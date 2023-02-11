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"Они на смерть нас отправили": російський окупант розповів дружині про невдалий наступ, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський окупант розповів про невдалий наступ військ РФ та списання смертей від своїх на користь ЗСУ.

Відповідне перехоплення розмови російського окупанта з дружиною опублікувало ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Дружина спитала у свого чоловіка, чи звинувачують його у незадовільних результатах наступу на позиції ЗСУ.

"А я здесь при чем, это наших командиров надо винить, они насмерть нас отправляли. Пообещали, что нас будут минометы прикрывать, танк будет прикрывать. В результате ни одного выстрела из миномета, танка не было", - поскаржився росіянин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Реально всем поx#й, понимаешь? Ты сдохнешь, и всем поx#й", - російський окупант про ставлення командирів до підлеглих. АУДIО

Окупант розповів, що під час бою частина його підрозділу втекло з позицій, а далі їх накрила українська ракета. Внаслідок цього було ліквідовано та поранено декілька окупантів.

"Наши саперы чистили дорогу для танка, взорвали дом, а там 15 человек было. 7 погибли, другие получили ранения. Их списали, типа украинцы взорвали", - розповів окупант.

Автор: 

армія рф (17538) розвідка (3866) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+29
Пускай побольше списывают.
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11.02.2023 22:39
+25
Оскар в студию, за размову!
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11.02.2023 22:42
+23
Саперам представить к награде
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11.02.2023 22:43
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Пускай побольше списывают.
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11.02.2023 22:39 Відповісти
Оскар в студию, за размову!
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11.02.2023 22:42 Відповісти
Кацап и в США остается кацапом. Никакая демократия не способна вытравить из него кацапизм.
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12.02.2023 07:38 Відповісти
Саперам представить к награде
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11.02.2023 22:43 Відповісти
а пАтом к Аграде))
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11.02.2023 22:52 Відповісти
"ванька ванька, що таке?
приготуй собі пакет"
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11.02.2023 22:43 Відповісти
фєєрічноооо..
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11.02.2023 22:43 Відповісти
на *** они вас лошар отправили!
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11.02.2023 22:46 Відповісти
"*****" на нашій мові пишеться разом . Тому що це постійний напрям руху кацапотварюк.
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11.02.2023 23:23 Відповісти
вибачте, але я писав їхньою так кажучи "мовою"!
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12.02.2023 00:24 Відповісти
на вопрос , мол куда? - раздельно. на вопрос, типо, зачем? пишется слитно
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12.02.2023 07:02 Відповісти
а ты шо рууский язык уже кацапам подарил? Крым тоже наверное им отдашь? На нем пол Украины разговаривает,долбень
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12.02.2023 15:02 Відповісти
Сапери крутезні в орків!))
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11.02.2023 22:49 Відповісти
шай-бу,шай-бу, ма-лад-ци
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11.02.2023 22:49 Відповісти
сапйорам рєспєкт)
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11.02.2023 22:57 Відповісти
Говорок характерный, влААдимирско-рЯЯзанский.
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11.02.2023 22:59 Відповісти
Орк так просто, прямо, детально и красочно рассказывает, я прямо заслушался. Талант. Его бы на место канашенкова.
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11.02.2023 23:05 Відповісти
Там занято
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11.02.2023 23:06 Відповісти
Я почти шо с рождения их людьми не воспринимаю на подсознательном уровне. Так воспитан. Рожден и воспитан в изгнании, на Сахалине. Родови селища - Вишнопiль, Черкаськой обл. i Бахчисарай, Крим.
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11.02.2023 23:11 Відповісти
Я родом с Кавказа. Родился в семье антисоветчиков. Когда в 1989 году открыл филиал своего бизнеса в Свердловске, приходилось часто летать туда по делам и даже какое-то время проживать. Тогда я испытал реальный культурный шок (скорее безкультурный). Я реально очень страдал от всего. Деньги водились и немалые, а я голодал и отъедался только по приезду домой. Как же я их всех ненавидел за всё, но, как говорится бабло не пахнет. Тогда уже начали открываться двери посольств Европы, США, Австралии, ЮАР и т.д. Короче, я свалил один из первых в 1992 году. И самое интересное, я не испытал ни грамма культурного шока по приезду в США от слова совсем.
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11.02.2023 23:37 Відповісти
I didn't have much choice. ...got hit in Karabakh, woke up in a NATO hospital in Turkey two weeks later. As a NATO-allied personnel , got my US legal papers really fast.
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11.02.2023 23:46 Відповісти
Are you OK now? How bad was it? I was asked by russians (no capital letter ) a lot why am I leaving If (as they believed) I have everything. They being slaves just clearly didn't understand.
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11.02.2023 23:55 Відповісти
Dude, it was almost 30 years ago. I've gotten to be so good with my protese,(lost my left leg below the knee) I ran my son-in-law into the ground every time we hunt together. And we hunt in Pennsyltucky, mind you. all them hills, valleys, and thorny bush everywhere.
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12.02.2023 00:14 Відповісти
Good to hear this! God Bless! I used to hunt a lot and then I got my first dog German Shepard and.... I just stopped hunting. My dog completely changed my life
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12.02.2023 00:28 Відповісти
Thank You, Sir. I've hunted since I was 10(well, at that time and place - pouched). Hunting was a part of my life...'till last Feb. Don't wanna pull a trigger on anything, that ain't russian anymore.
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12.02.2023 00:38 Відповісти
LOL. I don't blame you!
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12.02.2023 00:41 Відповісти
Yea, you and all the deer around here. Now they're robbing my bird feeders right in front of my back porch every dang night. Got videos from my GameTrailCam.
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12.02.2023 00:49 Відповісти
Dude! Get a German Shepard! Looks like your place will be perfect for it! And then you will see, not just deer, but even a fly will be chased out and very quickly disappear from your property. Trust me it's the greatest breed of the all dogs
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12.02.2023 00:58 Відповісти
NOT a dog person, we're wolfs. A Wolf,howling at the moon - that's a part of our family crest(Kirimli side). Anyhow...I don't mind those horned shish-kebobs hanging out right in front of my back porch. If I'd want some fresh-kill venison, I can just shoot it with any of mine suppressed ,22lr right out of my kitchen window.
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12.02.2023 01:10 Відповісти
Yes you can, but you know this is illegal
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12.02.2023 01:24 Відповісти
From another side, nobody will hear the shot
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12.02.2023 01:27 Відповісти
They wouldn't mind either way, dude. It's Pennsyltucky up here, we don't like feds too much here....or any sort of authority, for that matter.
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12.02.2023 01:44 Відповісти
Yea, I know. You are the only ones who sell the fireworks around.
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12.02.2023 02:00 Відповісти
...and legalised moonshine even before Kentucky
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12.02.2023 02:10 Відповісти
Oh you are bad, bad, bad guys.
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12.02.2023 02:13 Відповісти
Shit...we got the second famous busted-ass bell in the World. First - the busted "tzar-bell" in moskow( timeline, sorry). Second - the busted Liberty Bell in Philadelphia, PA.
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12.02.2023 02:20 Відповісти
No shit! I didn't know that.
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12.02.2023 02:26 Відповісти
I'm about 20 min car ride away West from the Valley Forge, right on Appalachian Trail ...well, up in them there hills, anyway. This is where the US was born, pretty much. This is where Gen.G.Washington forged an Army from what he had left. Right here, in these hills.
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12.02.2023 02:45 Відповісти
Well, you know how it is - what the "big boys" don't know, can't hurt you.
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12.02.2023 01:39 Відповісти
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12.02.2023 01:43 Відповісти
Только что сочинил, или это у тебя заготовлено? Кацап и в США остается кацапом. Никакая демократия не способна вытравить из него кацапизм.
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12.02.2023 07:45 Відповісти
А ви тільки уявіть, як було б феєрично, аби на місце цього орка втрапив сам конашенков
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12.02.2023 00:20 Відповісти
Да, было бы очень смешно послушать его рассказ на центральном ТВ
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12.02.2023 00:31 Відповісти
От ты кацапыдло! А быдловатым придуркам нравятся твои прозрачные намеки на постановку подобных роликов. И много таких - наплюсовали ... Получишь вознаграждение за умелую работу от *********.
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12.02.2023 07:42 Відповісти
"Узкий" вали в парашу, здесь водки нет! Наплюсовали люди, у которых есть мозги. Ты же реальный кацап потому что:
1) У тебя нет мозгов от слова совсем
2) Тебе присуще звериное кацапское хамство
3) Тебя гложет животная кацапская зависть.
Так что, я тебя посылаю вслед за русским кораблём. Бон вояж, дебил.
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12.02.2023 07:56 Відповісти
Не, брянский! А вот баба не понятно.
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11.02.2023 23:17 Відповісти
І що вам незрозумілого? Звичайна самка кацапотварюки. Та ще й зачекалась самця в цинку . Там черга на "каліну"на рік вперед а він ще живий та й звонить. А ашота ті дзвінки напрягають. Вже й стояк не той...
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11.02.2023 23:29 Відповісти
калины уже всё. Может в этом году какие-то китайские будут давать, если до полного ******* успеют киты для отвёрточной сборки завезти. А пока шубами дают. Короче, за каждого жмура - тридцать шкурок каких-то грызунов.
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11.02.2023 23:49 Відповісти
говор не такий!
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11.02.2023 23:53 Відповісти
Хея-хея. Дотого!
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11.02.2023 23:25 Відповісти
Макс походу испарился....
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11.02.2023 23:02 Відповісти
Нє...все-таки кацап створіння ідіотичне (від терміну ідіот), їх виглушили разом з пораненими по різним оцінкам з-опівмільйона, спілкуються між собою постійно. ШО їм не зрозуміло? шо нада піти здохнуть?
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11.02.2023 23:05 Відповісти
Я всё больше начинаю верить, что немецкие пулемётчики реально сходили с ума от количества убитых ими солдат.
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11.02.2023 23:12 Відповісти
Українці не зійдуть.... бо знають за що та за кого знешкоджують мерзоту рашиську.
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11.02.2023 23:50 Відповісти
Згоден.
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12.02.2023 00:00 Відповісти
Рашисти гадали "прогулянка" - мородерити та гвалтувати .... але щось пішло не так. Тепер ниють.
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11.02.2023 23:49 Відповісти
Там всю країну давно "списали"...
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12.02.2023 00:04 Відповісти
Сколько же мы переслушал этих бесед с женами и мамками бойцов легендарных! Все про тоже, что хана всему. Видно под Бахмутом холостые и с детдома воюют. Сироты казанские.
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12.02.2023 00:16 Відповісти
Більше саперів - хороших і різних!
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12.02.2023 00:23 Відповісти
...одна голова, одна рука... можно подумать у него до этого две головы было. Многие узкие на войну вобще без головы идут.)
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12.02.2023 00:45 Відповісти
..одна голова, одна рука...

даже на 200-го не понянет. перестарались немного!
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12.02.2023 01:28 Відповісти
- Я говорю "Корявый, снимай штаны"...

🤡
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12.02.2023 02:25 Відповісти
А "Корявый" - "Еще раз? Ты же меня сегодня уже..."
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12.02.2023 12:51 Відповісти
Самка явно недовольна - опять гробовые мимо… Вот у макса жёнки будет шуба, а этой шиш без масла
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12.02.2023 04:36 Відповісти
.

запозичено у




Цей твір *Убей немца* написаний у 1942р. Еренбургом. Замість *нємца* - *рассєянець*, що є дуже актуально тепер для кожного українця.

*Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли, рассеяне - не люди. Отныне слово "рассеяне" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "рассеянин" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного рассеянина, твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя рассеянина убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь рассеянина, рассеянин убьет тебя. Он возьмет твоих детей и будет мучить их в своей окаянной рассее-паРаше.
Если ты не можешь убить рассеянина пулей, убей рассеянина штыком.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей рассеянина до боя.
Если ты оставишь рассеянина жить, рассеянский орк повесит украинца и опозорит украинку. Если ты убил одного рассеянина, убей другого - нет для нас ничего веселее рассеянских трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою рассеянцев.

Убей рассеянца! - это просит старуха-мать.
Убей рассеянца! - это молит тебя дитя.
Убей рассеянца! - это кричит родная земля.
Не промахнись. Не пропусти. Убей!* Слава ЗСУ!

.
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12.02.2023 05:16 Відповісти
А воно настільки тупориле, думало що на війну в Україні їх посилають за кращим життям...))
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12.02.2023 07:30 Відповісти
В Росії ще не заборонили інтернет і мобільний зв'язок, тож вся Росія зараз гуде про провальний наступ. І 4мобіки теж приховали безліч мобілок і зараз до них дохоять ці панічні насторої. Тож кожну хвилину треба пам'ятати, що більшість російських солдату у цьому наступу деморалізовані як ніколи, готові все зробити, щоб врятувати своє життя і зірвати цей наступ, тому він неодмінно захлинеться
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12.02.2023 08:46 Відповісти
Какое то москальское быдло без мозгов.
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12.02.2023 09:27 Відповісти
yyyy... aaaaa...yyyy
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12.02.2023 10:27 Відповісти
в тебе хвіст відчепився - пібери
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12.02.2023 14:24 Відповісти
не моя проблема коли ти не второпав
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12.02.2023 20:34 Відповісти
харе злитися один одного - кацапню ще не знищілі...
от там злість потрібна...
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12.02.2023 20:43 Відповісти
да я взагалі самий спокій. Тільки твій комент не второпав))

ПиСи.: Послухай ауді як самка там...
Її хряка ріуйть а вона "! мєждомєтія"
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12.02.2023 21:04 Відповісти
Х*йлососи не порозумнішають навіть після такого... Вони невиліковні...
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12.02.2023 17:15 Відповісти
 
 