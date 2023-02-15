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Новини Відео Війна
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"Щоб перемогти російських окупантів, боротися мають усі, не тільки армія", - боєць ЗСУ Віталій. ВIДЕО

24 лютого 2022 року, Віталій знаходився на роботі. Коли дізнався, що розпочалася повномасштабна російсько-українська війна, пішов добровольцем у військомат, щоб знищувати московських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, разом з Віталієм, котрий отримав на війні позивний Довгий і зараз перебуває на донецькому напрямку, до військомату пішли і його діти - старший та середній сини теж воюють з окупантами. Перший бій із загарбниками, у якому брав участь Віталій, стався у Пісках поблизу Донецька. Про подробиці своєї війни він розповів кореспонденту Цензор.НЕТ Михайлу Ухману.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В моєму оточенні події 2014 року не сприймалися як війна, адже вони були далеко від Києва, - боєць ЗСУ Дмитро. ВIДЕО

Автор: 

добровольці (924) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+15
У нас уже перші уставші від війни. В Полтавських клубах.
Призовного віку.
Ні на шо не натякаю.
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15.02.2023 13:49
+10
ОПа робить бабло на крові.
Вони озолотились за рік. Набрались стільки, що навіть і не мріяли.
І кого там тільки нема. Суцільний зброд. Всілякі шарійовці, ригіаналівці, запроданці. крадії, тупарі.
Порядних нема.
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15.02.2023 13:50
+8
Дякуйте за цю ху.ню і в полтаві і взагалі всюди телемаравоні вони повинні весь єфірний час розповідати про тих хто захищае Україну про Венрнидуба який кинув гарні гонорари і повернувся захищати Україну про безліч наших та закордонних патріотиів яки проміняли солодке життя на грязні мокрі окопи для захисту Україна а вон показують вора тимошенко предателя дермака журнашлюху мосійчук боневтік зеленського уродцев воров при владі типа резникова арахаміі гетманцева і т.д. і в цібому винні ти 73% хто їх привів до влади. А як це побороти це вопрос бо після перемоги ці кроти знову повилазать і змарнують наше життя бо їх інтерес це корита і яка різниця
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15.02.2023 14:54
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Так і напевно слід почати з ОПУ !
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15.02.2023 13:49 Відповісти
ОПа робить бабло на крові.
Вони озолотились за рік. Набрались стільки, що навіть і не мріяли.
І кого там тільки нема. Суцільний зброд. Всілякі шарійовці, ригіаналівці, запроданці. крадії, тупарі.
Порядних нема.
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15.02.2023 13:50 Відповісти
не треба на ОПУ зразу стрілки кидати, ОПА це само собою,ти за себе відповідай,а то щось таке враження,що ти тільки і шукаєш причини чому ти не маєш іти воювати
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15.02.2023 14:14 Відповісти
У нас уже перші уставші від війни. В Полтавських клубах.
Призовного віку.
Ні на шо не натякаю.
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15.02.2023 13:49 Відповісти
Та ви що! Вони ж стіною стали на шляху звуків кацапської музики. Можна сказати, ударну хвилю на себе прийняли.
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15.02.2023 13:52 Відповісти
Та то молокососи якісь недорозвинуті, їм хіба що маскувальні сітки плести,не більше. А по селах зараз сидять такі собі упитані бугайці котрі не мають змоги виїхати за кордон,як робили це раніше,пють і товчутсья між собою регулярно, ось де сила і молодецьке завзяття ! Їх потрібно відразу на фронт,щоб там кулаками помахали
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15.02.2023 14:18 Відповісти
ти коли останній раз в селі був ? знаєш що через місяць нікому за трактор сідати ?
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15.02.2023 14:35 Відповісти
тиждень тому був, сидять бики здоровезні в сільському генделику щей по пяні морди один одному бьють
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15.02.2023 15:11 Відповісти
в якій це області було ?
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16.02.2023 11:12 Відповісти
Ты почему отделяешь сельских от городских? Зайди в городские генделики и увидишь еще больше бугайков. Кстати, в ВСУ гребут то в основном сельских и с маленьких городков.
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15.02.2023 16:29 Відповісти
Дякуйте за цю ху.ню і в полтаві і взагалі всюди телемаравоні вони повинні весь єфірний час розповідати про тих хто захищае Україну про Венрнидуба який кинув гарні гонорари і повернувся захищати Україну про безліч наших та закордонних патріотиів яки проміняли солодке життя на грязні мокрі окопи для захисту Україна а вон показують вора тимошенко предателя дермака журнашлюху мосійчук боневтік зеленського уродцев воров при владі типа резникова арахаміі гетманцева і т.д. і в цібому винні ти 73% хто їх привів до влади. А як це побороти це вопрос бо після перемоги ці кроти знову повилазать і змарнують наше життя бо їх інтерес це корита і яка різниця
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15.02.2023 14:54 Відповісти
Саме так-УСІ!!!
А коли бідні вмирають на фронті, а багатіі їх обкрадають у тилу....
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15.02.2023 13:50 Відповісти
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15.02.2023 13:50 Відповісти
Тут більшість "какаяразніца",воювати не можуть,сцуться та сруться від звука пострілу.А якщо серйозно, то ця держава,у такому вигляді-***** мені не потрібна.
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15.02.2023 13:51 Відповісти
Так і їм вона також не потрібна. Вони сруться і ссуться від пострілу, бо їх життя для них набагато важливійше, ніж Україна. І з цим нічого не поробишь.
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15.02.2023 14:12 Відповісти
Згідно свіжого опитування у Німеччині, тільки 5% німців добровільно підуть воювати, якщо на їхню країну нападуть. Ще десь 10% підуть воювати, бо це їхня робота чи службовий обов'язок. 30% - виїдуть, а 25 будуть і далі жити як живуть. Всі інші не знають.
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15.02.2023 14:52 Відповісти
Результат довго засилля ліволіберальних партій та відповідна пропаганда помножена на привитий комплекс вини за другу світову...

Україні треба з Польщі приклад брати... Інакше з такими сусідами нормальної держави не збудувати.
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15.02.2023 16:31 Відповісти
Чому не з Ізраїля й Швейцарії?
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15.02.2023 23:15 Відповісти
Теж нормально. Польща більш наглядно .
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16.02.2023 05:53 Відповісти
В Ізраїлі служать-воюють ВСІ ЖІНКИ, в Швейцарії у кожній хаті озброєння "ГО"(або у Бельгії - тут міг промазати, просто у Швейцарії найвища біда від зброї у хаті...)
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16.02.2023 07:38 Відповісти
Russian support for terrorism in Ukraine and around the world cannot exist without financial support.

@FATFNews Russia must be backlisted at the FATF Plenary in Paris on 20 February.

#RussiaIsATerroristState #StandWithUkraine #BlacklistRussia 

https://www.youtube.com/watch?v=XRFVzFmh3MY
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15.02.2023 13:56 Відповісти
Блин, креативно. Спасибо, читал с восторгом)
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15.02.2023 14:13 Відповісти
Ого! Це вже не звичайне зелене бебекання . Невже Подоляк таки спромігся винайняти нормального коментатора? На українськомовного грошей не вистачило, але і так очевидне покращення.
Браво! Біс!
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15.02.2023 14:40 Відповісти
На цензорі просто лавина нових акаунтів під'їхала, що були зареєстровані у середині січня, і пишуть вони чомусь одні і ті самі коменти. Соупадєніє?
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15.02.2023 14:50 Відповісти
"... нє думаю" (С)
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15.02.2023 14:58 Відповісти
если побродить по аккаунтах, то инстасамочки та кое-какеры уже так устали от войны, шо все их мечты только о том, чтобы на лыжах покататься, к масажикам вернуться, снова в барсу спокойно сгонять,........ но не без того чтобы и помочь ЗСУ, - набивкой патриотичного тату.
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15.02.2023 14:13 Відповісти
жаль что большинство не понимает этой простой истины!
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15.02.2023 14:43 Відповісти
Наприкінці березня, коли кацапські танки ще горіли під Броварами (Київська обл), в телеграм аналах підконтрольних Банковій, почали з'являтися антипорошенківскі пости. А ви хочете щоб усі боролися. У клоунів із ОП позачергові вибори, піар, і мародерство. Їм не ваших проблем.
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15.02.2023 14:47 Відповісти
На жаль, виявилось, що у нас бидла "уставшєго ат вайни" дохрена. Єдине на що здатні це зливати дані про позиції ЗСУ та наводити рашистські ракети.А якби хоч половина з них була патріотичною, та тихенько партизанили, і то була б підмога нашим захисникам.
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15.02.2023 16:10 Відповісти
війна. зсу на війні боронить украіну. влада грабуе як всу так і украінців..зарплата і віденський дівізіі починаеться з 6 нулів.мародери процвітають президент в телевізорі ще від сватів не відійшов. державою керуе ставленік фсб ермак разом з своею опг. в раді кооліція пропутінська зелених з опж.пенсіонери віддабть останне но только ті в кого пенсіі мінімальні.родини чіновніків скуповують все що можна.. переговори ведуть тіки ліца еврейсткоі національності. і ми даже незнаемо шо у ни в тій голові... навішо вони нам украінцям і украіні.. де ми живемо. в якій державі ще е такий бардак під час війни
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15.02.2023 20:02 Відповісти
Армія бореться з зовнішнім ворогом,а ми маємо боротися з внутрішніми ворогами які засіли в органах влади,крадуть, беруть хабарі,знищують український бізнес. Внутрішні вороги на чолі з зеленим бидл..ом вбивають і руйнують нашу державу нарівні з рашистами
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19.06.2023 13:26 Відповісти
 
 