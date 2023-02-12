Доброволець із США з позивним Red Eye: Я приїхав захистити вільну країну, яка заслуговує на свободу. ВIДЕО

Американець з Вірджинії відслужив 8 років у морській піхоті. Коли він дізнався про те, як українці б’ються за свободу, то зрозумів, що не може залишатися осторонь.

Доброволець служить в Окремій президентській бригаді ім. гетьмана Богдана Хмельницького, повідомляє Цензор.НЕТ.

Red Eye працював водієм вантажівки в компанії Amazon. Про повномасштабне вторгнення РФ він дізнався з радіопередач, які постійно слухав за кермом. Чоловік каже, що не міг лишатися осторонь боротьби українців. І почав шукати можливості приєднатися до ЗСУ.

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На це пішло три місяці: американець звертався до посольств, але отримав кілька відмов, адже не мав бойового досвіду - лише підготовку в морській піхоті. Зрештою після ряду "ні" він почув "так" і в травні 2022 року вирушив до України.

Тепер Red Eye боронить Україну на східному напрямку, кілька разів був на виїздах під Бахмутом.

За словами американців, за час служби він врятував шістьох людей.

"Це одна з найбільш просунутих і водночас класичних війн, які я колись бачив чи про які чув. Це Друга світова: жахлива, кривава і важка. У нас - окопна війна, і в той же час над головою літають дрони, плюс ракети і артилерія", - каже він.

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