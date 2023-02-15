"Щоб перемогти російських окупантів, боротися мають усі, не тільки армія", - боєць ЗСУ Віталій. ВIДЕО

24 лютого 2022 року, Віталій знаходився на роботі. Коли дізнався, що розпочалася повномасштабна російсько-українська війна, пішов добровольцем у військомат, щоб знищувати московських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, разом з Віталієм, котрий отримав на війні позивний Довгий і зараз перебуває на донецькому напрямку, до військомату пішли і його діти - старший та середній сини теж воюють з окупантами. Перший бій із загарбниками, у якому брав участь Віталій, стався у Пісках поблизу Донецька. Про подробиці своєї війни він розповів кореспонденту Цензор.НЕТ Михайлу Ухману.

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