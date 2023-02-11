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Полонений російський морпіх Шевченко розповів про втрати РФ під Вугледаром. ВIДЕО

Морпіх з Владивостока Микола Шевченко вирушив воювати в Україну менше ніж місяць тому. Під час штурму Вугледару його частина втратила лише вбитими близько половини складу.

Розповідь росіянина опублікував телеграм-канал "Не жди меня из Украины", повідомляє Цензор.НЕТ.

Миколі Шевченко 29 років. Він службив на кораблі "Адмірал Трібуц" на Тихоокеанському флоті і хотів перевестися "на Камчатку" в групу патрулювання акваторії. Керівництво назвало умовою для його переведення службу в 155-й бригаді, яка воює в Україні.

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Шевченко прибув до України 10 грудня. Він каже, що разом із ним прибули ще близько 100 моряків, "у наступній партії" їх має бути вже 300.

Спочатку вони перебували під Волновахою на Донеччині. Потім отримали завдання утримувати дорогу в районі Вугледару. Потім завдання неочікувано змінилося й морпіхам наказали штурмувати місто.

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"До штурму ніхто не був готовий, зазнали втрат, до 50% особового складу вбитими, не рахуючи поранених", - каже Шевченко.

Він розповів, що разом з іншими морпіхами 5 днів просидів у підвалі житлового будинку, а потім був взятий у полон.

Автор: 

армія рф (17538) полон (1568) полонені (2267) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+77
Це є класичний яничар. Діда, чи прадідашвидше за все вивезли в заслання, як націоналістичний елемент. А цей гівнюк насрав на діда, чи прадіда. Правду писав інший Шевченко: "Славних прадідів великих правнуки погані."
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11.02.2023 15:11
+63
Російський морпіх ---Шевченко? Ганьба виродку!
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11.02.2023 15:07
+60
Тільки "вагнероців" у полон не берить. Вбивцям поранених українців тільки страта
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11.02.2023 15:01
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вот это лучше свиноматка - а не твой гавноканал...
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11.02.2023 17:16 Відповісти
Пленный Шевченко. Против Украины десятки тысяч этнических украинцев воюет.
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11.02.2023 17:29 Відповісти
Ни один украинец против Украины не воюет. Воюют десятки тысяч хахлов-маларосов.
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11.02.2023 19:32 Відповісти
хитрожопое чмо, на Камчатку перевестись!!! они уже готовы хоть в Арктику, только подальше от войны
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11.02.2023 17:36 Відповісти
Классический кацапоманкурт.
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11.02.2023 17:48 Відповісти
Задовбали ! А хто ж буде Українську Далекосхідну Республіку встановлювати ?! Га ?! Там будьте і займайтеся створенням УДР. Потім приєднаєтеся до України.
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11.02.2023 18:35 Відповісти
русскіх полонених з такими прізвищами обмінювати не варто

нехай в кайданках пожиттєво працюють на відновлення української інфраструктури та нерухомості

ласкаво просимо додому, падло
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11.02.2023 18:41 Відповісти
Перевертень
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11.02.2023 20:38 Відповісти
Новий пи**ун як і всі кацапи, "їхали на навчання" вже не катить.
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11.02.2023 21:29 Відповісти
"Група патрулирования акватории" - звідки у цього п*дара таке хороше українське прізвище??
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12.02.2023 08:52 Відповісти
Він з Владівастока, в ті краях, нажаль дуже багато українців було переселено москальськими сЦарями, почитайте про Зелений клин, станом на 30-і роки минулого століття там мешкало бльше 300 тисяч українців. Але теперішні потвори від тих українців мають хіба що прізвища, нажаль зараз це таке саме тупе москальйо, як і решта москальського біосміття.
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12.02.2023 11:12 Відповісти
155-я бригада очень любит свист прилетающего снаряда 155 мм, это у них традиция такая
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12.02.2023 11:53 Відповісти
Кацапастые, стройте баржу "Адмирал контрибуц" !
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12.02.2023 13:13 Відповісти
Смотрю я на него....эээээээээээээээ... и понимаю почему россия расчитывает на человеческий ресурс.....,эээээээээ... там у всех в голове опилки либо мозги промытые, я рад что Европа наконец поняла насколько сильно влияет пропаганда и запретила русские пропагандистские каналы
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14.02.2023 18:41 Відповісти
Зрадника з прізвищем Шевченко - тільки під розстріл
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11.12.2023 21:35 Відповісти
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