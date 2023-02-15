УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8956 відвідувачів онлайн
Новини Відео
39 514 186

Заступник глави ОП Смирнов пояснив, звідки у його брата кошти на елітну нерухомість: Він займався буквально всім, гроші він позичив, зокрема, у мене. ВIДЕО (оновлено)

Заступник глави ОП Андрій Смирнов розповів, що його брат Ігор до 2021 "займався буквально всім" та заявив, що він позичав гроші на вартісні покупки.

Про це у Facebook повідомив автор розслідування Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Мій брат займався до 2021 року. Ну, він не був офіційно оформлений. Він займався буквально всім. Михайло, всім чим можна він займався. От просто це людина, яка могла знайти себе в усьому. ... Скуповувати, продавати, вони там з дружиною…дружина, здається, його ФОП. Да. Зараз я з ним оце буквально на днях розмовляв він запитував мене чи слід йому відкривати ФОП тому що він хоче взагалі відкривати автомийку і СТО в перспективі. З 21 року, здається, з травня, він пішов на роботу радником з питань безпеки в аграрний фонд", - розповів Смирнов.

Він зазначив, що знає відповідь на питання щодо вартісних покупок брата. 

Читайте також: Журналіст Ткач звернувся до Зеленського: Садитиме корупціонерів суд, але ви можете їх звільняти, обнуляти та відкривати шлях до розслідувань

"Я міг би вам розказати, але це як мінімум виглядатиме не зовсім етично і можливо як виправдовування. Я знаю в кого він конкретно позичив гроші. Більше того, частину грошей дав я, особисто я. На певні придбання. І він намагається собі побудувати, якось структурувати свою особисту історію", - додав Смирнов.

Ткач водночас зазначив: "Андрій Смирнов сьогодні вранці написав ображений допис. Перелічив все на що він образився і хто винен. Але за всім цим туманом знову не зміг відповісти на питання. В чому ж секрет успіху його брата? Я не даю оцінку тому що під час повномасштабного вторгнення брат одного з керівників ОП купує все це.

Я не даю оцінку тому що брат одного з керівників ОП під час повномасштабного вторгнення скористався відсутністю мита (яке мало бути використане для ввозу автівок для військових) і завіз собі два авто загальною ринковою вартістю близько ста тисяч доларів. Але на головне і єдине питання все ж доведеться пану Смирнову відповісти. Якщо не журналістам, то компетентним органам. І, мені здається, там відповідь "займається всім" може виглядати ще менш переконливою".

Нагадаємо, раніше журналіст Ткач повідомив, що брат заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл.

Пізніше, Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов висловив свою позицію щодо розслідування журналіста Михайла Ткача про його брата - Ігоря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Трухін поїхав за кордон раніше, ніж мав відрядження, яким пояснює відсутність на засіданні ВАКС, - журналіст Ткач

Автор: 

Ткач Михайло (136) Смирнов Андрій (62)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+68
Это просто держат народ за тупых дебилов. Уже не просто сцут в глаза.
показати весь коментар
15.02.2023 17:59
+52
Це капец.
показати весь коментар
15.02.2023 17:53
+48
ОП - офіс покидьків?
показати весь коментар
15.02.2023 17:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Підріло кацапське... тільки розстріл !
показати весь коментар
15.02.2023 18:46 Відповісти
"- Де ти береш гроші?
- Чоловік дає?
- А він де бере?
-У тумбочці?
- А хто їх у тумбочку кладе?
- Я."
Так і замикається коло...
показати весь коментар
15.02.2023 18:47 Відповісти
"Він займався буквально всим", а особливо продажею України кацапу і ворогу України портнову. Не звідти списки наших патріотів "розстрільні списки"? Скажи хто твої друзі, скажу хто ти. Це я про Президента. Жодної порядної людини в офісі і в партії.
показати весь коментар
15.02.2023 18:49 Відповісти
Не такі страшні нам кацапські влші, я к українські гниди.
показати весь коментар
15.02.2023 18:53 Відповісти
Не такі страшні нам кацапські воші, як українські гниди.
показати весь коментар
15.02.2023 18:56 Відповісти
а вот эти кредиты которые он брату одалживал на элитную недвижимость, указаны в налоговой декларации Андрея Смирнова? ждем дальнейшего расследования...
показати весь коментар
15.02.2023 18:57 Відповісти
Зе- тварюки.
показати весь коментар
15.02.2023 18:58 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2023 18:59 Відповісти
мда............брат за брата-он занимается всем этим...........и ***** твоему брату эта ************ да ещё во время войны??????????один уже советник роп наволонтёрил на американском авто.....тоже басни такие пел,а потом по собственному желанию написал..........бла и бла снова...................а мозгов не хватило посоветовать брату купи и передай на ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!не ***** только в свои лапы и норовят хапнуть.............................................
показати весь коментар
15.02.2023 18:59 Відповісти
Где деньги берёшь ? В тумбочке . А в тумбочке откуда ? Жена кладёт . А у жены откуда ? Я даю . А ты где берёшь ? В тумбочке .
показати весь коментар
15.02.2023 19:00 Відповісти
вобщем - парєнь хоть куда! хоть куда, після всих занятій сильно розпухло, так шо сісти нього не може.
показати весь коментар
15.02.2023 19:02 Відповісти
Вкотре наголошую:
Такої відвертої сцянини в очи не було при жодному президенті.
показати весь коментар
15.02.2023 19:02 Відповісти
Заступник глави ОП Андрій Смирнов розповів, що його брат Ігор до 2021 "займався буквально всім" та заявив, що він позичав гроші на вартісні покупки.

Про це у Facebook повідомив автор розслідування Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Мій брат займався до 2021 року. Ну, він не був офіційно оформлений. Він займався буквально всім. Михайло, всім чим можна він займався. От просто це людина, яка могла знайти себе в усьому. ... Скуповувати, продавати, вони там з дружиною…дружина, здається, його ФОП. Да. Зараз я з ним оце буквально на днях розмовляв він запитував мене чи слід йому відкривати ФОП тому що він хоче взагалі відкривати автомийку і СТО в перспективі. З 21 року, здається, з травня, він пішов на роботу радником з питань безпеки в аграрний фонд", - розповів Смирнов. Джерело:
А можна я піду в аграрний фонд замість цього брата. Буду сестрою Смирнова
показати весь коментар
15.02.2023 19:05 Відповісти
А ви вмієте займатись буквально всім?
показати весь коментар
15.02.2023 19:51 Відповісти
Я ?
та вже постараюсь
показати весь коментар
15.02.2023 20:24 Відповісти
Будьде обережні. Оте "все" може означати й секс з батальйоном вагнерівців
показати весь коментар
15.02.2023 23:29 Відповісти
Шапки від недорогеньких

@nFvaB

·

https://twitter.com/nFvaB/status/1625829179424927745 4 ч

До уваги реклама Сирського.
Маю сумнів, що це не студія Довженка, тому що впустити в справжній секретний центр прийняття рішень Комарова, і опублікувати відео, це треба бути відбитими дибілами.

https://twitter.com/i/status/1625829179424927745
показати весь коментар
15.02.2023 19:06 Відповісти
главное что сыров не побрезговал саморекламы-гнида ермаковская
показати весь коментар
15.02.2023 19:20 Відповісти
а ты где взял!? если ты ему СТОЛЬКО занял, понятно, что не последние, то сколько у тебя еще осталось. "а мы тут не причем, а мы тут не причем, мы играем в мячик и двигаем плЯчем"
показати весь коментар
15.02.2023 19:07 Відповісти
В мене виникло те саме питання.
показати весь коментар
15.02.2023 21:51 Відповісти
Пи*дить...
показати весь коментар
15.02.2023 19:07 Відповісти
Заступник глави ОП Смирнов пояснив, звідки у його брата кошти на елітну нерухомість: Він займався буквально всім, гроші він позичив, зокрема, у мене. Джерело:
Бензин такий дорогий тому що повисились ціни на транспортування бензину ©️
показати весь коментар
15.02.2023 19:08 Відповісти
коротче браток завзято грабував державу , як тільки виходило
може то він підбив рєзнікова купляти яйця по 17
показати весь коментар
15.02.2023 19:11 Відповісти
зеленський успадкував корупцію порошенка як король успадковує корону - він нею пишається а не її соромиться.
показати весь коментар
15.02.2023 19:08 Відповісти
Де ваш Білецький , чому не на фронті ?
показати весь коментар
15.02.2023 21:16 Відповісти
Смирнова теж успадкував? Це часом не той Смирнов, який домігся зняття санкцій з Добронравова зі "Сватов" за підтримку анексії Криму?
показати весь коментар
15.02.2023 23:32 Відповісти
Він займався буквально всім. Мутки мутив, схеми крутив, шахрайство на довірі, гоп-стоп ?
показати весь коментар
15.02.2023 19:10 Відповісти
Ха-ха-ха на позичені гроші не купляють дві машини, і ще мотоцикл..
показати весь коментар
15.02.2023 19:13 Відповісти
Та лаааднооо... Сказав би, що виграв у лотерею... тричі. Навіщо вигадувати велосипед? Лохторат і так схаває.
показати весь коментар
15.02.2023 19:13 Відповісти
..***** ***** мы сказки любим
показати весь коментар
15.02.2023 19:16 Відповісти
От буде хохма, коли той, хто " не був офіційно оформлений ", ще отримав допомогу по безробіттю, пільги на комунпослуги інші соціальні виплати. Те саме стосується й інших його родичів. Не здивуюсь, коли ці смирнови і там відзначились.
показати весь коментар
15.02.2023 19:16 Відповісти
Пригадується як гнида Зе дорікав Порошенку про корупцію, кумівство, торгівляю на крові і т.д. А по суті узяв і перевершив його в рази: у Пороха і його партії зашквари траплялися 3-4 рази на місяць, а при зелених тупо кожного дня пройоби, інтриги, корупція і т.д.🤦🤦🤦🤬🤬🤬
показати весь коментар
15.02.2023 19:16 Відповісти
Як там ваш Білецький ?
показати весь коментар
15.02.2023 21:13 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2023 19:16 Відповісти
якщо єрмак пдорас , смірнов не може не бути пдорасом.
показати весь коментар
15.02.2023 19:17 Відповісти
У всіх, хто у владних кабінетах, неабиякі здібності робити великі гроші з повітря. Але чомусь повітря має бути саме у владних кабінетах. На сільських просторах і у спальних районах не те повітря. Там талантів робити статки з повітря ніхто не має. І родичів, які дарують великі гроші, теж немає.
показати весь коментар
15.02.2023 19:18 Відповісти
Это ворье видимо решило, что прикрывшись войной можно писдить в десятикратных масштабах, обнаглев уже до того , что даже не придумало себе более менее правдоподобную версию и когда позвонил Ткач пришлось сочинять на ходу, запинаться, заикаться, короче говоря писдеть.
показати весь коментар
15.02.2023 19:18 Відповісти
Шапіто імені Зе. Бачили очі, а мозок вийшов за сигаретами...
показати весь коментар
15.02.2023 19:20 Відповісти
Ну хоч вижив братик при Порошенці. А брату єрмака не повезло...
показати весь коментар
15.02.2023 19:24 Відповісти
Смирнов торік , земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл. Джерело:
---- придбав торік. Тобто в одному році. Якщо б він усім займався- то якось ці придбання були розтягнуті на 2-3 роки. А тут - займався собі займався і ого фартануло нарешті, да все і в 1 рік. Чи він накопичував кеш? І ось набридло накопичувати?
Вони там що? Думають що підприємці, які знають на власній шкурі що таке бізнес в Україні, і як це важко, і що такого фарту "із грязі в князі" за рік не буває - Цензор не читають? Що тут одні школяри?
показати весь коментар
15.02.2023 19:25 Відповісти
Нагадало
показати весь коментар
15.02.2023 19:29 Відповісти
ленточки по диагонали не хватает.
показати весь коментар
15.02.2023 21:33 Відповісти
все купив по собестоімості по 3 процента від ціни
показати весь коментар
15.02.2023 19:29 Відповісти
Він займався «буквально всім», але, мабуть, безуспішно, раз позичав гроші скрізь, в тому числі, у брата?!
А віддавати планує?
За таке цих смірнових треба просто пи@дити, але, самі знаєте, не на часі!
Нехай крадуть далі, та й часу у Вови на них немає.
Все про нарід думає, бідака…
показати весь коментар
15.02.2023 19:32 Відповісти
Бариги, бариги, кругом одні бариги.....
показати весь коментар
15.02.2023 19:33 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2023 19:33 Відповісти
Алібі продумав зі своіїм адвокатом досконало.....
показати весь коментар
15.02.2023 19:35 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2023 19:35 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2023 19:39 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2023 19:40 Відповісти
занимался всем, это наркота, проституция, шантаж и т.д. интересный брат
показати весь коментар
15.02.2023 19:47 Відповісти
"От просто це людина, яка могла знайти себе в усьому. ... Скуповувати, продавати, вони там з дружиною…"
Коли брат геній у всьому. Коли перестати брехати важче, ніж "перестать стрілять".
показати весь коментар
15.02.2023 19:48 Відповісти
Зелені потвори!
показати весь коментар
15.02.2023 19:53 Відповісти
Как полиция должна раз в год писать сочинения на профессиональных зачетах так депутаты должны раз в полгода проходить хотя бы детектор лжи...
показати весь коментар
15.02.2023 20:22 Відповісти
От бiдолашний, мабуть, волонтери по усьому свiтi назбирали ...
показати весь коментар
15.02.2023 20:27 Відповісти
TZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1625900748650295298 1 ч

"Заступник глави ОП Смирнов пояснив, звідки у його брата кошти на елітну нерухомість: Він займався буквально всім, гроші він позичив, зокрема, у мене." В будь-якій НОРМАЛЬНІЙ країні це називається ухилянням від сплати податків і карається роками тюрми.
Але ж нормальній країні "Смирнови" не стають заступниками президентських адміністрацій.
показати весь коментар
15.02.2023 20:34 Відповісти
ОП - це повне .....!!!!! (далі не пишу - уже 3 рази забанили за тиждень)
показати весь коментар
15.02.2023 20:37 Відповісти
"...Заступник глави ОП Андрій Смирнов розповів, що його брат Ігор до 2021 "займався буквально всім" та заявив, що він позичав гроші на вартісні покупки..."

Потім Смирнов подякував старенький бабусі яка всю свою пенсію перерахувала для ЗСУ і запевнив, що якщо б він був пенсіонером, то поступив би так само! І додав: "так переможемо! "
показати весь коментар
15.02.2023 20:48 Відповісти
Паскуди!
показати весь коментар
15.02.2023 21:12 Відповісти
ляшку, коли надоїло брати до рота буквально у всіх, почав вигравати в лотерею…
показати весь коментар
15.02.2023 21:13 Відповісти
Дуже вдячний усім, хто проголосував.
Ще раз запрошую охочих проголосувати за петицію petition.president.gov.ua/petition/178836.
Будь ласка)))
показати весь коментар
15.02.2023 21:15 Відповісти
Как то он не по уставу партии отвечает.Надо же говорить что это все Порошенко придумал,заставил и принуждал.
показати весь коментар
15.02.2023 21:31 Відповісти
По моєму, кирюша не став мовчати. Ви мені каку і я вам каку. Скрита форма хабара. За Кирюшеного друга "футболіста".
показати весь коментар
15.02.2023 21:40 Відповісти
Не треба завидувати. Он деякі мільярдери починали з того, що ходили на ринок з своїм пакетом. )))
показати весь коментар
15.02.2023 21:55 Відповісти
А Вова про це не знає, вірю.
показати весь коментар
15.02.2023 22:26 Відповісти
"...відкрити автомийку..."
Одразу ж згадав Уолтера Уайта із культового серіалу "Пуститись берега" ("Во все тяжкие").
Там теж був варіант із автомийкою.
показати весь коментар
15.02.2023 23:23 Відповісти
Нема питань! Оцінити все майно, порахувати суму несплаченіх податків, накласти штраф, стягнути податки і нарахувати скільки там років потрібно для перевихування. Для займодавців такаж процедура. Цікаво, подаст-лі позов опозіція?
показати весь коментар
15.02.2023 23:56 Відповісти
Ермак разлагается страну,приводя к власти коррумпированных ничтожест,подобных себе
показати весь коментар
16.02.2023 00:27 Відповісти
Имя вам-МРАЗЬ.Это слово должно быть у этих сволочей вытатуироавнно на лбу
показати весь коментар
16.02.2023 00:39 Відповісти
Ганьба зелі що тримає всю наволоч біля себе
показати весь коментар
16.02.2023 06:08 Відповісти
"Занимался всем"! Во блин..... И туда тоже????.......🙄

Ворье зеленое!
показати весь коментар
16.02.2023 07:48 Відповісти
Не оформленный... Те не платил налоги в особо крупных размерах....
Это же элементарно.
Наговорил ещё на одну статью брату.
показати весь коментар
16.02.2023 10:12 Відповісти
Так лохи ж купились на рекламу артиста в 2019! Їхній рівень дозволяє зельоним втюхувати любу нісенітницю. І вірять!
показати весь коментар
16.02.2023 11:40 Відповісти
В Зеленського ще є шанс відмежуватись від організованої злочинної організації, яка знаходиться у моно більшості і в ОПУ, але для цього йому необхідно: - негайно доукомплектувати антикорупційні органи;
- провести реформи в країні;
- перезавантажити владні інституції;
- прикласти максимум зусиль аби злочинці отримали реальне і справедливе покарання.
Після цього в нього появиться реальний шанс увійти в новітню історію України і світу, як президент ім'я якого будуть згадувати з почестями. В противному випадку він буде викинутий на смітник історії.
Марна справа надіятись на те, що війна все вибачить.
показати весь коментар
16.02.2023 12:42 Відповісти
На Україні мода така,людей за ідіотів тримати
показати весь коментар
17.02.2023 20:27 Відповісти
Про зняття Андрія СМИРНОВА з посади заступника глави Офісу Президента України #ОПУ

20.02.2023​ #ЗАПИТ 2002НЛ2023 _ #ЗЕЛЕНСЬКИЙ-#СМИРНОВ _ #МЕДВЕДЧУК-#ІЗОВІТОВА _ НЛ-66чрн13пмлй(хабібуллін) pdf+ЕЦП+дод.pdf /// https://drive.google.com/file/d/1DK_cn7YoNJSTEsuloWdn5wVYjBTJHXOI/view?usp=share_link

В АД ИМ ХАБІБУЛЛІН
показати весь коментар
21.02.2023 23:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 