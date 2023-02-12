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Любые попытки заговорить на своем языке - нарушение порядка, - пропагандист Якеменко про українських дітей. ВIДЕО

Російський пропагандист Борис Якеменко закликає заборонити українським дітям, вивезеним до РФ, говорити у школах один до одного рідною мовою.

Ці роздуми Якеменко озвучив у програмі "Утро Z", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Начинают формироваться определенные тусовки этих беженцев - прежде всего, украинских подростков, которых принимают в наши школы. Они начинают организовывать собственные сообщества, и они далеко не всегда комплиментарны по отношению к России. Особенно, вот, с "освобожденных территорий"", - сказав він.

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На думку пропагандиста, депортовані з України діти та підлітки мають говорити між собою лише російською мовою.

"В любой российской школе, где есть мигранты в классах, должен быть запрещен свой родной язык, на котором они пытаются общаться. Общение в пределах любых государственных российских учреждений детей мигрантов должно осуществляться в обязательном порядке на русском языке. Если они его не знают - они обязаны его выучить", - каже пропагандист.

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"Любые попытки заговорить в классе, в коридоре, в столовой со своим соотечественником на своем языке должны рассматриваться уже как нарушение существующего порядка", - додав Якеменко.

Проти тих, хто не хоче в Росії "перенять все те правила, которые существуют на данной территории", Якеменко закликає "принимать меры".

Автор: 

депортація (726) діти (5095) пропаганда (2811) росія (65394) українська мова (834) російська мова (308)


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Топ коментарі
+68
Ану ж заборони кавказцям на рідній мові в "общ.мєстах" спілкуватись, хробачок...Давно швабра в очку стриміла???
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12.02.2023 11:13
+66
Ось единий шлях позбудися кацапів;забороніти ім дихати украънським повітрям.Все.До дому,до себе,у московію.І носа не сунути до України.
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12.02.2023 11:11
+59
Забагато написали. "...єдиний шлях позбутися кацапів - заборонити їм дихати." І поставте крапку.
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12.02.2023 11:20
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яскравий геноцид росіян... що можна протидіяти? https://www.youtube.com/watch?v=JtUKfsbNgKM https://www.youtube.com/watch?v=JtUKfsbNgKM


тільки це!!! самий дієвий спосіб
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12.02.2023 12:37 Відповісти
Напомните мне, это та самая недострана, которая визжит от притеснения русского языка в Украине?
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12.02.2023 13:03 Відповісти
Правильно Чикатіло робив,що різав їх *********
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12.02.2023 13:04 Відповісти
ти хворий ублюдок - спамлю тебе....
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12.02.2023 14:20 Відповісти
И при этом его лайкнул известный адвокат....
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12.02.2023 19:10 Відповісти
мабуть сірожа зобідився
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12.02.2023 19:25 Відповісти
Відсмокчи хвойда
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12.02.2023 19:11 Відповісти
коментар по темі...
соррі, спільнота - воно просто слів інших не знає...
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12.02.2023 19:19 Відповісти
Є маленька країна Сурінам. Бувша Голандія в південній Америці. Офіційна мова яку всі абсолютно знають це голандська. Закони, написи, мова школи це вона. Але люди на вулиці спілкуються іншими мовами- такі-такі, англійською,яванською, хінді, трохи китайською та вьетнамською. Природніх носіїв голандської приблизно 2 відсотки тільки. Ситуація для нас абсолютно дивна. Для них природня. Кожен володіє декількома мовами. Але пишуть всі виключно на голандській. На форумах в тому числі. Знаю особисто, бо трохи там працював.
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12.02.2023 13:08 Відповісти
бувша Голандія, тобто колонія колишня, нічого дивного, великі царства-моцарства кроять як пиріг чужі землі, потім між собою за ці землі друться, знищуючи місцевих, разом з культурою і традиціями. Нічого дивного. І нічого доброго.
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12.02.2023 13:48 Відповісти
А точно там не креольский більш росповсюджений?)))
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12.02.2023 16:58 Відповісти
Такі-такі він там зветься. Я ж вище написав. Його знають практично всі.
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12.02.2023 18:28 Відповісти
От оце все шо сказав цей ******** треба запроваджувати з українською мовою в УКраїні
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12.02.2023 13:13 Відповісти
И эти люди называют нас нацистами и фашистами?
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12.02.2023 13:14 Відповісти
Досить лайкати коменти написані російською мовою. До тих хто пише допис російською має бути повний ігнор.
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12.02.2023 13:26 Відповісти
та то ви самі маєте робити, а не з вами хтось має робити. Не обирайте простий шлях - обирайте правильний.
Ви не рашисти, але рашистська пропаганда обов"язково скористається вами, хочети ви чи ні, щоб розказати Світові про "харошіх русскіх", про русскій язик як частину Всесвітньої культури і так далі і тому подібне. І все це для нового вітка агресії, і ніяк інакше.
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12.02.2023 13:52 Відповісти
"На русском проще, т.к. давно в Германии."

Цікавий аргумент.
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12.02.2023 13:56 Відповісти
"их не убьют?"

От і вилізла твоя гнила суть. Палишся на рівному місці, кацапе.
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12.02.2023 15:45 Відповісти
"Если папа с России ни слова по-украински не может". А мама з України по угрофінскі може? Но, то вже говорить о інтелекті. Який у Русі, та який на масквабадщині.
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12.02.2023 17:50 Відповісти
"А муж если с России у украинки, не говорит по-украински, но за Украину. Таким людям - можно будет приехать в Украину, их не убьют?"
Вы где такой фигни нахватались?) Никогда не задавайте этих глупых вопросов) Главное быть ЧЕЛОВЕКОМ, а не рашистом... И да... Подобные претензии, которые вам здесь наговорили, кроме интернета вы нигде не услышите) Нет никакой языковой проблемы) И еще... Знаю достаточно внуков бандеровцев, которые в детстве и слова по русски не знали, но первыми побежали на службу рашикам, и выдают себя русскими больше чем сами рашики, и знаю достаточно переселенцев с рашки, которые за Украину глотку любому перегрызут... Как то так)
І головне, в Україні головна українська мова, з часом нею всі будуть розмовляти... Це питання виживання України...
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12.02.2023 19:40 Відповісти
Не обіжайся.
Якщо можеш перейти на українську - зроби це.
Якщо ні, тобто тяжко, спокійно відповідай, що ен можеш.

У мене я деякі (небагато) випадків, коли розмовляли ТІЛЬКИ на ізикє а зараз перейшли на українську, хоча і тяжко.
Принципово починаю розмовляти з біженцями українською, а потім по ситуації.
Часто так вичислюю ватанів))
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12.02.2023 21:11 Відповісти
їх там обратят в ціфровоє рабство
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12.02.2023 22:59 Відповісти
Не ігнор , а в спам ! Не відповідати , якби не хотілося , а в спам одразу !
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12.02.2023 15:00 Відповісти
рашистські тварюки!!
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12.02.2023 13:30 Відповісти
Де поділись розумники, яким мова не має значення?
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12.02.2023 13:37 Відповісти
Нуу.. Я правильно понмаю, кацапов в плен не берем? Они такие - сдаюся, а мы - шо?
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12.02.2023 13:39 Відповісти
вот такие борцы за права языка...
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12.02.2023 13:57 Відповісти
Казахи з узбеками вже знають..
Тільки грузини,бялароси, молдавани і узкоговорящіє наукраінци ще недоперли.
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12.02.2023 14:00 Відповісти
знаю Україна переможе - крові буде ріки...
але Україна переможе!
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12.02.2023 14:09 Відповісти
Україна Переможе!!!
Слава - Україні!!!
Чи хтось би пакував мільярди баксів в програшний проєкт??))
Всьо вже давно вирішено!!
раіссісії - підпис сдєсь!!
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12.02.2023 14:29 Відповісти
Через кілька років Україна буде європейська Японія!!
Знаю
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12.02.2023 14:32 Відповісти
це що за вусата піхва-мабуть ще не відчула силу украінського гніву зброі
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12.02.2023 14:26 Відповісти
і це розказує той хто кричить що русню скрізь ущємляють
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12.02.2023 14:59 Відповісти
Нехай спілкується англійською. Або вчить українську. Або хай мовчить))) або сидить собі і далі в дойчляндії)))
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12.02.2023 16:07 Відповісти
Якщо би дружина була росіянкою , а чоловік українцем то ві розмовляв би російською. Якщо напаки дружина українка а чоловік росіянин то вона буде розмовляти російською. Знаю , проходив. Це говорить про те що московіт ніколи не буде поважати твою мову.. Ще і насміхатись буде. Ти думаєш що у вас не так? Попробуй говорити з ним по українськи от тоді побачиш. І діти твої будуть проти тебе , бо якщо ти не поважаєш свою мову , своїх предків , то і тебе ніхто поважати не буде. А хохли і малороси прогинаються перед московитами. Але це не відноситься до українців. Якщо є такі сім'ї то повинна бути повага і володіти повинні двома мовами
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12.02.2023 18:49 Відповісти
Да то кацапка якась. Баньте і не парьтесь лишній раз.
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12.02.2023 19:55 Відповісти
Пусть попробует это дондону сказать. Потом с разбитой носопыркойув на бутылке в тиктоке извинятся будет) лапти нагибают тех кто прогибается. Кто хоть раз им огрызнулся, тех они бояться и уважают. Это единственный культурный феномен который есть у лаптей
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12.02.2023 15:10 Відповісти
нацист парашинский
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12.02.2023 15:13 Відповісти
Ми воюєм за свою країну ,а не за територію. Але тобі це не дано зрозуміти. Ти лякаєш що ніхто не поїде русцкоязичний в україну. А запитай ви тут потрібні? в Україні завдяки насаджуванні руцького язика багато російськомовних які зараз в окопах воюють проти кацапської нечисті. І ці хлопці прекрасно розуміють один одного. Вони разом воюють за свою країну. Потихеньку вони переходять самі на українську мову , тому що зрозуміли - поки українці будуть розмовляти по російськи доти московіти будуть лізти в Україну. Правильні слова АРМІЯ, ВІРА, МОВА. Це наш оберіг.
А ти запитуєш чи не будуть тебе бити за російську мову. Бити не будуть але я думаю що ти тут не потрібна. Це не твоя країна.
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12.02.2023 19:08 Відповісти
у москалів нема почуття власної гідності свободної людини

українці його мають і тому воюють

а в москалів є тільки язик і тєріторія, троляка ти погана
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12.02.2023 23:01 Відповісти
это и есть обыкновенный фашизм
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12.02.2023 16:32 Відповісти
Треба скористуватись російською корупцією і криміналізацією. Далі свинособачою, тому що тільки в ній є потрібні слова.
Кинуть братве пулю, что за каждого хохлоговорящего шкета дают по пять кило хрустов.
Далі обрати місця на кордоні з біломосковією, зв'язківців, виділити кошти, проробити процедуру ідентифікації.
Все ніше зробить кримінальний світ росії. Знайде і доставить, оминаючи всі ФСБ/МВД/ГРУ.
Але хто ж це буде робити.
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12.02.2023 16:38 Відповісти
Так і скажіть - у підарст.ну нема коштів на утримання вимушених біженців. А що, до вас поїхали україномовні? Україномовних біженців напевно менше 1% назбирається, бо в основному у вашу клоаку їхали з східних та південних російськомовних регіонів.
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12.02.2023 16:53 Відповісти
было бы очень правильно этому пассивному передасту зашить глаза, очко и рот...
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12.02.2023 17:19 Відповісти
Перекладаю з німецької. Такий божевільний ідіот повинен знати, що українські діти, яким заборонили говорити рідною мовою, будуть вічно ненавидіти Росію.
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12.02.2023 17:23 Відповісти
Кацапи не слов'яни.
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12.02.2023 19:52 Відповісти
Оце і є "звичайний фашизм", правильніше - нацизм.
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12.02.2023 18:43 Відповісти
типовий кацапський фашизм та нацизм.
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12.02.2023 19:42 Відповісти
Але нацизм НА Украінє, не переплутайте
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12.02.2023 20:43 Відповісти
хто всрався-кацап який почув українську..
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12.02.2023 21:15 Відповісти
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный", который уже не помнит кем он был позавчера. И других "русских" в природе не существует.
"Російський пропагандист Борис Якеменко" тому подтверждение ...
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12.02.2023 22:13 Відповісти
а що скаже венеціанська комісія??? знов язик в сраку пук іна засунула???
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13.02.2023 01:24 Відповісти
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