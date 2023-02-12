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На Кремінському напрямку окупанти зазнали суттєвих втрат та відійшли для поповнення підрозділів, - Гайдай. ВIДЕО

На Кремінському напрямку росіяни зазнали суттєвих втрат та відійшли назад.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, декілька днів поспіль рашисти багато атакували наші позиції як в районі Кремінної, так і в районі Білогорівки.

"Наші захисники відповіли розгромом ворога", - зазначив Гайдай, уточнивши, що стосується це Кремінського напрямку.

"Вчора орки оговтувалися від "відповіді" наших бійців на Кремінському напрямку, орки відійшли для поповнення своїх підрозділів", - додав він.

Також читайте: На Кремінському напрямку - максимальна ескалація, окупанти намагаються прорвати нашу лінію оборони, - Гайдай

Автор: 

армія рф (17538) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+12
Та коли ж тебе до Казахстану відправлять вже!?
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12.02.2023 10:47
+12
Его уже давно просто в отставку надо отправить, чтобы не пудрил народу мозги. А послами назначать профессионалов, а не всякий непотриб збагривать и позориться на весь мир
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12.02.2023 10:50
+8
Ось і хай займається тим, що в нього выходить найкраще. "Коментаторів" і без нього вдосталь
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12.02.2023 10:58
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ух ти ..Гайдайка
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12.02.2023 10:47 Відповісти
Та коли ж тебе до Казахстану відправлять вже!?
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12.02.2023 10:47 Відповісти
Его уже давно просто в отставку надо отправить, чтобы не пудрил народу мозги. А послами назначать профессионалов, а не всякий непотриб збагривать и позориться на весь мир
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12.02.2023 10:50 Відповісти
Вибрали зелене - їжте!!
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12.02.2023 13:53 Відповісти
Так він же її взяв давно...дивно
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12.02.2023 10:50 Відповісти
Є таке. Блукали в лісах Кремінна, зірвали електростанцію, получили люлей і відкотилися зализувати рани. Але їх ще до біса. Так що оптимізм має бути, але в міру. Усім "фанатам"Гайдая, він зібрав не одну гуманітарну допомогу ЗСУ, транспорт, не заважає ЗСУ, а значить ок.
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12.02.2023 10:50 Відповісти
Ось і хай займається тим, що в нього выходить найкраще. "Коментаторів" і без нього вдосталь
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12.02.2023 10:58 Відповісти
Перепитайте тамошній місцевий актив про його "збирання". Там завжди було саме бла-бла з набиванням власної кишені замість корисних для людей дій.
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12.02.2023 21:04 Відповісти
п.с. немає поблизу Кремінної жодних електростанцій.
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12.02.2023 21:06 Відповісти
Електропідстанція 500 кВ "Кремінська" . Вартість будівництва 1,7 млрд.грн. 2017-2020.
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12.02.2023 21:45 Відповісти
Електростанції від підстанцій відрізняєте з автором посту, чи яка різниця?
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12.02.2023 23:30 Відповісти
https://youtu.be/pw-KBXYrB7A https://youtu.be/pw-KBXYrB7A

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12.02.2023 11:02 Відповісти
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12.02.2023 11:14 Відповісти
Балабол..
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12.02.2023 11:24 Відповісти
О том, что орки захватили Красную Гору - нигде ни слова (хотя DeepStateMap об этом честно сообщил). Уровень объективности наших новостей немногим выше "киселевщины".
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12.02.2023 12:45 Відповісти
Гайдай шагает впереди! 🚶
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12.02.2023 15:12 Відповісти
гайдай, завали пельку, дратуєш нереально.
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12.02.2023 15:54 Відповісти
 
 