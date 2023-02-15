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Бійці захопили ворожий окоп: "П#дари валяються. Ти на нозі чиїйсь сидиш". ВIДЕО

Українські воїни захопили ворожий окоп та знищили щонайменше п’ятьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмована захоплена позиція, бійці опублікували у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17509) знищення (7322)


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Топ коментарі
+33
повертайтеся живими!!!
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15.02.2023 13:03
+28
На Донбасі будуть найродютіші в світі чорноземи,вже заздрю майбутнім поколінням аграріїв,золота жила прям
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15.02.2023 13:02
+20
"рюзьге своихнибрасают.." Який жах! Валяються як сміття при дорозі, ніхто нікого не заберає, не ховає.. Про те, щоб додому відправляти їх, щоб на рашці батьки поховали, взагалі не йдеться. Дурнувата нація якась кацапи. Нічого святого, нічого людського !
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15.02.2023 13:15
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А на земле что негр лежит или мне показалось ?
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15.02.2023 14:45 Відповісти
від вибуху обгоріло і брудне ... Таким чином з*являлися чутки про негрів у ЗСУ.
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15.02.2023 15:00 Відповісти
не показалось твій земляк. теж лапоть..а чорний бо вже давно лежить
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15.02.2023 19:27 Відповісти
Купа дурнів зібралась і дискутують, Це ж треба бути такими йолопами щоб не розуміти, що "перегній від трупів кацапів" це просто фігура речі, саркастична метафора.
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15.02.2023 15:52 Відповісти
нажаль, деякі сприймають буквально
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15.02.2023 19:20 Відповісти
Жаль тільки що козак об свинособаку ногу підвернув.
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15.02.2023 22:19 Відповісти
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