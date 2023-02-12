"Февраль будет решающим. Войска стянули": російський окупант скаржиться на неможливість отримати відпустку, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський окупант розповів дружині про неможливість отримати відпустку і вірогідне загострення у лютому.

Відповідне перехоплення розмови російського окупанта з дружиною опублікувало ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Мобілізований окупант також скаржиться, що їх змушують підписувати контракт: "И по мобилизованным сказали, через полгода, может через год отпустят в отпуск, может быть, кого-нибудь, а так до конца военной операции. …Даже контрактников не хотят отпускать. Хочешь правду скажу? В общем, один исход. Ну как, два, есть два пути: один путь – это в гробу, и второй – в конце всей войны, когда она закончится, может быть, приду".

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"Парнишки говорят, что в феврале месяце будет решающий месяц, потому что войска стянули. Наши войска стянули, новую технику везде подогнали, хохлы подогнали везде технику. Будет, наверно, решающий месяц. Либо мы всех победим, либо мы обосремся, и будет продолжение войны", - додав він.