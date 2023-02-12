Звернення командувача ОТУ Північ Дмитра Красильникова до своїх військ у грудні 2021-го року напередодні вторгення. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував звернення командувача оперативно-тактичного угруповання Північ на Донбасі бригадного генерала Дмитра Красильникова до своїх військ у грудні 2021-го року напередодні вторгнення РФ.
Відповідне відео він розмістив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Це відео будо доведено до особового складу кожної бригади, які обороняли Луганську область. Над текстом особисто працював та читав сам генерал. Так, значна кількість військових не сумнівалась, що Росія почне вторгнення. Саме така ініціатива з боку багатьох командирів зіграла ключову роль у ефективній обороні 2022-го", - прокоментував журналіст звернення Красильникова.
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Гетьманцев на говно изошелся в истериках,что дополнительно ВСУ не надо финансировать год назад
коли бухав з єрмаком в Буковелі він ЗНАВ,
коли заперечував він ЗНАВ,
коли розповідав про шашлики він ЗНАВ.
І свідомо нічого не робив.
ЗеКодломойские...без комммментариев...😁
Людоеды в блокадном чЛенинграде..дневник Тани Савичевой...😁👺👹👽💀
Нерукопожатный мавзолейный хмырь... уникальный видос. .😁👍💯💯💯
ЗеКодломойские не Воры...😁
в 1918 році то історика обирали то письменника
в 2019 році обрали коміка
я так думаю, наступний вибір це буде або психотерапевт або астролог
ну в крайньому разі спортсмен, але не боксер чи шахматист, а якийсь "мєтатєль іскр"
*****, але рожевим поні нічого так і не дійде! Зато красівий, єму аплодіруєт весь мір!
😅