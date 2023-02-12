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Із воїном Нацгвардії Андрієм Морданем, який повернувся із Польщі боронити Україну, попрощалися у Сумах. ВIДЕО

У Сумах попрощалися зі старшим лейтенантом Нацгвардії Андрієм Морданем, який загинув 4 лютого в Луганській області, боронячи Україну від окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на youtube-канал Суспільне Суми.

Як зазначається, після початку повномасштабного наступу 24 лютого Андрій повернувся з Польщі, де працював, і пішов на фронт добровольцем.

Знайомі загиблого розповідають, що він повернувся з Польщі одразу після повномасштабного вторгнення. У Харкові чоловік два дні відстояв черги у військкомат та проходив відповідні комісії, щоб його взяли на фронт. Спершу його відмовлялися записувати, втім Андрій таки потрапив до Нацгвардії. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старший сержант Луганського прикордонзагону Максим Нечипоренко загинув у бою з окупантами під Бахмутом. ФОТО

Автор: 

пам’ять (1189) похорон (1289) Суми (893) втрати (4413) Луганська область (4883)


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Пам'ятаємо всіх Героїв!
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12.02.2023 09:10 Відповісти
Спочивай з миром. Дякую!
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12.02.2023 09:38 Відповісти
Світла Пам'ять Герою Украіни !!

Нестерпний біль 😪😪😪
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12.02.2023 09:47 Відповісти
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12.02.2023 10:30 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.02.2023 11:15 Відповісти
С.У.М.
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12.02.2023 12:21 Відповісти
Вдячність і Вічна Пам'ять! Героям Слава!
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12.02.2023 20:04 Відповісти
 
 