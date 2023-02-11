Полонений російський морпіх Шевченко розповів про втрати РФ під Вугледаром. ВIДЕО

Морпіх з Владивостока Микола Шевченко вирушив воювати в Україну менше ніж місяць тому. Під час штурму Вугледару його частина втратила лише вбитими близько половини складу.

Розповідь росіянина опублікував телеграм-канал "Не жди меня из Украины", повідомляє Цензор.НЕТ.

Миколі Шевченко 29 років. Він службив на кораблі "Адмірал Трібуц" на Тихоокеанському флоті і хотів перевестися "на Камчатку" в групу патрулювання акваторії. Керівництво назвало умовою для його переведення службу в 155-й бригаді, яка воює в Україні.

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Шевченко прибув до України 10 грудня. Він каже, що разом із ним прибули ще близько 100 моряків, "у наступній партії" їх має бути вже 300.

Спочатку вони перебували під Волновахою на Донеччині. Потім отримали завдання утримувати дорогу в районі Вугледару. Потім завдання неочікувано змінилося й морпіхам наказали штурмувати місто.

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"До штурму ніхто не був готовий, зазнали втрат, до 50% особового складу вбитими, не рахуючи поранених", - каже Шевченко.

Він розповів, що разом з іншими морпіхами 5 днів просидів у підвалі житлового будинку, а потім був взятий у полон.