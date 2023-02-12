Любые попытки заговорить на своем языке - нарушение порядка, - пропагандист Якеменко про українських дітей. ВIДЕО

Російський пропагандист Борис Якеменко закликає заборонити українським дітям, вивезеним до РФ, говорити у школах один до одного рідною мовою.

Ці роздуми Якеменко озвучив у програмі "Утро Z", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Начинают формироваться определенные тусовки этих беженцев - прежде всего, украинских подростков, которых принимают в наши школы. Они начинают организовывать собственные сообщества, и они далеко не всегда комплиментарны по отношению к России. Особенно, вот, с "освобожденных территорий"", - сказав він.

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На думку пропагандиста, депортовані з України діти та підлітки мають говорити між собою лише російською мовою.

"В любой российской школе, где есть мигранты в классах, должен быть запрещен свой родной язык, на котором они пытаются общаться. Общение в пределах любых государственных российских учреждений детей мигрантов должно осуществляться в обязательном порядке на русском языке. Если они его не знают - они обязаны его выучить", - каже пропагандист.

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"Любые попытки заговорить в классе, в коридоре, в столовой со своим соотечественником на своем языке должны рассматриваться уже как нарушение существующего порядка", - додав Якеменко.

Проти тих, хто не хоче в Росії "перенять все те правила, которые существуют на данной территории", Якеменко закликає "принимать меры".