10.02.2023 19:37 Відповісти
а ми?
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10.02.2023 19:40 Відповісти
Кароч нихрена ты не привез
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10.02.2023 19:43 Відповісти
Ти коли даси наказ відповідати на ракетні поноси паРаші? Де наші дрони далекобійні і ракети? Є, то задіюй. Немає - розробляй - вже рік, як війна йде. Скільки можна робити з України грушу для биття?
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10.02.2023 19:43 Відповісти
Д'єрмак не дозволяє!
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10.02.2023 19:49 Відповісти
Які нафіг сигнали, чучело? Всі без виключення лідери Західу послали нас швидко і далеко із цими проханнями дати літаки та ракети.
Подоляки, Данілови, Буданови та Зельцман живуть у своїй реальності.
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10.02.2023 19:45 Відповісти
Теж ''зелений сигналізатор''-краще б він нікуди не їздив!
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10.02.2023 19:48 Відповісти
Этими сигналами мы будем бить по нефтебазам и аэродромам орков
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10.02.2023 19:49 Відповісти
Від початку війни не читав коменти на цензорі, бо дуже вже неадекватні вони були. Читаю зараз вже другий день і бачу, що нічого не змінилося. Якась колекція "корисних" ідіотів тут зібралась або кілька десятків "заробітчан" під різними ніками колотять якусь маячню за якусь срану копійчину. Агов, люди, займіться чимось корисним для себе та країни. Не марнуйте свій час на непотрібні речі.
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10.02.2023 19:52 Відповісти
Почитай коменти 19 року і не кажи що мало.
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10.02.2023 20:11 Відповісти
агов, не плутай клоуна з країною. ти не в рашці
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11.02.2023 00:03 Відповісти
який з тебе сокол лапіть..гавно клюеш. со стола зеленого
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11.02.2023 16:20 Відповісти
Дякую, все так і є як ви написали.
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12.02.2023 01:16 Відповісти
Вечірня казка для лохів.
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10.02.2023 20:08 Відповісти
Вот это сигнал, так сигнал ! Кацапня уже обсасывает этот сигнал на всех ресурсах -

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що в України майже не залишилося ***********, зокрема для артилерії. Про це він https://www.bloomberg.com/news/videos/2023-02-09/full-digital-ihor-zhovkva-video повідомив в інтерв'ю виданню Bloomberg у п'ятницю, 10 лютого. "Зараз у нас майже нуль *********** через інтенсивність бойових дій."
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10.02.2023 20:11 Відповісти
это чтоб усыпить их бдительность)
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10.02.2023 21:09 Відповісти
Фігньою ці " люди" займаються...
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10.02.2023 22:45 Відповісти
Лучше бы не хорошие сигналы, а хорошие танки, самолёты и ракеты. А разговоры мы уже давно слышим. Без особых результатов.
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10.02.2023 21:23 Відповісти
НАЙКРАЩИЙ "сигнал" буде про те, що хрипла півтораметрова макака вдавилася шашликом й здохла перед відеокамерами й там обісцяна на підлозі три доби, як Сталін, смерділа (пробач, Боже...)
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10.02.2023 22:10 Відповісти
???
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11.02.2023 00:12 Відповісти
Украине нужны не сигналы, по поставке вооружений, а их реальная поставка.
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11.02.2023 00:48 Відповісти
Гарний сигнал буде тоді коли зелена пліснява згине
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11.02.2023 05:43 Відповісти
свое продав просрав розікрав.. тепер тішить нас сігналами..інопланетінін
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11.02.2023 09:43 Відповісти
 
 