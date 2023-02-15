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У полтавському клубі молодь розважалась під російську музику: Пояснили це тим, що "війна набридла". ВIДЕО

Молодь Полтави у клубі розважалась під музику російських артистів під час війни.

Про це розповів журналіст Костянтин Андріюк, передає Цензор.НЕТ.

"Приклад інформаційної війни проти України та важливість виховання наступних поколінь. 354 день повномасштабного вторгнення окупанта на нашу землю! Молодь Полтави в місцевому закладі відривається під інстасамку, басту, моргенштерна та іншу запоребрикову ригачку", - зазначив він.

У соцмережах засудили їхню поведінку, у відповідь на це вони заявили, що їм "набридла ця війна", а усім українським "патріотам" порадили слухати "ваньку-встаньку".

У полтавському клубі молодь розважалась під російську музику: Пояснили це тим, що війна набридла 01
У полтавському клубі молодь розважалась під російську музику: Пояснили це тим, що війна набридла 02

У закладі також прокоментували ситуацію: "Наголошуємо, що наш заклад лише надавав оренду організаторам івенту. Тобто, ми НЕ влаштовували захід, не продавали квитки і не вирішували, які треки будуть лунати зі сцени.

По-друге, наш ресторан з початку війни долучається лише до тих заходів, кошти з яких йдуть на допомогу ЗСУ. Організатором були порушені домовленості. Керівництво прибуло на місце проведення заходу і припинило його достроково. Важливо: ми не підтримуємо музичний вибір та поведінку учасників івенту, який відбувся! Тому його було припинено достроково".

Також дивіться: Російський репер Птаха про війну в Україні: "Молодежь вообще не понимает за что мы воюем. "Вагнеровцы" воюют за деньги. Вы думаете они за наш флаг там воюют?". ВIДЕО

Автор: 

музика (491) Полтава (560) росія (65346)


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Топ коментарі
+46
Вот где военкоматам надо разворачиваться по полной, а не 40-ка летних мужиков на улицах хватать. Хозяйственной работы на фронте куча. Почему пипл по клубам простаивает?
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15.02.2023 11:20
+40
На жаль - уставшей ат вайни бидлоти , яка тої війни і не бачила , і якій не падають на голову бомби , у Полтаві ще вистачає .
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15.02.2023 11:21
+40
Це наслідки і брудних "квартальних" ротів, які роками висміювали, принижували все українське.
Що роблять і зараз. Знімають відоси про "смішного" Парубія.
Чому не про Юзіка, який зараз при владі, чи про свого в доску преза?
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15.02.2023 11:30
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15.02.2023 20:15 Відповісти
Просто іспанський сором!
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15.02.2023 17:32 Відповісти
А може краще відвести лінію фронту на захід від Полтави, щоб бидлота відчула що таке війна? В Полтаві дуже багато совкових військових поселялось на пенсії. Думаю що це переважно їхні вигляди.
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15.02.2023 18:14 Відповісти
Нє хатім защищатся - хатім развлєкатся!
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15.02.2023 19:27 Відповісти
У бурятов на подвале будут развлекаться, в наручниках
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15.02.2023 21:22 Відповісти
Який телепень! Замість вибачень - погрази та виправдовування. Щоб одразу припинити шабаш - вирубається електрика, для тих, хто не в темі
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15.02.2023 19:34 Відповісти
Оце то, що називають "українські гниди"
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15.02.2023 20:15 Відповісти
Дегенераты. Ждут рашку наверное.. Их бы минометами накрыть пару раз, для науки. Сразу бы поумнели
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15.02.2023 21:21 Відповісти
російськомовне бидло.
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15.02.2023 22:11 Відповісти
какой мэр -такой и город.
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15.02.2023 23:17 Відповісти
Якби батько був на фронті, то не слухали ту херню. А так, то втомилися від війни.
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16.02.2023 03:22 Відповісти
Втомилися - то відпочиньте, дітки, це нормально. Але що заважає слухати західну музику, чому б не почати себе поважати? Є ж якість, а є російське лайно, і справа навіть не тільки у політиці.
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16.02.2023 03:49 Відповісти
Всіх працівників клубу та хозяїв до армії...но скоріш за все військомат вже отримав " свою долю" так що і далі будут "відпочивати від війни"
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16.02.2023 08:44 Відповісти
а власники ПІССІОНЕРИ.... не призовного віку,,,,.... і малолетки ті що розважались ...не призовного віку...і що далі ???????/////
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19.04.2023 19:56 Відповісти
коли мера на попередній каденції ,,відсторонили,, 3 роки виражали недовіру..... І тут знову вибори..... і він подае свою кандидатуру..... І ТРЕБАЖ ....так сталося що ,,мудрий НАРІД...,,,знову його обирае мером.....??????////// ...приходить він у міськ виконком ,,,,НУ ЩО??????/// Я всетаки МЕР........і усі ковтають...... ТЕПЕР ВРОДІБИ ЯКИЙСЬ СУД ЙОГО ЗАСУДИВ,,,, по статті ,,що двірник ЖЕКу...підмітав не тротуар.... а
у нього у дворі ....ну типу заблукав.....СТАТТЯ ДУЖЕ СУВОРА.... но МЕР відшкодував ЖЕКу зарплату двірника.... і признав вину його ,,ПРОСТИЛИ,, та на ЗСУ віддав " 2 МІЛЬОНИ ,,чесно власним потом та сумлінною працею заробленні кошти ,, при зарплаті 1 грн, у місяць ,,,так принаймні писали при ще першій його каденції...,,,, тому нікому слідкувати за тим де у якому барі хто які пісні співає... А МЕР ВВАЖАЄ ...ЩО НЕМАЄ В УКРАЇНІ ВІЙНИ.... аа це просто дві великі держави воюють на нашій територіі...А в УКРАЇНІ це просто громадянська війна ...і хто винен у всьому.....???????//////... ОСЬ ТАКА ПЕЧАЛЬКА ВИХОДИТЬ,,,,,,,,
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19.04.2023 20:26 Відповісти
поколение дебилов. они не учатся, не читают и не развиваются. еще и в школу ходить не нужно то ковиды, то война. залипают в телефоны и скачут под руцкэ народнэ
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16.02.2023 11:52 Відповісти
Цю бидлоту виховувати потрібно було ще вчора. Зараз вже запізно.
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16.02.2023 12:05 Відповісти
Завдяки нашим воїнам, ці покидьки зараз живі і не згвалтовані бурятами і осетинами, лайно собаче, а не люди
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16.02.2023 18:34 Відповісти
Заходимо на сторінку цієї забігайлівки у вікіпедії і валимо її. До них скоро і у бар зайдуть пітріоти "поговорити".
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17.02.2023 08:01 Відповісти
Як написала якась мазута,зайо*увати їх не можна тому,що вони неповнолітні,а матюкатись їм можна і зраджувати свою країну під пісні вбивць українців. А може зробити рокіровку і відвезти їх поближще до лінії фронта в домівки біженців,які виїхали від війни,наприклад у Херсон,Харків або Дніпро. Нехай насправді взнають,що таке втомитись від війни.
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19.02.2023 03:37 Відповісти
І це майбутнє України? З таким поколінням Україна буде похована назавжди. Яку взагалі ідеологію ми несемо у суспільство, істасамку і моргенштерна? Шкода українських дисидентів котрі загинули за уставших ат вайни малоросів
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23.03.2023 18:31 Відповісти
Если в твоей стране тысячи вражеских ракет убивают женщин, детей, стариков, разрушают дома, на фронте каждый день гибнут воины, то это не повод разрешать развлекательные мероприятия, как смерть, траур и пляски пьяные, могут сочетаться? .
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11.05.2023 07:44 Відповісти
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