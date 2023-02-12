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Доброволець із США з позивним Red Eye: Я приїхав захистити вільну країну, яка заслуговує на свободу. ВIДЕО

Американець з Вірджинії відслужив 8 років у морській піхоті. Коли він дізнався про те, як українці б’ються за свободу, то зрозумів, що не може залишатися осторонь.

Доброволець служить в Окремій президентській бригаді ім. гетьмана Богдана Хмельницького, повідомляє Цензор.НЕТ.

Red Eye працював водієм вантажівки в компанії Amazon. Про повномасштабне вторгнення РФ він дізнався з радіопередач, які постійно слухав за кермом. Чоловік каже, що не міг лишатися осторонь боротьби українців. І почав шукати можливості приєднатися до ЗСУ.

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На це пішло три місяці: американець звертався до посольств, але отримав кілька відмов, адже не мав бойового досвіду - лише підготовку в морській піхоті. Зрештою після ряду "ні" він почув "так" і в травні 2022 року вирушив до України.

Тепер Red Eye боронить Україну на східному напрямку, кілька разів був на виїздах під Бахмутом.

За словами американців, за час служби він врятував шістьох людей.

"Це одна з найбільш просунутих і водночас класичних війн, які я колись бачив чи про які чув. Це Друга світова: жахлива, кривава і важка. У нас - окопна війна, і в той же час над головою літають дрони, плюс ракети і артилерія", - каже він.

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Автор: 

іноземець (390) США (23065) добровольці (924)


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Топ коментарі
+43
Американские воины которые отдали свою жизнь за Украину.
вечная память Героям!
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12.02.2023 14:41
+17
Дякую морський піхоті США. - Коли ти, прижатий до стіни, і в тебе нема виходу. Пригадай хто ти є. Бо це війна, **** - https://www.youtube.com/watch?v=InRMwptcgAo https://www.youtube.com/watch?v=InRMwptcgAo

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12.02.2023 14:43
+17
Бережи тебе Господь, синку!
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12.02.2023 15:47
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Ваше видео очень уместно именно под этой статьёй.
Спасибо Вам большое Нина.
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12.02.2023 14:41 Відповісти
Это очевидный спам-бот. За количество просмотров капает бабло.
Не понятно, почему новорегам позволяют размещать ссылки, не имея хотя бы пару десятков неудалённых сообщений.
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12.02.2023 15:39 Відповісти
Дурна баба, - згинь зі своїм "піроженим"!
Ще й кацапсячим "язиком".
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12.02.2023 15:41 Відповісти
Американские воины которые отдали свою жизнь за Украину.
вечная память Героям!
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12.02.2023 14:41 Відповісти
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12.02.2023 18:36 Відповісти
Дякую морський піхоті США. - Коли ти, прижатий до стіни, і в тебе нема виходу. Пригадай хто ти є. Бо це війна, **** - https://www.youtube.com/watch?v=InRMwptcgAo https://www.youtube.com/watch?v=InRMwptcgAo

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12.02.2023 14:43 Відповісти
Одна из отличительных Морской Пехоты США от всех других....если попал в засаду - go head-on, don't wait for other units to flank the enemy, you got plenty firepower behind you.
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12.02.2023 22:06 Відповісти
Хто небудь передайте i want to be a teacher for your Ukrainian language my e mail [email protected]
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12.02.2023 15:25 Відповісти
американець звертався до посольств, але отримав кілька відмов, адже не мав бойового досвіду

Можно подумать, все мобилизованные украинцы имели боевой опыт перед мобилизацией.
Это - совковая тупость или предательский саботаж?
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12.02.2023 15:36 Відповісти
Тут е нюанс. Из иноземцев в первую очередь брали только тех, кто имеет боевой опыт.Необученных, но желающих и в Украине достаточно. Как прорвался этот - ну,только за счет своей упертости, напевно в предках Украинци.
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12.02.2023 21:09 Відповісти
Разом до перемоги!!!

Good bless America and Ukraine
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12.02.2023 15:37 Відповісти
і хороша зарплатня.... додав вкінці американець.
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12.02.2023 15:38 Відповісти
Поэтому украинцы в очереди стоят шоб так подзаработать.
Первые Ахметов с Коломойским записались.
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12.02.2023 15:44 Відповісти
Хороша в порівняні з чим? Дальнобоєм в США? Він мав там набагато більше, розвоз ягеля в Бугульмі звісно дешевше.
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12.02.2023 16:04 Відповісти
Швейцарцев воюющих в Украине будут судить,светит 3 года
Закон запрещает воевать в иностранном регионе.
У них зарплата дома выше была,чем там на передовой
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12.02.2023 15:46 Відповісти
Ukrainians or any other background
with Swiss passport
probably need to watch out then,
or temporarily disband Swiss citizenship.
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12.02.2023 16:41 Відповісти
Бережи тебе Господь, синку!
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12.02.2023 15:47 Відповісти
Дякуємо тобі, брате!
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12.02.2023 16:17 Відповісти
З величезною ПОВАГОЮ ДО ЛЮДИНИ! Людини з великої літери! БЕРЕЖИ ТА ОХОРОНЯЙ ТЕБЕ, ЧОЛОВІЧЕ, ГОСПОДЬ!
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12.02.2023 17:21 Відповісти
Дякую воїне! Слава США!
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12.02.2023 18:09 Відповісти
Дякуємо!!! ми в боргу перед Штатами.
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12.02.2023 18:36 Відповісти
Американець з великої літери.
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12.02.2023 21:59 Відповісти
 
 