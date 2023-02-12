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Введені санкції проти 200 росіян, пов’язаних із сферою атомної енергетики, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 12 лютого виступив із традиційним зверненням до громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці українського президента. 

"Є черговий санкційний крок нашої держави проти атомної галузі держави-терориста. Своїм указом я ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двохсот осіб, які працюють на російську "атомку". І ми робимо все для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну.

Це непросто. Є певний спротив. Але був час, коли й інші обмеження проти Росії здавалися непростими для реалізації. Здавалися. Зараз вони вже чинні – наприклад, щодо нафти та нафтопродуктів з Росії. Усі елементи російської системи, які задіяні у війні, у забезпеченні терору та фінансуванні агресії, мають бути ізольовані від світової системи.

Дякую всім, хто працює заради нашої держави! Слава кожному і кожній, хто у бою!

Слава всім, хто боронить Бахмут, Вугледар, Часів Яр, Марʼїнку, Авдіївку та всі інші напрямки на Донеччині, на Луганщині та по всьому фронту! Стійкість, єдність та взаємодопомога – це наша сила!", - підкреслив Зеленський. 

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) санкції (11885) атомна енергетика (510)


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Топ коментарі
+10
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12.02.2023 21:06
+5
Следующий шаг преЗедента - санкции против Ирана и производителей мопедов. Мощь !?
Но против доморощенных коррупционеров с МО, налоговой, таможни мы вводить не будем !?
Пиар и очередное словоблудие ....
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12.02.2023 21:19
+4
ничего не скажу.... это нужно слышать..... )))
https://twitter.com/i/status/1624834961776803841
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12.02.2023 21:07
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Цілих двісті!
Теперка раші точно гаплик!
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12.02.2023 21:05 Відповісти
Не треба 200, почни з рєзніка. Яке позорище!
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12.02.2023 22:03 Відповісти
Я извиняюсь х........ею.
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13.02.2023 01:29 Відповісти
.
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12.02.2023 21:06 Відповісти
ничего не скажу.... это нужно слышать..... )))
https://twitter.com/i/status/1624834961776803841
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12.02.2023 21:07 Відповісти
Їстівні! Чорти їх не схватять!
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12.02.2023 21:20 Відповісти
.
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12.02.2023 21:16 Відповісти
Следующий шаг преЗедента - санкции против Ирана и производителей мопедов. Мощь !?
Но против доморощенных коррупционеров с МО, налоговой, таможни мы вводить не будем !?
Пиар и очередное словоблудие ....
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12.02.2023 21:19 Відповісти
А хто це такий? Чому на цьому відосіку нема ні герба, ні українських кольорів, ні стягу України?
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12.02.2023 21:22 Відповісти
на 354 день голандский стид
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12.02.2023 21:28 Відповісти
На съёмной квартире. После офисного корпоратива....
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12.02.2023 21:28 Відповісти
Вчера подоляк- говорящая голова дерьмака, заявил, что 95 % мировых компаний не ушли из кацапии! Так почему бы зеленым соплям не ввести против них санкции ! Это будет очень круто!
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12.02.2023 21:32 Відповісти
А де санкції на 200 - 300 000 загарбників, що зайшли в Україну? Забув, вони ж не співають, ... Як в Криму
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12.02.2023 21:32 Відповісти
Отмазка,что бы не вводить санкции против кого надо.
Они что в Украину на зароботки собрались?
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12.02.2023 21:40 Відповісти
Найзеленіший пустозвон.
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12.02.2023 21:44 Відповісти
"600 000 россиян обосновались в Турции за последние несколько месяцев, экспорт и импорт товаров из России и в Россию удвоился"
Здесь он ничего санкционировать не хочет?
Всё тоже,имитация бурной деятельности,видосики.
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12.02.2023 21:50 Відповісти
весь покритий зеленью абсолютно весь
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12.02.2023 22:48 Відповісти
а йому ніхто не може підказати, що ці простягнені до екрану ручки виглядають занадто по-дебільному?
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12.02.2023 23:13 Відповісти
де санкціі проти мародерів казнокрадів при владі .де санкціі проти зрадників з ради.
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13.02.2023 10:00 Відповісти
 
 