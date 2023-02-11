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Новини Відео Війна
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Спекулянти продають дрони Mavic вдвічі дорожче за реальну ціну, - командир групи аеророзвідки ЗСУ "Мадяр". ВIДЕО

В умовах обмеження ввезення в Україну дронів із тепловізорами комерсанти встановлюють на них ціну близько 300 тис. грн за реальної ціни близько 150 тис. гривень.

Про це розповів командир групи аеророзвідки ЗСУ із позивним "Мадяр", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що завдяки дронам із тепловізорами захисники України можуть слідкувати вночі за пересуванням ворога та за можливості "мінуснути зграю добрим 203-м калібром".

Дивіться: Збиття ворожого дрона на Херсонщині. ВIДЕО

"Але от незадача: завіз дронів з тепловізорами до сих пір обмежений, не залежно від прийнятих ВР законів. А контрабандний шлях- не прийнятний. Так і гребем, на козі кульгавій втомленій", - каже "Мадяр".

Він розповів, що ціни на квадрокоптери Mavic 3Т в інтернет-магазинах - близько 300 тис. грн. При тому, що в Європі такий дрон коштує 3800 євро - це близько 150 тис. грн.

"Нехай. Подолаємо і це неподобство. Але при нагоді - не ображайтесь, бариги. Стовпи сорому не забаряться", - обіцяє "Мадяр".

Також читайте: Українські воїни прибули до Бельгії: будуть опановувати підводні безпілотники

Автор: 

безпілотник (4214) дрони (4765)


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Топ коментарі
+28
потрібно, щоб міністерство оборони купувало напряму у виробника, чи ні?
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11.02.2023 17:26
+25
Війна. Просто відберіть у виродків. Приїдьте й відберіть. Ще й по мармизі надавайте!
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11.02.2023 17:22
+19
Потрібно встановити межу накрутки в 20%. Цього досить "шакалам". За більшу націнку садити як саботажників з конфіскацією майна на користь ЗСУ.
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11.02.2023 17:19
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Українець спати не зможе щоб не нагріти на українцеві. А ще й у часи війни
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11.02.2023 22:34 Відповісти
Для тих ХТО в танку!

Вас на**бують по повній. А ви ведетеся

Від тих цін що ви бачите віднімайте ПДВ ( а це десь 20 %)
і вийдете на ціну мад"яра.
А те що ціни в Європі піднялися за цей рік - нічого нового.
Тут також спекулянтів розвелося.. і не пропадали
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11.02.2023 23:17 Відповісти
Министерство ВОРОВ,а не обороны.За год войны,только на волонтёрах все и держится,которым зелёные гниды жить не дают.
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12.02.2023 00:22 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3990932.html Ні Спартанів, ні грошей... Сєруня, як тобі спиться, аферист?


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12.02.2023 10:00 Відповісти
Дивно,що відповідне міністерство до сьогодні не централізувало забезпечення дронами війська.
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12.02.2023 13:35 Відповісти
за цим посиланням https://teltec.de/dji-mavic-3t.html можна придбати без німецького ПДВ, але це має бути не резидент Німеччини.
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12.02.2023 14:51 Відповісти
Щоб багато не говорили https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/202125452_-mavic-3t-thermal-enterprise-dji.html
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12.02.2023 19:09 Відповісти
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