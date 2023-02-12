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Звернення командувача ОТУ Північ Дмитра Красильникова до своїх військ у грудні 2021-го року напередодні вторгення. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував звернення командувача оперативно-тактичного угруповання Північ на Донбасі бригадного генерала Дмитра Красильникова до своїх військ у грудні 2021-го року напередодні вторгнення РФ.

Відповідне відео він розмістив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Це відео будо доведено до особового складу кожної бригади, які обороняли Луганську область. Над текстом особисто працював та читав сам генерал. Так, значна кількість військових не сумнівалась, що Росія почне вторгнення. Саме така ініціатива з боку багатьох командирів зіграла ключову роль у ефективній обороні 2022-го", - прокоментував журналіст звернення Красильникова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В траншеях Першої світової під Бахмутом. Репортаж Юрія Бутусова

Автор: 

Бутусов Юрій (3600) ЗСУ (7590)


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Топ коментарі
+88
Это лишнее подтверждение того, что власть была готова сдаться, а армия и народ - нет.
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12.02.2023 19:54
+60
Это сказано до голосования 2019. И скажите что не так

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12.02.2023 20:05
+51
Мы об этом, я лично, предупреждали телепузиков еще в 2019. Чуть ли не матом кричали. Глухо, мозгов не было.
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12.02.2023 20:01
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Тарас Черновил... Далее вам ответили


Гетьманцев на говно изошелся в истериках,что дополнительно ВСУ не надо финансировать год назад
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12.02.2023 20:54 Відповісти
Після 24-го лютого Зеленський заховався в бункер і не хотів з нього вилазити. Щоб не ломався весь план кукловодів війни, Прем"єр Ізраїлю вимушений поспіхом в Шабат летіти до путіна за підтвердженням , що путін не буде завдавати шкоди Зеленському. І тільки після звінка Прем"єра Ізраїля Зеленському , в якому було запевнення повної безпеки Президенту України, він виліз з бункера і почав відпрацьовувати свій сценарій.
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12.02.2023 20:25 Відповісти
Ніхто з попередніх президентів України не давав концерти терористам в окупованій Горлівці, а їхні дружини не здавали ворогові пересування колон військових транспортних засобів ЗСУ. Такого бреливого президента за останні тридцять років в Україні ще не було. https://ukranews.com/news/757478-zelenskij-s-kvartalom-ezdili-v-gorlovku-v-2014?fbclid=IwAR2C2hab-jek_RDZKxNRMLnoTk3QDRXtpPGMQ7u6aW7EhafSZwSXXEHWiEY



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13.02.2023 09:32 Відповісти
У Красильникова ни слова про асфальт и шашлычки на майские, а также "перестать стрелять".
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12.02.2023 20:26 Відповісти
Сумнівався чи починати дивитися і слухати... Потім не зміг відірватися. Слава Україні. Героям слава!
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12.02.2023 20:28 Відповісти
https://youtube.com/shorts/hjhDUhNAANE?feature=share
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12.02.2023 20:33 Відповісти
Газета Сигнал 1917 год..рабZeeй управляет Сумасшедший чЛенин...😁🦍👺👹
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12.02.2023 20:34 Відповісти
Коли катався на лижах в Карпатах він ЗНАВ,
коли бухав з єрмаком в Буковелі він ЗНАВ,
коли заперечував він ЗНАВ,
коли розповідав про шашлики він ЗНАВ.
І свідомо нічого не робив.
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12.02.2023 20:38 Відповісти
https://youtube.com/shorts/zrTt6yohkx8?feature=share ...

ЗеКодломойские...без комммментариев...😁
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12.02.2023 20:44 Відповісти
.
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12.02.2023 20:46 Відповісти
Так это что получается Зеленый и Ларечник готовили Украину к сдаче....
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12.02.2023 20:50 Відповісти
Вже восени 2021 р. у зеленського буквально обвалився рейтинг, а його "слуга народу", за рейтингами у грудні 2021 р. (за 2 місяці до початку широкомасштабної війни) вже була другою, уступивши перше місце Європейській солідарності та подальша тенденція падіння рейтингу "слуг" була шокуюча після низки корупційних скандалів та справи "вагнерівців". Росту рейтингу зеленського та його "слуг" не допомогли навіть інсценовані так звані "замах" на Шеіфра та ніби то готувавшийся "гасударствєнний пєреварот", про який заявив сам зеленський на прес-конференції у кінці листопада 2021 р. ... І, схоже тоді "оманські" партнери з кремля вирішили піти ва-банк, бо треба було рятувати своїх скоморохів... І вже 24.02.22. почалася широкомасштабна війна... Дуже схоже на операцію по "спасєнію кремлівського клоуна", бо якби не війна, то політичний проект "слуг" та його "лідор" разом з єрмако-подоляко-арахаміями, скоріш за все був би вже посланий українським народом на свалку істроії... Пісявсього цього дуже карикатурними виглядають "офіційні" заяви про ніби то "стопітсот замахів" на "найвеличнішого лідОра", бо він "оманським" партнерам потрібен тут, імітуючи посаду, неушкоджений, покриваючий багатомільярдну корупцію та дискредитуючий нашу воюючу державу на міжнародному рівні, так само, як він колись дискредитував її зі сцени, в стилі москальської пропаганди...
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12.02.2023 20:51 Відповісти
https://youtube.com/shorts/vVPj9f_BZ4U?feature=share ...

Людоеды в блокадном чЛенинграде..дневник Тани Савичевой...😁👺👹👽💀
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12.02.2023 21:07 Відповісти
чому тільки в телеграм можна подивитись? де ще? Я не користуюсь телеграм принципово. Тілки Україна чомусь користується разом з рашкою одним і тим же невже неможна не користуватись телеграмом а користуватись чим завгодно тільки не прокацапленим телеграмом. Вікіпедію відкрийте Що таке телеграм. Боже мій коли вже хтось вже щось зрозуміє. Українці будь ласка припинить користуватися Телеграмом. https://uk.wikipedia.org/wiki/Telegram
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12.02.2023 21:11 Відповісти
https://youtube.com/shorts/4rRwa2-AYVs?feature=share ...

Нерукопожатный мавзолейный хмырь... уникальный видос. .😁👍💯💯💯
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12.02.2023 21:11 Відповісти
https://youtube.com/shorts/tC32-nuuOXM?feature=share ...

ЗеКодломойские не Воры...😁
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12.02.2023 21:16 Відповісти
український народ дивовижний
в 1918 році то історика обирали то письменника
в 2019 році обрали коміка
я так думаю, наступний вибір це буде або психотерапевт або астролог
ну в крайньому разі спортсмен, але не боксер чи шахматист, а якийсь "мєтатєль іскр"
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12.02.2023 22:43 Відповісти
Сильно ! Ось тому ми і вистояли у перші дні і тижні. І багато досвідчених хлопців повернулися із заробітків і пішли воювати.
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12.02.2023 22:57 Відповісти
них не відкривається ваше відео ..(((
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12.02.2023 23:43 Відповісти
Влада москалів його блокує москалям.
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13.02.2023 07:55 Відповісти
"Нада проста пєрєстать стрєлять і зустрітись по-сєрєдінє!", "я закінчив війну у своїй голові!"
*****, але рожевим поні нічого так і не дійде! Зато красівий, єму аплодіруєт весь мір!
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13.02.2023 00:31 Відповісти
Як то подивитись? Ніде у Світі, крім рашенів, совка і України отою Телеграмою не користуються. Запускаєте відео через Телеграм - обмежуєте доступ тільки постсовком, заганяєте ЦЕНЗОР в один інфопростір з рашенами.
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13.02.2023 07:42 Відповісти
Вот мені дуже, цікаво , чому люди , слухають , різних, зеленских ,ермаков, арахамій, . Я також голосив ,що війна, буде ,буде вторгнення, на ЦН писав. Знайомих та родичів благав , уїхати , . Та мені , всюди посилали , казали , в травні на шашлики, преїзджай
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13.02.2023 08:36 Відповісти
І я своїм казала - знімайте гроші, заправляйте машину, беріть цінні речі і їдьте до мене. А рідня - ну, якщо щось і буде так це хіба загострення на Донбасі.
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13.02.2023 08:56 Відповісти
Чудові коменти!
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13.02.2023 10:03 Відповісти
🤣
😅
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13.02.2023 23:09 Відповісти
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