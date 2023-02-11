"Вон башня, а вот сам танчик", - російські окупанти показують свою розбиту техніку під Вугледаром. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри розбитої російської техніки під Вугледаром.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
Топ коментарі
+41 Mmm Max #535744
показати весь коментар11.02.2023 21:06
+29 Микола Шафран #548677
показати весь коментар11.02.2023 20:51
+23 Юрій Ан #552238
показати весь коментар11.02.2023 20:53
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Ось вам дитячий мультик доби срср, за яким вони всі так ностальгують.
https://www.youtube.com/watch?v=qKqtwkpCPTY&t=13s
То якщо вони такі мультики в дитинстві дивилися, недивно що у них діти такі.
А їх ця "боротьба", то вони за собіподібними гасають, щоб ніхто не подумав що вони самі такі, то як путін "бореться" за сімейні і традиційні цінності, аж зі шкіри вилазить.
2. Допоки діти і онуки політиків, пропагандонів, військових не почнуть здихати як мухи після дихлофосу, то того часу ні про яке закінчення війни не може бути мови. Попробуйте собі дати відповідь на просте питання" яке відношення до війни в "боброїдки" чи " вечірнього мудозвона" якщо ні їм ні їхнім дітям чи близьким нічого на загрожує і як воно зміниться коли вони будуть знати що будь-якої хвилини їхнім дітям можуть вручити квиток на концерт кобздоха?
Тут не в ньому справа, а в його батьку. Якщо б не було таких як Соловйов, ********* обоє, Симонян, то і такої ситуації в Козломордії яка зараз є не було б. А як їх зупинити? Якщо їх знищити, то на їхнє місце прийдуть інші і нічого не зміниться, а от коли почнуть дохнути їхні діти, онуки, іт.д., то тоді ситуація кардинально поміняється.
Але сам пан вище написав що зовсім не в поганому відношенні і умовах справа. Яке до українців було відношення і які умови - страх згадати. Справа в саміх людях. І він такий же як і всі русскіє.
Ясна справа на дідько цей м..к нам не здався, але ця курва буде свою страшну мармизу Світові показувати, в той час як його батько геноцидом українців бабло на кар"єру цього ушльопка заробляє. Це неправильно.
https://www.youtube.com/watch?v=qKqtwkpCPTY&t=13s
...а вон и Ваня - там... там... и там...
А ось пейзаж зі спаленими орками-чудовий
Апофєоз війни, чи не так
На Цензорі зовсім не знають української мови! Ганьба!
"Не "вежа" танку, а "башта" танку!
На Цензорі зовсім не знають української мови! Ганьба!