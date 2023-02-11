Офіцер ЗСУ Арті Грін про ситуацію із забезпеченням ЗСУ боєприпасами: "Повний провал постачання. Але вирішується він легко". ВIДЕО
Офіцер ЗСУ Арті Грін розповів про ситуацію із забезпеченням ЗСУ боєприпасами, ситуацію в районі Бахмуту та постачання зброї Україні. З його слів, ЗСУ наразі мають дефіцит мін та мінометів.
Про це він розповів в інтерв'ю Олександру Шелесту, передає Цензор.НЕТ.
Раніше Цензор.НЕТ публікував статтю Арті Гріна: "О том, что хорошо известно противнику, но является ВОЕННОЙ ТАЙНОЙ, скрытой туманом войны для министра обороны Резникова и его аппарата".
Топ коментарі
+47 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар11.02.2023 18:27
+37 ZoV KobZona
показати весь коментар11.02.2023 18:27
+34 Ярослав Викторович
показати весь коментар11.02.2023 18:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://mil.co.ua/tak-hto-takyj-arty-green-istoriya-pro-biznesmena-yakyj-povoyuvav-i-stav-blogerom/
Я наче бачу, як жиденько обсираються зрадофіли у коментах вище.
https://mil.co.ua/tak-hto-takyj-arty-green-istoriya-pro-biznesmena-yakyj-povoyuvav-i-stav-blogerom/
Ось вам, нарешті і ІПСО проти главкома ЗСУ, причому саме пд час чергового наступу москальської орди, який насправді вже почався два тижні тому і зараз лише наберає обертів. Зверніть увагу - інтерв"ю організоване на каналі давно відомого сєпара з Луганська Олександра Шелеста, саме він бере інтервю у так званаого Гріна. Шелест це давно відомий сєпар, який у 2014 на сєпарському мітингу в Луганську закликав до проведення так званого "референдуму" про відокремлення від України та був проти Майдану та всього за що гинула Небесна Сотня. Доречі, цей Шелест філолог за освітою та добре володіє українською (коли потрібно) але це інтервю, він чомусь принципово веде москальською говіркою, напевно, щоб донести все це лайно на керівництво ЗСУ до свого москальського та сепарського глядача.
Не менш цікавий персонаж і так званий Arty Green, який дає інтерв"ю сєпару Олександру Шелесту. Ось цікавий матеріал щодо цього персонажу на сторінці "Військового кур"єру України", стаття-довідка "https://mil.co.ua/tak-hto-takyj-arty-green-istoriya-pro-biznesmena-yakyj-povoyuvav-i-stav-blogerom/ Так хто такий Arty Green? Історія про бізнесмена, який повоював і став "блогером" https://mil.co.ua/tak-hto-takyj-arty-green-istoriya-pro-biznesmena-yakyj-povoyuvav-i-stav-blogerom/
Навіть уявити собі не можу....
Что до "мясных атак" в исполнении украинских солдат, то были такие эпизоды, вот на этом самом сайте разбиралось несколько таких случаев. И Чмут об этом говорил и Бутусов.
А то, что в войска пошли новые мины нашего производства это правда, только пока в небольшом обьеме судя по всему. Арти предлагает поступить иначе, закупить и мины и минометы. И побольше.
У вас есть что возразить на эти сценарии?
За словами Залужного, найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, де "противник здійснює щодня до 50 атак". Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Мар'їнки.