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"Вон башня, а вот сам танчик", - російські окупанти показують свою розбиту техніку під Вугледаром. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри розбитої російської техніки під Вугледаром.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полонений російський морпіх Шевченко розповів про втрати РФ під Вугледаром. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+41
Как скрепненько у главного пропагандона рашки и борца с европейской гомосятиной сынулька ******* да ещё и не где нибудь его долбят, а в поддерживающей укронацистов гейевропе....
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11.02.2023 21:06
+29
шкода що і ти там біля танчіка не лежиш
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11.02.2023 20:51
+23
"Сын Владимира Соловьёва Даниил Соловьёв рассказал, что пока не может заключить контракт с министерством обороны России и отправиться за защиту Донбасса, так как у него уже заключен контракт с лондонским модельным агентством"

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11.02.2023 20:53
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шкода що і ти там біля танчіка не лежиш
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11.02.2023 20:51 Відповісти
Не всі зразу. Він стоїть в черзі, і буде там лежати в наступному відосіку.
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11.02.2023 21:24 Відповісти
Маленькі радощі дурних кацапів.
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11.02.2023 20:52 Відповісти
"Сын Владимира Соловьёва Даниил Соловьёв рассказал, что пока не может заключить контракт с министерством обороны России и отправиться за защиту Донбасса, так как у него уже заключен контракт с лондонским модельным агентством"

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11.02.2023 20:53 Відповісти
Фу плять...от хочаб і не знати хто це - то що, ця така оригінальність чимось може приваблювати, чи в чому саме тут цінність, саме такого образу. Простіше говорячи - .уєр - буєр - воно
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11.02.2023 20:56 Відповісти
Как скрепненько у главного пропагандона рашки и борца с европейской гомосятиной сынулька ******* да ещё и не где нибудь его долбят, а в поддерживающей укронацистов гейевропе....
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11.02.2023 21:06 Відповісти
та то все тільки бла-бла-бла, ці борцуни вже давно попереду Планети всієї, то що нам розказують що в рф гомо притісняють, то все маніпуляція.

Ось вам дитячий мультик доби срср, за яким вони всі так ностальгують.
https://www.youtube.com/watch?v=qKqtwkpCPTY&t=13s
То якщо вони такі мультики в дитинстві дивилися, недивно що у них діти такі.
А їх ця "боротьба", то вони за собіподібними гасають, щоб ніхто не подумав що вони самі такі, то як путін "бореться" за сімейні і традиційні цінності, аж зі шкіри вилазить.
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12.02.2023 18:21 Відповісти
Скажу вам с личного наблюдения захватила раша Крым. Так в центре Севастополя в АртБухте(самое козырное место) уже в 2014 году открылась чисто кафешка для геев. Так что вот вам и рашин *********....
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12.02.2023 18:30 Відповісти
Схоже прямо як батя, два любителі смоктати прутні.
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11.02.2023 21:07 Відповісти
Але його діти смокчуть по три-чотири сигари в той самий час.
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11.02.2023 21:44 Відповісти
Він ще живий? Щось український "моссад" недопрацьовує.
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11.02.2023 21:26 Відповісти
а чо сынок соловьева нам сделал плохого, чтобы его убивать?
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11.02.2023 23:48 Відповісти
1. Він москаль.
2. Допоки діти і онуки політиків, пропагандонів, військових не почнуть здихати як мухи після дихлофосу, то того часу ні про яке закінчення війни не може бути мови. Попробуйте собі дати відповідь на просте питання" яке відношення до війни в "боброїдки" чи " вечірнього мудозвона" якщо ні їм ні їхнім дітям чи близьким нічого на загрожує і як воно зміниться коли вони будуть знати що будь-якої хвилини їхнім дітям можуть вручити квиток на концерт кобздоха?
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12.02.2023 00:27 Відповісти
Я сам не перевариваю этих геев. Но лучше наш "Моссад", ГУР или вообще пофиг кто займётся ликвидациее военных преступников, например летчиков в том же Крыму в поселке Кача их просто немеряно и все как на ладони. Тоже само можно сказать о командующих ЧФ они все в Севасе в зоне лёгкой досягаемости. Это я вам из личного наблюдения говорю. А эта ******* или гей пусть живёт вреда когда оно живое мало...
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12.02.2023 13:57 Відповісти
"...А эта ******* или гей пусть живёт вреда когда оно живое мало..."

Тут не в ньому справа, а в його батьку. Якщо б не було таких як Соловйов, ********* обоє, Симонян, то і такої ситуації в Козломордії яка зараз є не було б. А як їх зупинити? Якщо їх знищити, то на їхнє місце прийдуть інші і нічого не зміниться, а от коли почнуть дохнути їхні діти, онуки, іт.д., то тоді ситуація кардинально поміняється.
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12.02.2023 14:29 Відповісти
Вы не жили в раше или хотя бы в Крыму после оккупации, вам не понять того общества его мировозрения. Дело не в перечисленных соловйовых, симонян и т.д. они только показывают желания этого народца. Там я вам честно скажу почти все такие. Они слышат то что и реально хотят слышать. У меня в Севасе есть бывшие родственники даже когда мобилизация коснулась их сынульки они все равно ху*ла поддерживают, просто теперь ищут пути откосить. Убил этого ******* мы только дадим им повод для разговоров. Что было после того как фейсы убили дочь Дугина, правильно злые нацыки укры. Ну и если по-честнаку сын не в ответе за действия отца....
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12.02.2023 17:59 Відповісти
так, вони такі і є, і кожен, хто спробує їх змінити в кращий бік - помре. А на рахунок син не відповідає за дії батька: він живе на гроші, які його батько отримав за свої злочини. Він живе собі і йому глибоко начхати, крім того він же як русскій в модельному бізнесі, дає зайвий привід місцевим лівакам розводити демагогію "русскіє не все такие, с ними нада розгаваривать, их нада понять, им не хватало любви, их сделали такими плохое отношение, плохие условия - дайте им денег" і.т.д.
Але сам пан вище написав що зовсім не в поганому відношенні і умовах справа. Яке до українців було відношення і які умови - страх згадати. Справа в саміх людях. І він такий же як і всі русскіє.
Ясна справа на дідько цей м..к нам не здався, але ця курва буде свою страшну мармизу Світові показувати, в той час як його батько геноцидом українців бабло на кар"єру цього ушльопка заробляє. Це неправильно.
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12.02.2023 18:30 Відповісти
Ну по-перше я не пан. А по-друге хтось серйозно і з повагою буде сприймати цього п*дараса, чи тим паче з ним вести якийсь важливий діалог. Там таких багато, в рашці правда більше. Нікому це чмо там не потрібне, хіба що тим хто його довбе. Там інший менталітет, батьки навіть супер багаті дають своїм чадам хорошу освіту й далі все у вільне плавання. А не так як у нас опікуються до самої смерті. Поки воно живе й займається своєю гомосятиною нам так в принципі навіть вигідно. Синки еліти країни в якій на законодавчому рівні навіть не можна в публічному просторі згадувати лгбт спільноту самі такі....
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12.02.2023 21:42 Відповісти
Вот это чучело типа моделью работает. Я конечно не цинитель мужской красоты , но по-моему это просто ******* какое-то, а не модель мужская.
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11.02.2023 21:31 Відповісти
Лучше геи из лондона чем ****** из кремля)
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11.02.2023 21:45 Відповісти
то залежить, якщо і тим і другим глибоко начхати на нашу боротьбу за життя, то і один чорт звідки вони.
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12.02.2023 18:32 Відповісти
Синок соловьйова пішов по гей дорожці у загниваючій Європу, іронія долі 😁
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11.02.2023 21:31 Відповісти
це закономірність, якщо дивитися в дитинстві такі мультики.

https://www.youtube.com/watch?v=qKqtwkpCPTY&t=13s
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12.02.2023 18:35 Відповісти
Вон башня, а вот сам танчик

...а вон и Ваня - там... там... и там...
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11.02.2023 20:58 Відповісти
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11.02.2023 20:58 Відповісти
Я б тебе тоже полюбив, аби ти був "хорошим руським". Чого досі "не зажмурений"?
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11.02.2023 21:02 Відповісти
Не "руським" - русскім.
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11.02.2023 21:07 Відповісти
рашистом
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11.02.2023 22:55 Відповісти
Кассабы, *******. Мы всех вас убьем. Смысл вам умирать на чужой земле?
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11.02.2023 21:10 Відповісти
- Вон башня, а вот сам танчик. А вот всё, что осталось от танкиста. Эх, Вася, Вася... Помянем.

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11.02.2023 21:12 Відповісти
Парадний марш по головних вулицях українських міст не вдався!
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11.02.2023 21:19 Відповісти
Предсмертное видео.))
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11.02.2023 21:25 Відповісти
Слава Богу, менше зомбі - папуасів буде атакувати нащі позиції.
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11.02.2023 21:32 Відповісти
Reklama, kak stat xoroshim roSSijaninom Ukraine...
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11.02.2023 21:58 Відповісти
Дуже шкода понівечених українських дерев.
А ось пейзаж зі спаленими орками-чудовий
Апофєоз війни, чи не так
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11.02.2023 22:26 Відповісти
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11.02.2023 23:46 Відповісти
Верещагин вернулся?
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12.02.2023 01:50 Відповісти
Бендера, бендера,я разп'ятий мальчік ... - башня улетела... прійом..... как слишно... бушня улєтєл......
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11.02.2023 22:31 Відповісти
Хьюстон приём, пАлёт нааармааальный))
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11.02.2023 22:57 Відповісти
hodj4ie mertwecy )))
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12.02.2023 00:08 Відповісти
Идут на дачи Угледара. Это близко до города. Надеюсь этот выродок не дойдет.
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12.02.2023 00:54 Відповісти
"Вот так и живем... недолго..."
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12.02.2023 12:55 Відповісти
Не "вежа" танку, а "башта" танку!
На Цензорі зовсім не знають української мови! Ганьба!
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12.02.2023 13:12 Відповісти
Перекрутили мій коментар!
"Не "вежа" танку, а "башта" танку!
На Цензорі зовсім не знають української мови! Ганьба!
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12.02.2023 13:15 Відповісти
 
 