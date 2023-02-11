"Вон башня, а вот сам танчик", - російські окупанти показують свою розбиту техніку під Вугледаром. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри розбитої російської техніки під Вугледаром.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

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