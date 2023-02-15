Бійці захопили ворожий окоп: "П#дари валяються. Ти на нозі чиїйсь сидиш". ВIДЕО
Українські воїни захопили ворожий окоп та знищили щонайменше п’ятьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмована захоплена позиція, бійці опублікували у соцмережах.
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