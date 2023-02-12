Звернення командувача ОТУ Північ Дмитра Красильникова до своїх військ у грудні 2021-го року напередодні вторгення. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував звернення командувача оперативно-тактичного угруповання Північ на Донбасі бригадного генерала Дмитра Красильникова до своїх військ у грудні 2021-го року напередодні вторгнення РФ.

Відповідне відео він розмістив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Це відео будо доведено до особового складу кожної бригади, які обороняли Луганську область. Над текстом особисто працював та читав сам генерал. Так, значна кількість військових не сумнівалась, що Росія почне вторгнення. Саме така ініціатива з боку багатьох командирів зіграла ключову роль у ефективній обороні 2022-го", - прокоментував журналіст звернення Красильникова.

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