На Кремінському напрямку окупанти зазнали суттєвих втрат та відійшли для поповнення підрозділів, - Гайдай. ВIДЕО
На Кремінському напрямку росіяни зазнали суттєвих втрат та відійшли назад.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, декілька днів поспіль рашисти багато атакували наші позиції як в районі Кремінної, так і в районі Білогорівки.
"Наші захисники відповіли розгромом ворога", - зазначив Гайдай, уточнивши, що стосується це Кремінського напрямку.
"Вчора орки оговтувалися від "відповіді" наших бійців на Кремінському напрямку, орки відійшли для поповнення своїх підрозділів", - додав він.
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