Офіцер ЗСУ Арті Грін про ситуацію із забезпеченням ЗСУ боєприпасами: "Повний провал постачання. Але вирішується він легко". ВIДЕО

Офіцер ЗСУ Арті Грін розповів про ситуацію із забезпеченням ЗСУ боєприпасами, ситуацію в районі Бахмуту та постачання зброї Україні. З його слів, ЗСУ наразі мають дефіцит мін та мінометів.

Про це він розповів в інтерв'ю Олександру Шелесту, передає Цензор.НЕТ.

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Раніше Цензор.НЕТ публікував статтю Арті Гріна: "О том, что хорошо известно противнику, но является ВОЕННОЙ ТАЙНОЙ, скрытой туманом войны для министра обороны Резникова и его аппарата".