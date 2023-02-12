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"Февраль будет решающим. Войска стянули": російський окупант скаржиться на неможливість отримати відпустку, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський окупант розповів дружині про неможливість отримати відпустку і вірогідне загострення у лютому.

Відповідне перехоплення розмови російського окупанта з дружиною опублікувало ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Мобілізований окупант також скаржиться, що їх змушують підписувати контракт: "И по мобилизованным сказали, через полгода, может через год отпустят в отпуск, может быть, кого-нибудь, а так до конца военной операции. …Даже контрактников не хотят отпускать. Хочешь правду скажу? В общем, один исход. Ну как, два, есть два пути: один путь – это в гробу, и второй – в конце всей войны, когда она закончится, может быть, приду".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Они на смерть нас отправили": російський окупант розповів дружині про невдалий наступ, - перехоплення ГУР. АУДIО

"Парнишки говорят, что в феврале месяце будет решающий месяц, потому что войска стянули. Наши войска стянули, новую технику везде подогнали, хохлы подогнали везде технику. Будет, наверно, решающий месяц. Либо мы всех победим, либо мы обосремся, и будет продолжение войны", - додав він.

Автор: 

армія рф (17538) розвідка (3866) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+22
цікава у москаля "логіка" - "или мьі пабедим или мьі абасремся и война продолжиться"
походу опція - "ми абасрьомся і война закончится" ще в їх тупі макітри не вбили
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12.02.2023 19:26
+21
Памперсы уже приготовил, как я понимаю
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12.02.2023 18:58
+18
******* кацапи "памятные даты" "Кремлівському м"яснику" потрібно щось "радісне" повідомить своєму бидлу до 23 лютого От і форсує події
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12.02.2023 19:08
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Памперсы уже приготовил, как я понимаю
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12.02.2023 18:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1FxqXDWkUmA&list=TLPQMTIwMjIwMjNnm96nwhO82w&index=2 ВСУ возвращают позиции, военкоры РФ в шоке от провала, на Калибры не хватает запчастей
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12.02.2023 19:12 Відповісти
цікава у москаля "логіка" - "или мьі пабедим или мьі абасремся и война продолжиться"
походу опція - "ми абасрьомся і война закончится" ще в їх тупі макітри не вбили
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12.02.2023 19:26 Відповісти
Ваня, скоро вас тоже под Могилизацию погонят или ты думал в интернетах отситься ? =)

Реєстрація: 23.01.2023
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12.02.2023 20:17 Відповісти
Які памперси! Для них унітаз діковинка.
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12.02.2023 20:19 Відповісти
Войска стянули

...унитазы, стиралки, белье...
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12.02.2023 18:58 Відповісти
Тобі не набридло?
Стягнули і бої коропролитні. Краще гроші перерахуй на Бутусова, чи Юсупову, чи інших волониерів, ніж тисячу разів заїзжене оце повторювати.
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12.02.2023 19:22 Відповісти
А мені бажано, щоб ти поприсідав.
Вперед.
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12.02.2023 19:26 Відповісти
Це на все що ти спроможний, не враховуючи попередього "свіжого коментаря"?
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12.02.2023 19:28 Відповісти
Тобі й такого вистачить.
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12.02.2023 19:29 Відповісти
Гроші зажав?
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12.02.2023 19:32 Відповісти
Ге ж.
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12.02.2023 19:32 Відповісти
Гей, куди заникавсь?
Як там твої присідання?
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12.02.2023 19:47 Відповісти
як писала Леся Українка: "Я сміюся, щоб не плакати"!
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12.02.2023 19:32 Відповісти
тільки фрау меркель-валентина-саюн може коментувати що станеться на фронті... так валя-кгбістка?
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12.02.2023 19:02 Відповісти
Навіщо ходити в атаку один на одного? Є спільний ворог. Давайте ми ще тут один одному очі видряпаємо.
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12.02.2023 19:24 Відповісти
Содержимое пакета чересчур разговорилось.
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12.02.2023 19:03 Відповісти
давай, малохольный, обсирайся и в гроб! И не затягивай
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12.02.2023 19:04 Відповісти
Розмріявся кацап..В гробу! Який гроб? Спалять свої ж в крематорії чи в канаві зариють ...В кращому випадку собаки на полі згризуть.
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12.02.2023 19:31 Відповісти
нє нада пєчаліться! "в отпуск бессрочний порваний в клоччя прієдет в радімую бєбєнь залєчь" ))
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12.02.2023 19:04 Відповісти
******* кацапи "памятные даты" "Кремлівському м"яснику" потрібно щось "радісне" повідомить своєму бидлу до 23 лютого От і форсує події
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12.02.2023 19:08 Відповісти
Підозрюю, що 18-20 лютого щось «спробують»=>бо )(уйло 21.02. «рЄчуху» до бидляка тАлкАть буде і «пАбЄдА» очЄнь нужнА….
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12.02.2023 19:17 Відповісти
Ах, какая была держава!

Ах, какие в ней люди были!

Как торжественно-величаво

Звуки гимна над миром плыли!

Ах, как были открыты лица,

Как наполнены светом взгляды!

Как красива была столица!

Как величественны парады!

Проходя триумфальным маршем,

Безупречно красивым строем,

Молодежь присягала старшим,

Закаленным в боях героям -

Не деляги и прохиндеи

Попадали у нас в кумиры...

Ибо в людях жила - идея!

Жажда быть в авангарде мира!

Что же было такого злого

В том, что мы понимали твердо,

Что "товарищ" - не просто слово,

И звучит это слово гордо?

В том, что были одним народом,

Крепко спаянным общей верой,

Что достоинства - не доходом,

А иной измеряли мерой?

В том, что пошлости на потребу

Не топили в грязи искусство?

Что мальчишек манило небо?

Что у девушек были чувства?

Ах, насколько все нынче гаже,

Хуже, ниже и даже реже:

Пусть мелодия гимна - та же,

Но порыв и идея - где же?

И всего нестерпимей горе

В невозможности примирений

Не с утратою территорий,

Но с потерею поколений!

Как ни пыжатся эти рожи,

Разве место при них надежде?

Ах, как все это непохоже

На страну, что мы знали прежде!

Что была молода, крылата,

Силы множила год за годом,

Где народ уважал солдата

И гордился солдат народом.

Ту, где светлыми были дали,

Ту, где были чисты просторы...

А какое кино снимали

Наши лучшие режиссеры!

А какие звенели песни!

Как от них расправлялись плечи!

Как под них мы шагали вместе

Ранним утром заре навстречу!

Эти песни - о главном в жизни:

О свободе, мечте, полете,

О любви к дорогой отчизне,

О труде, что всегда в почете,

И о девушках, что цветами

Расцветают под солнцем мая,

И о ждущей нас дома маме,

И о с детства знакомом крае,

И о чести, и об отваге,

И о верном, надежном друге...

И алели над нами флаги

С черной свастикой в белом круге.
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12.02.2023 19:34 Відповісти
Куди поділось? Та нікуди.... просто спала "маска" чесності, честі, совісті й правельності.
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12.02.2023 19:56 Відповісти
100%
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12.02.2023 20:06 Відповісти
От якби здох, оце була б радість навіть для нас.
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12.02.2023 20:21 Відповісти
Ви думаєте - це щось змінить? Там давно править "колективний Путін" Може буть варіант - що його, як "фізичної особи", давно нема А рішення приймає "хунта" А та "попка", яку нам показують - звичайний двійник, що ретранслює те, що йому наказують говорить Тому в Кремлі будуть "упираться до останнього" Коли ж остаточно "припече, то єдиний варіант "відпетлять" - оголосить Путіна померлим і звалить все на "померлого"
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12.02.2023 20:34 Відповісти
обосретесь как обычно
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12.02.2023 19:11 Відповісти
полезут после 21 февраля.
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12.02.2023 19:14 Відповісти
Але здається вони вже полізли в Луганській області і біля Вугледару. Просто отримали люлєй і повернулися. Правда в деяких місцях трішечки продвинулися.
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12.02.2023 19:16 Відповісти
Парнішкі здохнуть тут. Всі.
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12.02.2023 19:14 Відповісти
кацапы, вы конечно обосрётесь.. но тут есть и свои плюсы - будет что вам пожрать, бо "ножек Буша" больше не будет
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12.02.2023 19:15 Відповісти
ЗСУ вас, підори болотні, так хутко на труху перемелять, що й всратись не встигнете.
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12.02.2023 19:17 Відповісти
а як же тазік з гайками?? вже не дають? а пакет чорний на 60 л гівна?
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12.02.2023 19:20 Відповісти
шо курит сигожа марков сказать трудно, но зато получается весело.....
"украинская армия, это уникальное сочетание русского солдата, фашистского офицера и американского генерала"..... ))
https://twitter.com/i/status/1624790566830481408
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12.02.2023 19:20 Відповісти
Буй хозяєна він курить. От і цього разу, прояви гіпоксії нагадали про себе в самий нєподходящій момєнт))
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12.02.2023 19:26 Відповісти
"Либо мы всех победим, либо мы обосремся, и будет продолжение войны", - додав він. Джерело:
Якийсь кумедний кацап. Без прясої участі Китаю продовження війни після того, як вони обсеруться, не може бути й мови. Бо не може "всєх побєдіть" країнв, економіка якої становить заледве 50-ту частину від економік потенційних противників. Тепер щодо власне кацапо-української війни. Населення кацапії утричі більше від населення України. Структура населення показує на очевидну перевагу України. І більша середня тривалість життя чоловіків, і їхній фізичний стан у кчюацапів значно гірший. І співвідношення втрат 1 до 4 на користь України за допомогою простої математики показує, що армія, особливо якісна у них закінчиться швидше. А поставки західного озброєння значно пришвидшать цей процес.
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12.02.2023 19:22 Відповісти
отпуск тебя, оккупантик, будет в черном мусорном пакете... И это в лучшем случае. Твоя самка ладу не получит, а твое смердящее тельце прийдется прикопать.
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12.02.2023 19:25 Відповісти
До речі - вони придбали на початку 45000 пакетів....пакетів нема....санкції
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12.02.2023 19:29 Відповісти
Дивна логіка у каца ,або обісремось і війна продовжиться ...вчора було відео у Шизіка в телеграмі ,де повний окоп дохлих орків і коли наші підійшли то орки воняли неймовірно ..тобто вони воюють обісрані
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12.02.2023 19:31 Відповісти
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12.02.2023 19:37 Відповісти
Погано зроблено - дуже швидко написи змінюються.
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12.02.2023 19:53 Відповісти
Наші бійці косять саранчу,а вона знову лізе і лізе...
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12.02.2023 19:40 Відповісти
Нічого й "саранча" колись скіньчується.
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12.02.2023 19:52 Відповісти
"Либо мы всех победим" - очень нравится эта фраза. Кого всех? Всех - это кого? Здоровенная недостанища напала на маленькую Украину. И они здесь всех победят. Они там реально ******** и задибиленные.
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12.02.2023 19:41 Відповісти
Скорее технику стянули для глухой обороны... Война нервов, кто допустит ошибку...
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12.02.2023 19:44 Відповісти
Из Англии?
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12.02.2023 20:13 Відповісти
What's the difference?
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12.02.2023 20:15 Відповісти
Це кацапська мразота🤣🤣🤣Який англійський,він тобі тільки на ложках збацає.
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12.02.2023 20:18 Відповісти
Ну,так звідки ти?🤣🤣🤣🌹
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12.02.2023 20:44 Відповісти
Варіантів два у рабокацапов - здохнути за схибленого сЦарька- ***** або здатися у полон.
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12.02.2023 19:51 Відповісти
Кацапы тупорылое быдло.
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12.02.2023 20:03 Відповісти
ліба АБАСРЬОТєСЬ
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12.02.2023 20:03 Відповісти
Буданов перехопив????? Молодець!!!!!!!
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12.02.2023 20:12 Відповісти
Зовсім скоро ти будеш у відпустці. І назавжди.
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12.02.2023 20:14 Відповісти
Тобто він вважає що є опція перемогти за місяць?
Невиліковні.
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12.02.2023 20:54 Відповісти
Тю. В них вже була опція Кієв-за-трі-дня. Після відсмоктування протягом року з'явилась тепер всєхпабєдімзамєсяц.
Ну всєхпабєдіть, ващєвсєх, то ж більш грандіозний задум, ніж Київ взяти. Тому і аж місяц виділили.
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12.02.2023 21:02 Відповісти
Якийсь дивний каZZап: 2 хвилинитриндів і жодного разу не матюкався
Ймовірно, агент ворожий
Не розумію, щого воно денервує?
Аж Zдохни і все.
І ти, падло рашистське, відпочинеш і ЗСУ спокійніше.
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12.02.2023 21:20 Відповісти
 
 