УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10611 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
13 248 15

"Незважаючи ні на що, стоїмо за український Бахмут": кадри з позицій 3-ї ОШБр на передовій. ВIДЕО

Воїни 3-ї ОШБр показали кадри зі своїх позицій в районі Бахмуту.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Німецькі журналісти в Бахмуті потрапили під обстріл росіян. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1561) 3 Окрема штурмова бригада (439)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Bozhe, zahysty nashyh voiniv!
показати весь коментар
12.02.2023 21:52
+18
Господи, Матінко Богородице бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
12.02.2023 22:03
+12
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍💯💯💯💯💯
показати весь коментар
12.02.2023 22:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Bozhe, zahysty nashyh voiniv!
показати весь коментар
12.02.2023 21:52 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2023 21:56 Відповісти
Пока конечно еще не сметено, ну так и прошло-то всего каких-то жалких 8760 часов
показати весь коментар
12.02.2023 22:36 Відповісти
показати весь коментар
13.02.2023 08:44 Відповісти
Господи, Матінко Богородице бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
12.02.2023 22:03 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
12.02.2023 22:08 Відповісти
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍💯💯💯💯💯
показати весь коментар
12.02.2023 22:10 Відповісти
Моя любимая Авдеевка мочит Мавзолейных Обезьян 👹👺с 3 марта 2014 года...🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Слава Джавелину и Стингеру 🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪🥇🥇🥇 Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱
показати весь коментар
12.02.2023 22:14 Відповісти
Що буде з Бахмутом після того, як захоплено селище Красна Гора? 😟

Вистоїть?
показати весь коментар
12.02.2023 22:16 Відповісти
Ничего не будет,это далеко от Бахмута еще. Если Часов Яр заблокируют,вот тогда будет плохо...
показати весь коментар
12.02.2023 23:12 Відповісти
Красна Гора знаходиться в низині пойми річки Бахмутка, а західніше - вже підіймаються висоти Донецького кряжу, які обійти чи швидко пройти супротивнику не вийде.
А зайти рашистам звідси у сам Бахмут не дає перехрестя траси М-03 і залізничних колій, одна з яких прямує від Часового Яру і з паралельною автодорогою живить оборону міста, завертаючись біля передмістя Ягідного.
Тому міцна оборона на відрізку Ягідне-Верхівка-шосе М-03 захищатиме Бахмут з півночі.

Карти висот - тут: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1624888744389091330/photo/1

і тут:
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1624888727313973249/photo/1 https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1624888727313973249/photo/1

показати весь коментар
12.02.2023 23:57 Відповісти
Дуже дякую за роз'яснення! 👍
показати весь коментар
13.02.2023 00:49 Відповісти
Хорошо если там всё по прежнему, вот только уже неделя как земля белая
показати весь коментар
12.02.2023 22:28 Відповісти
З такими хлопцями тай помирати не страшно за рідну землю!
показати весь коментар
12.02.2023 23:22 Відповісти
КОГДА УЖЕ ПУТИНА УБЬЮТ !!!
показати весь коментар
13.02.2023 01:33 Відповісти
 
 