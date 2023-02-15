У полтавському клубі молодь розважалась під російську музику: Пояснили це тим, що "війна набридла". ВIДЕО
Молодь Полтави у клубі розважалась під музику російських артистів під час війни.
Про це розповів журналіст Костянтин Андріюк, передає Цензор.НЕТ.
"Приклад інформаційної війни проти України та важливість виховання наступних поколінь. 354 день повномасштабного вторгнення окупанта на нашу землю! Молодь Полтави в місцевому закладі відривається під інстасамку, басту, моргенштерна та іншу запоребрикову ригачку", - зазначив він.
У соцмережах засудили їхню поведінку, у відповідь на це вони заявили, що їм "набридла ця війна", а усім українським "патріотам" порадили слухати "ваньку-встаньку".
У закладі також прокоментували ситуацію: "Наголошуємо, що наш заклад лише надавав оренду організаторам івенту. Тобто, ми НЕ влаштовували захід, не продавали квитки і не вирішували, які треки будуть лунати зі сцени.
По-друге, наш ресторан з початку війни долучається лише до тих заходів, кошти з яких йдуть на допомогу ЗСУ. Організатором були порушені домовленості. Керівництво прибуло на місце проведення заходу і припинило його достроково. Важливо: ми не підтримуємо музичний вибір та поведінку учасників івенту, який відбувся! Тому його було припинено достроково".
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у нього у дворі ....ну типу заблукав.....СТАТТЯ ДУЖЕ СУВОРА.... но МЕР відшкодував ЖЕКу зарплату двірника.... і признав вину його ,,ПРОСТИЛИ,, та на ЗСУ віддав " 2 МІЛЬОНИ ,,чесно власним потом та сумлінною працею заробленні кошти ,, при зарплаті 1 грн, у місяць ,,,так принаймні писали при ще першій його каденції...,,,, тому нікому слідкувати за тим де у якому барі хто які пісні співає... А МЕР ВВАЖАЄ ...ЩО НЕМАЄ В УКРАЇНІ ВІЙНИ.... аа це просто дві великі держави воюють на нашій територіі...А в УКРАЇНІ це просто громадянська війна ...і хто винен у всьому.....???????//////... ОСЬ ТАКА ПЕЧАЛЬКА ВИХОДИТЬ,,,,,,,,