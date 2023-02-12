Введені санкції проти 200 росіян, пов’язаних із сферою атомної енергетики, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 12 лютого виступив із традиційним зверненням до громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці українського президента.

"Є черговий санкційний крок нашої держави проти атомної галузі держави-терориста. Своїм указом я ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двохсот осіб, які працюють на російську "атомку". І ми робимо все для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну.

Це непросто. Є певний спротив. Але був час, коли й інші обмеження проти Росії здавалися непростими для реалізації. Здавалися. Зараз вони вже чинні – наприклад, щодо нафти та нафтопродуктів з Росії. Усі елементи російської системи, які задіяні у війні, у забезпеченні терору та фінансуванні агресії, мають бути ізольовані від світової системи.

Дякую всім, хто працює заради нашої держави! Слава кожному і кожній, хто у бою!

Слава всім, хто боронить Бахмут, Вугледар, Часів Яр, Марʼїнку, Авдіївку та всі інші напрямки на Донеччині, на Луганщині та по всьому фронту! Стійкість, єдність та взаємодопомога – це наша сила!", - підкреслив Зеленський.