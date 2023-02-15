Заступник глави ОП Смирнов пояснив, звідки у його брата кошти на елітну нерухомість: Він займався буквально всім, гроші він позичив, зокрема, у мене. ВIДЕО (оновлено)
Заступник глави ОП Андрій Смирнов розповів, що його брат Ігор до 2021 "займався буквально всім" та заявив, що він позичав гроші на вартісні покупки.
Про це у Facebook повідомив автор розслідування Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.
"Мій брат займався до 2021 року. Ну, він не був офіційно оформлений. Він займався буквально всім. Михайло, всім чим можна він займався. От просто це людина, яка могла знайти себе в усьому. ... Скуповувати, продавати, вони там з дружиною…дружина, здається, його ФОП. Да. Зараз я з ним оце буквально на днях розмовляв він запитував мене чи слід йому відкривати ФОП тому що він хоче взагалі відкривати автомийку і СТО в перспективі. З 21 року, здається, з травня, він пішов на роботу радником з питань безпеки в аграрний фонд", - розповів Смирнов.
Він зазначив, що знає відповідь на питання щодо вартісних покупок брата.
"Я міг би вам розказати, але це як мінімум виглядатиме не зовсім етично і можливо як виправдовування. Я знаю в кого він конкретно позичив гроші. Більше того, частину грошей дав я, особисто я. На певні придбання. І він намагається собі побудувати, якось структурувати свою особисту історію", - додав Смирнов.
Ткач водночас зазначив: "Андрій Смирнов сьогодні вранці написав ображений допис. Перелічив все на що він образився і хто винен. Але за всім цим туманом знову не зміг відповісти на питання. В чому ж секрет успіху його брата? Я не даю оцінку тому що під час повномасштабного вторгнення брат одного з керівників ОП купує все це.
Я не даю оцінку тому що брат одного з керівників ОП під час повномасштабного вторгнення скористався відсутністю мита (яке мало бути використане для ввозу автівок для військових) і завіз собі два авто загальною ринковою вартістю близько ста тисяч доларів. Але на головне і єдине питання все ж доведеться пану Смирнову відповісти. Якщо не журналістам, то компетентним органам. І, мені здається, там відповідь "займається всім" може виглядати ще менш переконливою".
Нагадаємо, раніше журналіст Ткач повідомив, що брат заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл.
Пізніше, Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов висловив свою позицію щодо розслідування журналіста Михайла Ткача про його брата - Ігоря.
Будь ласка, зачекайте...
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- Чоловік дає?
- А він де бере?
-У тумбочці?
- А хто їх у тумбочку кладе?
- Я."
Так і замикається коло...
Такої відвертої сцянини в очи не було при жодному президенті.
Про це у Facebook повідомив автор розслідування Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.
"Мій брат займався до 2021 року. Ну, він не був офіційно оформлений. Він займався буквально всім. Михайло, всім чим можна він займався. От просто це людина, яка могла знайти себе в усьому. ... Скуповувати, продавати, вони там з дружиною…дружина, здається, його ФОП. Да. Зараз я з ним оце буквально на днях розмовляв він запитував мене чи слід йому відкривати ФОП тому що він хоче взагалі відкривати автомийку і СТО в перспективі. З 21 року, здається, з травня, він пішов на роботу радником з питань безпеки в аграрний фонд", - розповів Смирнов. Джерело:
А можна я піду в аграрний фонд замість цього брата. Буду сестрою Смирнова
та вже постараюсь
@nFvaB
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https://twitter.com/nFvaB/status/1625829179424927745 4 ч
До уваги реклама Сирського.
Маю сумнів, що це не студія Довженка, тому що впустити в справжній секретний центр прийняття рішень Комарова, і опублікувати відео, це треба бути відбитими дибілами.
https://twitter.com/i/status/1625829179424927745
Бензин такий дорогий тому що повисились ціни на транспортування бензину ©️
може то він підбив рєзнікова купляти яйця по 17
---- придбав торік. Тобто в одному році. Якщо б він усім займався- то якось ці придбання були розтягнуті на 2-3 роки. А тут - займався собі займався і ого фартануло нарешті, да все і в 1 рік. Чи він накопичував кеш? І ось набридло накопичувати?
Вони там що? Думають що підприємці, які знають на власній шкурі що таке бізнес в Україні, і як це важко, і що такого фарту "із грязі в князі" за рік не буває - Цензор не читають? Що тут одні школяри?
А віддавати планує?
За таке цих смірнових треба просто пи@дити, але, самі знаєте, не на часі!
Нехай крадуть далі, та й часу у Вови на них немає.
Все про нарід думає, бідака…
Коли брат геній у всьому. Коли перестати брехати важче, ніж "перестать стрілять".
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1625900748650295298 1 ч
"Заступник глави ОП Смирнов пояснив, звідки у його брата кошти на елітну нерухомість: Він займався буквально всім, гроші він позичив, зокрема, у мене." В будь-якій НОРМАЛЬНІЙ країні це називається ухилянням від сплати податків і карається роками тюрми.
Але ж нормальній країні "Смирнови" не стають заступниками президентських адміністрацій.
Потім Смирнов подякував старенький бабусі яка всю свою пенсію перерахувала для ЗСУ і запевнив, що якщо б він був пенсіонером, то поступив би так само! І додав: "так переможемо! "
Ще раз запрошую охочих проголосувати за петицію petition.president.gov.ua/petition/178836.
Будь ласка)))
Одразу ж згадав Уолтера Уайта із культового серіалу "Пуститись берега" ("Во все тяжкие").
Там теж був варіант із автомийкою.
Ворье зеленое!
Это же элементарно.
Наговорил ещё на одну статью брату.
- провести реформи в країні;
- перезавантажити владні інституції;
- прикласти максимум зусиль аби злочинці отримали реальне і справедливе покарання.
Після цього в нього появиться реальний шанс увійти в новітню історію України і світу, як президент ім'я якого будуть згадувати з почестями. В противному випадку він буде викинутий на смітник історії.
Марна справа надіятись на те, що війна все вибачить.
20.02.2023 #ЗАПИТ 2002НЛ2023 _ #ЗЕЛЕНСЬКИЙ-#СМИРНОВ _ #МЕДВЕДЧУК-#ІЗОВІТОВА _ НЛ-66чрн13пмлй(хабібуллін) pdf+ЕЦП+дод.pdf /// https://drive.google.com/file/d/1DK_cn7YoNJSTEsuloWdn5wVYjBTJHXOI/view?usp=share_link
В АД ИМ ХАБІБУЛЛІН