"Они на смерть нас отправили": російський окупант розповів дружині про невдалий наступ, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський окупант розповів про невдалий наступ військ РФ та списання смертей від своїх на користь ЗСУ.

Відповідне перехоплення розмови російського окупанта з дружиною опублікувало ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Дружина спитала у свого чоловіка, чи звинувачують його у незадовільних результатах наступу на позиції ЗСУ.

"А я здесь при чем, это наших командиров надо винить, они насмерть нас отправляли. Пообещали, что нас будут минометы прикрывать, танк будет прикрывать. В результате ни одного выстрела из миномета, танка не было", - поскаржився росіянин.

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Окупант розповів, що під час бою частина його підрозділу втекло з позицій, а далі їх накрила українська ракета. Внаслідок цього було ліквідовано та поранено декілька окупантів.

"Наши саперы чистили дорогу для танка, взорвали дом, а там 15 человек было. 7 погибли, другие получили ранения. Их списали, типа украинцы взорвали", - розповів окупант.