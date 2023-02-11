"Они на смерть нас отправили": російський окупант розповів дружині про невдалий наступ, - перехоплення ГУР. АУДIО
Російський окупант розповів про невдалий наступ військ РФ та списання смертей від своїх на користь ЗСУ.
Відповідне перехоплення розмови російського окупанта з дружиною опублікувало ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Дружина спитала у свого чоловіка, чи звинувачують його у незадовільних результатах наступу на позиції ЗСУ.
"А я здесь при чем, это наших командиров надо винить, они насмерть нас отправляли. Пообещали, что нас будут минометы прикрывать, танк будет прикрывать. В результате ни одного выстрела из миномета, танка не было", - поскаржився росіянин.
Окупант розповів, що під час бою частина його підрозділу втекло з позицій, а далі їх накрила українська ракета. Внаслідок цього було ліквідовано та поранено декілька окупантів.
"Наши саперы чистили дорогу для танка, взорвали дом, а там 15 человек было. 7 погибли, другие получили ранения. Их списали, типа украинцы взорвали", - розповів окупант.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
приготуй собі пакет"
1) У тебя нет мозгов от слова совсем
2) Тебе присуще звериное кацапское хамство
3) Тебя гложет животная кацапская зависть.
Так что, я тебя посылаю вслед за русским кораблём. Бон вояж, дебил.
даже на 200-го не понянет. перестарались немного!
🤡
запозичено у
Цей твір *Убей немца* написаний у 1942р. Еренбургом. Замість *нємца* - *рассєянець*, що є дуже актуально тепер для кожного українця.
*Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли, рассеяне - не люди. Отныне слово "рассеяне" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "рассеянин" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного рассеянина, твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя рассеянина убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь рассеянина, рассеянин убьет тебя. Он возьмет твоих детей и будет мучить их в своей окаянной рассее-паРаше.
Если ты не можешь убить рассеянина пулей, убей рассеянина штыком.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей рассеянина до боя.
Если ты оставишь рассеянина жить, рассеянский орк повесит украинца и опозорит украинку. Если ты убил одного рассеянина, убей другого - нет для нас ничего веселее рассеянских трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою рассеянцев.
Убей рассеянца! - это просит старуха-мать.
Убей рассеянца! - это молит тебя дитя.
Убей рассеянца! - это кричит родная земля.
Не промахнись. Не пропусти. Убей!* Слава ЗСУ!
.
от там злість потрібна...
ПиСи.: Послухай ауді як самка там...
Її хряка ріуйть а вона "! мєждомєтія"