Спекулянти продають дрони Mavic вдвічі дорожче за реальну ціну, - командир групи аеророзвідки ЗСУ "Мадяр". ВIДЕО

В умовах обмеження ввезення в Україну дронів із тепловізорами комерсанти встановлюють на них ціну близько 300 тис. грн за реальної ціни близько 150 тис. гривень.

Про це розповів командир групи аеророзвідки ЗСУ із позивним "Мадяр", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що завдяки дронам із тепловізорами захисники України можуть слідкувати вночі за пересуванням ворога та за можливості "мінуснути зграю добрим 203-м калібром".

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"Але от незадача: завіз дронів з тепловізорами до сих пір обмежений, не залежно від прийнятих ВР законів. А контрабандний шлях- не прийнятний. Так і гребем, на козі кульгавій втомленій", - каже "Мадяр".

Він розповів, що ціни на квадрокоптери Mavic 3Т в інтернет-магазинах - близько 300 тис. грн. При тому, що в Європі такий дрон коштує 3800 євро - це близько 150 тис. грн.

"Нехай. Подолаємо і це неподобство. Але при нагоді - не ображайтесь, бариги. Стовпи сорому не забаряться", - обіцяє "Мадяр".

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