18-річний В’ячеслав Ялов із Донеччини став опікуном для 4 братів і сестер: мама загинула на його очах внаслідок російського обстрілу. ВIДЕО
18-річний В’ячеслав Ялов із Донецької області став опікуном чотирьох братів і сестер після того, як їхня мама загинула в нього на очах від російського снаряда, а їхній будинок було зруйновано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет телеканала "Настоящее время".
Юнак розповів, як їхня мама зазнала смертельного поранення.
У сюжеті йдеться про те, що після кількох переїздів та життя у гуртожитку В'ячеслав із братами та сестрами опинився у Києві, де влаштувався на роботу та навчається на реабілітолога. Навчання йому дається складно – пари збігаються з часом, коли молодших потрібно забрати зі школи, нагодувати та відвести на гуртки. Але він намагається зробити все, щоб сім'я залишилася міцною та мама ними пишалася.
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І да, расєянє під@ри! Всі, і хароші і погані!
"Ай Моська! Знать - она сильна
Что лает на Слона!"
Пасёшься тут, водки нет, иди в рашу
а від іх сумнівів діти попадають в інтернат
а інтернат це тюрма......
я наввчався з дітьми які прийшли з інтернату
вони були не адаптовані до норм життя
пацани забиті, дівчата нервовані
всі!!
а пацан молодець,
викарабкаються
може ці зелені чорти допоможуть
В 36 захистив докторську. В 40 став дідусем... Якщо Ви інфантильний і недієздатний тепличний овоч то це не означає що всі такі.
Не доходит , или как
та уже не дитина по документам,тому зміг.
Адже ці сироти виростуть і передадуть все про ці страшні подіі , своім дітям , а таких дітей на сьогодні дуже багато !
Русня повинна зникнути з мапи Землі !!