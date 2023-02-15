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Російський футболіст з підбитим оком розповів про бійку з гравцями "Минаю": "Крикнул "Слава России!", ну, и все - пошло". ВIДЕО

Футболіст російського "Шинника" розповів про бійку з гравцями українського "Минаю".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами росіянина, все почалося з гасел футболістів, у яких кожен вихваляв свою країну.

"Я спал вообще. Услышал, что человек в коридоре кричит "Слава Украине!". Говорю:"Нет, брат - "Слава России!, ну, и все - пошло", - каже він, сидячи з підбитим оком, у холі готелю.

Нагадаємо, що на тренувальних зборах у Туреччині сталася бійка між футболістами ужгородського клубу "Минай" та російського "Шинника". Гравці обох команд поселилися в готелі Royal Seginus.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФК "Минай" про переможну бійку з футболістами "Шинника": П’яного росіянина знудило в туалеті, він нахамив прибиральниці. За неї вступився українець (оновлено)

Автор: 

бійка (740) спорт (1621) Туреччина (3502) футбол (1582)


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Топ коментарі
+64
Тамбовский волк - тобі брат
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15.02.2023 11:52
+48
В фінгалі під оком. Чим синіший фінгал, тим більше слави
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15.02.2023 11:55
+46
Слава россии?
А в чем она, придурок?
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15.02.2023 11:53
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Не знаю как хорошо игроки "Миная" играют в футбол... Но дерутся не плохо, наваляли шиннику. Может им спорт сменить?)
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15.02.2023 12:08 Відповісти
А може на фронт пійти? Там такі дуже потрібні! Окрім жартів.
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15.02.2023 12:49 Відповісти
Борислав Береза: ""Игрок российского "Шинника" Артем Семейкин, по данным инсайдера Ивана Карпова, выбежал из номера с криками «Слава России», когда услышал крики «Слава Украине» - сейчас у него подозрение на тяжелое сотрясение мозга." - Не надо врать. Нет у него мозга, раз он так сделал. Нет совсем. )))"
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15.02.2023 12:11 Відповісти
Для москалей надо отдельный хлев строить рядом с отелем, а не селить их как нормальных людей.
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15.02.2023 12:12 Відповісти
кароче, кацапы опять обославлись, прямо в трусики
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15.02.2023 12:16 Відповісти
Хорошо но мало. Минай красавцы.
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15.02.2023 12:30 Відповісти
Красавцы они были бы, если бы новость была вроде:
"ФК Минай провели благотоворительный матч, все сборы с которого пойдут на помощь Украине"
или
"Футболисты ФК Минай решили задонатить весь свой заработок на ЗСУ",
или
"Футболисты ФК Минай вступили в гвардию наступу"

А новость вроде "футболист ФК Минай на курорсе подрались с кацапами" вызывает только недоумение - какого х-ра футболисты ФК Минай забыли на курорте во время войны.
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15.02.2023 12:51 Відповісти
Тоже верно. Но то что кацапы получили в рыло это тоже хорошо.)))
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15.02.2023 14:14 Відповісти
фк ,,минай, готовится к чемпионату Украины , и попутно дают ******** русне , а вот что забыла в дубае жюлька тимошенко это вопрос интересный и сколько на ЗСУ денег передала тоже интересно и ее зятек уже в гвардии или еще нет
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16.02.2023 06:40 Відповісти
К какому еще чемпионату Украины? Никакого чемпионата не будет во время войны!
То есть ФК Минай всю войну будет чалиться на курорте, сбежав из страны во время войны. "Красавцы" одним словом.
И каждый за себя пусть отвечает - ФК Минай в этом случае еще хуже Юльки, тк Юлька в силу возраста и пола не подлежит мобилизации, а здоровые хлопцы из ФК Минай не должны иметь абсолютно никаких поблажек в этом плане.
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16.02.2023 15:55 Відповісти
жюлька это ***** в юбке , шо то еще непонятно --- это сифилис , гепатит и коронавирус в юбке -- это самая продажная тварь в нашей стране ,,люби мои хи-хи,,
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16.02.2023 16:40 Відповісти
Ты стрелки не переводи, статья не о жульке, а о мужиках-курортниках, которые в то время как их страна защищается от агрессора, тусят на турецких курортах.
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16.02.2023 17:38 Відповісти
Слава россии - *** соссии
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15.02.2023 12:50 Відповісти
Це говоре про те, що 80 відсотків кацапів підтримують путлера
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15.02.2023 12:54 Відповісти
Luche bi kriknul -***** razzia ....
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15.02.2023 13:02 Відповісти
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15.02.2023 13:39 Відповісти
ух тролиш
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15.02.2023 18:53 Відповісти
Тепер будеш думати ЩО "3.14здеть"!!!!!!
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15.02.2023 13:49 Відповісти
Звичайний кацап. І він навіть не розуміє за що в око отримав.
А ви кажете спорт поза політикою... Такий самий агресор як і рашист на полі бою, переконаний московит
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15.02.2023 14:15 Відповісти
,,Минай" ,- ФК що має яйця
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15.02.2023 14:20 Відповісти
Величезні.
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15.02.2023 14:41 Відповісти
То це вони втікли з країни під час війни на курорт, бо мають яйця?
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15.02.2023 15:36 Відповісти
Треба було виколоти йому око. Ні, два.
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15.02.2023 14:39 Відповісти
Газмяс, Газмяс, Газмяс! Єто мясо, єто гаааааз!
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15.02.2023 17:48 Відповісти
почему это мясо ещё не на передовой?!
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15.02.2023 20:02 Відповісти
Мабуть, це був останній їх "контакт" з європейським футболом
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15.02.2023 20:09 Відповісти
і пішло, але не дійшло.
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15.02.2023 20:46 Відповісти
Не був би він чистокровним кацапом, якби з власного блювотиння не висмоктав політику.
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15.02.2023 21:20 Відповісти
.

идиот, слава рассее у тебя под глазом. )) Слава и рассея несовместимы.

и запомни, кацапсинка, Слава может быть только Украине, не нужно обезьяничать и воровать чужое. а твоей рассее-паРаше только позор и скорейшей аннигиляции!
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16.02.2023 00:42 Відповісти
Що саме цікаво,раніше кацапи кричали "роzzия вперёд". Тепер , чомусь, "слава роzzии". Виходить і тут вкрали лозунг....
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17.02.2023 12:27 Відповісти
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