"Незважаючи ні на що, стоїмо за український Бахмут": кадри з позицій 3-ї ОШБр на передовій. ВIДЕО

Воїни 3-ї ОШБр показали кадри зі своїх позицій в районі Бахмуту.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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