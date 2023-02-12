Із воїном Нацгвардії Андрієм Морданем, який повернувся із Польщі боронити Україну, попрощалися у Сумах. ВIДЕО
У Сумах попрощалися зі старшим лейтенантом Нацгвардії Андрієм Морданем, який загинув 4 лютого в Луганській області, боронячи Україну від окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на youtube-канал Суспільне Суми.
Як зазначається, після початку повномасштабного наступу 24 лютого Андрій повернувся з Польщі, де працював, і пішов на фронт добровольцем.
Знайомі загиблого розповідають, що він повернувся з Польщі одразу після повномасштабного вторгнення. У Харкові чоловік два дні відстояв черги у військкомат та проходив відповідні комісії, щоб його взяли на фронт. Спершу його відмовлялися записувати, втім Андрій таки потрапив до Нацгвардії.
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