Російський футболіст з підбитим оком розповів про бійку з гравцями "Минаю": "Крикнул "Слава России!", ну, и все - пошло". ВIДЕО
Футболіст російського "Шинника" розповів про бійку з гравцями українського "Минаю".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами росіянина, все почалося з гасел футболістів, у яких кожен вихваляв свою країну.
"Я спал вообще. Услышал, что человек в коридоре кричит "Слава Украине!". Говорю:"Нет, брат - "Слава России!, ну, и все - пошло", - каже він, сидячи з підбитим оком, у холі готелю.
Нагадаємо, що на тренувальних зборах у Туреччині сталася бійка між футболістами ужгородського клубу "Минай" та російського "Шинника". Гравці обох команд поселилися в готелі Royal Seginus.
Топ коментарі
+64 vsbu vsbu
показати весь коментар15.02.2023 11:52
+48 Зэлэный_Змий
показати весь коментар15.02.2023 11:55
+46 Алекс Скела
показати весь коментар15.02.2023 11:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"ФК Минай провели благотоворительный матч, все сборы с которого пойдут на помощь Украине"
или
"Футболисты ФК Минай решили задонатить весь свой заработок на ЗСУ",
или
"Футболисты ФК Минай вступили в гвардию наступу"
А новость вроде "футболист ФК Минай на курорсе подрались с кацапами" вызывает только недоумение - какого х-ра футболисты ФК Минай забыли на курорте во время войны.
То есть ФК Минай всю войну будет чалиться на курорте, сбежав из страны во время войны. "Красавцы" одним словом.
И каждый за себя пусть отвечает - ФК Минай в этом случае еще хуже Юльки, тк Юлька в силу возраста и пола не подлежит мобилизации, а здоровые хлопцы из ФК Минай не должны иметь абсолютно никаких поблажек в этом плане.
А ви кажете спорт поза політикою... Такий самий агресор як і рашист на полі бою, переконаний московит
идиот, слава рассее у тебя под глазом. )) Слава и рассея несовместимы.
и запомни, кацапсинка, Слава может быть только Украине, не нужно обезьяничать и воровать чужое. а твоей рассее-паРаше только позор и скорейшей аннигиляции!