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Офіцер ЗСУ Арті Грін про ситуацію із забезпеченням ЗСУ боєприпасами: "Повний провал постачання. Але вирішується він легко". ВIДЕО

Офіцер ЗСУ Арті Грін розповів про ситуацію із забезпеченням ЗСУ боєприпасами, ситуацію в районі Бахмуту та постачання зброї Україні. З його слів, ЗСУ наразі мають дефіцит мін та мінометів.

Про це він розповів в інтерв'ю Олександру Шелесту, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ продовжують утримувати під контролем Бахмут. Вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола міста, - Залужний

Раніше Цензор.НЕТ публікував статтю Арті Гріна: "О том, что хорошо известно противнику, но является ВОЕННОЙ ТАЙНОЙ, скрытой туманом войны для министра обороны Резникова и его аппарата".

Автор: 

боєприпаси (2280) зброя (7477) Бахмут (1561) ЗСУ (7590)


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Топ коментарі
+47
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11.02.2023 18:27
+37
Спасибо, что хоть яиц по 170 достаточно.
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11.02.2023 18:27
+34
Китай у рейтингу 66, Тайвань - 25, скандинави перші. Може справа не в розстрілах?
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11.02.2023 18:33
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міністр оборони у 21 році закупив мінометів (на все ЗСУ) у оборон прома, аж 80 штук. Стіки до них було закуплено і мін. Всі чекали багато мільярдні інвестіції з Оману- це персонально обіцяв презедент, бо він там був з офіційним візітом - так обгрунтувала цей візіт мендель.
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11.02.2023 20:17 Відповісти
мин было закуплено 79 - один миномет надо оставить в запасе, вдруг один из 79 поломается.
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11.02.2023 20:21 Відповісти
А в чому не провал? Й нахіба такий міністр МО? Чим він "нєзамінімий"?!!!
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11.02.2023 20:19 Відповісти
Ось і настукали Залужному по лобі, бо замість навести лад з кадрами, підпорядкованими безпосередньо йому і генштабу, він вітав каральний закон для командного складу нижнього рівня і рядових. Мало того, що генералітет і вся влада обісрались в перші дні вторгнення і спротив організували комбати і добровольці, то тепер генерали знову тормозять оборону.
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11.02.2023 20:25 Відповісти
Это опять Люся?
https://mil.co.ua/tak-hto-takyj-arty-green-istoriya-pro-biznesmena-yakyj-povoyuvav-i-stav-blogerom/
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11.02.2023 20:59 Відповісти
Супер!
Я наче бачу, як жиденько обсираються зрадофіли у коментах вище.
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11.02.2023 21:16 Відповісти
Какой это , к такой-то матери , офицер ВСУ , если у него мины калибра 81 мм. ?
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11.02.2023 21:02 Відповісти
Взагалі-то за кордоном усюди калібр мінометів 81,4 мм. І мінами закордонними, можна стріляти з мінометів радянського калібру 82 мм.
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11.02.2023 22:36 Відповісти
Стоооооп !!!! Хто такий Арті Грін ??? .."Так, коли у грудні 2019 року українці були здивовані затриманням ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтера Юлії Кузьменко та військового медика Яни Дугарь, Бекренєв( Арті Грін ) заявив, що докази їх провини достатні "на його думку".
https://mil.co.ua/tak-hto-takyj-arty-green-istoriya-pro-biznesmena-yakyj-povoyuvav-i-stav-blogerom/
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11.02.2023 21:06 Відповісти
Арєстовича звільнили, да здравствуєт Arty Green! Або кому вигідно кинути лайном на керівництво ЗСУ під час чергового наступу москальської орди? Невже , щоб перебити скандал із багатомільярдним мародерством на харчах для ЗСУ???
Ось вам, нарешті і ІПСО проти главкома ЗСУ, причому саме пд час чергового наступу москальської орди, який насправді вже почався два тижні тому і зараз лише наберає обертів. Зверніть увагу - інтерв"ю організоване на каналі давно відомого сєпара з Луганська Олександра Шелеста, саме він бере інтервю у так званаого Гріна. Шелест це давно відомий сєпар, який у 2014 на сєпарському мітингу в Луганську закликав до проведення так званого "референдуму" про відокремлення від України та був проти Майдану та всього за що гинула Небесна Сотня. Доречі, цей Шелест філолог за освітою та добре володіє українською (коли потрібно) але це інтервю, він чомусь принципово веде москальською говіркою, напевно, щоб донести все це лайно на керівництво ЗСУ до свого москальського та сепарського глядача.
Не менш цікавий персонаж і так званий Arty Green, який дає інтерв"ю сєпару Олександру Шелесту. Ось цікавий матеріал щодо цього персонажу на сторінці "Військового кур"єру України", стаття-довідка "https://mil.co.ua/tak-hto-takyj-arty-green-istoriya-pro-biznesmena-yakyj-povoyuvav-i-stav-blogerom/ Так хто такий Arty Green? Історія про бізнесмена, який повоював і став "блогером" https://mil.co.ua/tak-hto-takyj-arty-green-istoriya-pro-biznesmena-yakyj-povoyuvav-i-stav-blogerom/
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11.02.2023 21:09 Відповісти
По Шелесту - цікаво, дякую!
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12.02.2023 04:47 Відповісти
Арті Грін -провокатор !! Хто у нього поганий-генерали . Аи хто кісткою стоїть у Зеермака в горлі -Залужний і всі наші бойові генерали .
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11.02.2023 21:12 Відповісти
Та спокойно вы со своим ИПСО, тут действительно проблема возникла с тяжелым пехотным вооружением ротного уровня, и именно из-за тактики мясных атак пехотными группами. Арти Грин показал в чём она состоит и её действительно хорошо бы оперативно решить, минометы закупить и мины не проблема.
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11.02.2023 21:13 Відповісти
І що б ми робили без того Арті Зеленого....
Навіть уявити собі не можу....
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11.02.2023 21:19 Відповісти
Ви назву цього відео на каналі Шелеста читали? Ні? Так почитайте воно називається: "Генерали врут!" А щодо мін для мінометів, то нещодавно була офіційна інфа, що Україна вже налагодила виробництво та постачяння мін для мінометів спільно з однією з країн НАТО. Так хто бреше? Ті що відзвітували про постачяння мін у війська та їх не поставили ? Тоді чому відео не про них, а про Залужного та ніби то "м"ясні атаки"??
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11.02.2023 21:41 Відповісти
кхм... в отличии от вас я не только читал назву, я еще и внимательно слушал о чем говорил Арти Грин. А название сделано Шелестом кликбейтовое, чтобы зрадое...бы на него слетались, как мухи на навоз. Впрочем, к Шелесту вообще вопросов много...
Что до "мясных атак" в исполнении украинских солдат, то были такие эпизоды, вот на этом самом сайте разбиралось несколько таких случаев. И Чмут об этом говорил и Бутусов.
А то, что в войска пошли новые мины нашего производства это правда, только пока в небольшом обьеме судя по всему. Арти предлагает поступить иначе, закупить и мины и минометы. И побольше.
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11.02.2023 21:49 Відповісти
на відміну від вас я звертаю увагу не наголоси теми цього відео, тому що брак мін та "м"ясні атаки", на скільки я зрозумів, це лише спосіб привертання уваги, бо про те, що *********** бракує про це давно відомо, їх брак ми відчуваємо з 24.02.22., про те, що зараз наші втрати, нажаль, високі теж відомо, бо москалота нагнала на фронт купу біосміття, якого їм не шкода. Те, що в нас багато в Армії совкового підходу теж не раз обговорено і нажаль це правда, але цей Грін між цими нагальними питаннями вплітає наративи москальської пропаганди і разом з болючою правдою він згодовує у своїх інтерв"ю такі кремлівські тези: від України нічого не залежить у питанні припинення війни, а лише від московії, повернутися на кордони 1991 р. скоріше не вийде і мовляв не факт, що повернемось на кордони 24.02.22., ну може зупинимося десь "пасєрєдінє", а про Крим типу взагалі поки й не мрійте, бо "нєвсьо так адназначно"... Але за законами реклами, вже під кінець, щоб краще запом"яталося, цей Грін каже те смае, що роками повторюють і Скабєєва і Соловйов і Гіркін про початок та причини війни у 2014, так ось Грін каже, що війну розваязали на лише зі Сходу (з московії), а ця війна підігрівалась також "нашимі дєятєлямі, каторим ета било тогда вигадно" Дивитись відео з https://www.youtube.com/watch?v=jvhdD3gpbRs&t=2525s 42:05 Войну раздували не только с Востока, Це таке "савпадєніє"? Чи обмовка по Фрейду? Чи спроба проміж болючою правдою війни вплести тези москальської пропаганди, щоб "лучше зашло"??
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11.02.2023 22:19 Відповісти
Кроме того ,что не хватает мин , очень много пурги , насчет границ и завершения войны , по 14-му году , шото я не понял вы кого в студию пригласили
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11.02.2023 21:37 Відповісти
Реалиста. Позицию он свою давно обозначил. Запад даст МНОГО вооружения и боеприпасов, ВСУ удасться вернуть всё кроме Крыма. Запад даст ВСЁ, что мы просим - ВСУ вернут и Крым тоже. Запад продолжит ограниченные поставки - ВСУ максимум выйдет на границы 2302.
У вас есть что возразить на эти сценарии?
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11.02.2023 21:52 Відповісти
Це походу клон арестовича... і голос один в один
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11.02.2023 22:34 Відповісти
Саме так
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12.02.2023 09:19 Відповісти
На счет сценариев возражений нет . Возражения , как изложено и кто виноват
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11.02.2023 22:41 Відповісти
Українські війська на деяких ділянках фронту відновили раніше втрачені позиції і закріпилися там. Про це у суботу, 11 лютого, поінформував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. "Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста", - йдеться у дописі на його сторінці у Facebook.

За словами Залужного, найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, де "противник здійснює щодня до 50 атак". Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Мар'їнки.
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11.02.2023 23:27 Відповісти
Це інтервью розраховано на дуже легковірних і наївних людей.
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12.02.2023 01:00 Відповісти
Легковерные и наивные люди-это те,кто верит зелёному дерьмо,а ситуация,которую описывает Артист близка к истине,потому что люди ,которых бросили на передовую не раз уже описывали подобные ситуации,с плохим вооружением,без коммуникации и плохо подготовленным.Но штабным крысам на это наплевать,их жизни не подвержены риску.И надо бы почаще им быть на передовой,тогда и потерь в личном составе было бы меньше.
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12.02.2023 01:20 Відповісти
Нормальний українець на інтервью до Шелеста не піде.
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12.02.2023 12:27 Відповісти
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12.02.2023 01:30 Відповісти
Цей Арті Грін (насправді його ім'я Бекрєнєв Євген Арнольдович) завжди бреше. Він ніякий не експерт, а провокатор на підсосі у рф. І шелест такий саме провокатор та маніпулятор
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12.02.2023 07:35 Відповісти
О зелеботи сраколизи активізувалися, повністю згодин, а то привикли діферамби арестовича слухати а там друга історія
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12.02.2023 08:42 Відповісти
А міномети в Україні роблять, а їх нехвата, Рєзніков шось розслабився чі забив
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12.02.2023 08:48 Відповісти
Простите, кто этот йух? Люся переодетая??
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12.02.2023 09:18 Відповісти
как можно вообще склеить высокое звания Офицера! ВСУ и мультяшную кличку??? пишите настоящую хвамилию офицера и что он заканчивал....
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12.02.2023 10:18 Відповісти
Та с этим Шелестом давно всё ясно, у него постоянно трутся Бизяев, Чаплыга, Бортник и прочая около медведчуковская мразота. К слову Бизяев дружбан Юры Подоляки, да да того самого тимчасово живого зрадника.
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12.02.2023 10:59 Відповісти
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