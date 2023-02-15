Російський футболіст з підбитим оком розповів про бійку з гравцями "Минаю": "Крикнул "Слава России!", ну, и все - пошло". ВIДЕО

Футболіст російського "Шинника" розповів про бійку з гравцями українського "Минаю".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами росіянина, все почалося з гасел футболістів, у яких кожен вихваляв свою країну.

"Я спал вообще. Услышал, что человек в коридоре кричит "Слава Украине!". Говорю:"Нет, брат - "Слава России!, ну, и все - пошло", - каже він, сидячи з підбитим оком, у холі готелю.

Нагадаємо, що на тренувальних зборах у Туреччині сталася бійка між футболістами ужгородського клубу "Минай" та російського "Шинника". Гравці обох команд поселилися в готелі Royal Seginus.

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