18-річний В’ячеслав Ялов із Донеччини став опікуном для 4 братів і сестер: мама загинула на його очах внаслідок російського обстрілу. ВIДЕО

18-річний В’ячеслав Ялов із Донецької області став опікуном чотирьох братів і сестер після того, як їхня мама загинула в нього на очах від російського снаряда, а їхній будинок було зруйновано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет телеканала "Настоящее время".

Юнак розповів, як їхня мама зазнала смертельного поранення.

У сюжеті йдеться про те, що після кількох переїздів та життя у гуртожитку В'ячеслав із братами та сестрами опинився у Києві, де влаштувався на роботу та навчається на реабілітолога. Навчання йому дається складно – пари збігаються з часом, коли молодших потрібно забрати зі школи, нагодувати та відвести на гуртки. Але він намагається зробити все, щоб сім'я залишилася міцною та мама ними пишалася.

Також читайте: Російський снаряд вбив матір п’ятьох дітей на Донеччині, вихованням тепер займається старший син: небайдужих просять допомогти родині. ВIДЕО



ФОТО: mirror.co.uk