"Незважаючи ні на що, стоїмо за український Бахмут": кадри з позицій 3-ї ОШБр на передовій. ВIДЕО
Воїни 3-ї ОШБр показали кадри зі своїх позицій в районі Бахмуту.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+21 Fib Ka
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+18 Чайка Київ
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+12 Senator #518037
показати весь коментар12.02.2023 22:10
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Вистоїть?
А зайти рашистам звідси у сам Бахмут не дає перехрестя траси М-03 і залізничних колій, одна з яких прямує від Часового Яру і з паралельною автодорогою живить оборону міста, завертаючись біля передмістя Ягідного.
Тому міцна оборона на відрізку Ягідне-Верхівка-шосе М-03 захищатиме Бахмут з півночі.
Карти висот - тут: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1624888744389091330/photo/1
і тут:
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1624888727313973249/photo/1 https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1624888727313973249/photo/1