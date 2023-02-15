Заступник глави ОП Смирнов пояснив, звідки у його брата кошти на елітну нерухомість: Він займався буквально всім, гроші він позичив, зокрема, у мене. ВIДЕО (оновлено)

Заступник глави ОП Андрій Смирнов розповів, що його брат Ігор до 2021 "займався буквально всім" та заявив, що він позичав гроші на вартісні покупки.

Про це у Facebook повідомив автор розслідування Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Мій брат займався до 2021 року. Ну, він не був офіційно оформлений. Він займався буквально всім. Михайло, всім чим можна він займався. От просто це людина, яка могла знайти себе в усьому. ... Скуповувати, продавати, вони там з дружиною…дружина, здається, його ФОП. Да. Зараз я з ним оце буквально на днях розмовляв він запитував мене чи слід йому відкривати ФОП тому що він хоче взагалі відкривати автомийку і СТО в перспективі. З 21 року, здається, з травня, він пішов на роботу радником з питань безпеки в аграрний фонд", - розповів Смирнов.

Він зазначив, що знає відповідь на питання щодо вартісних покупок брата.

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"Я міг би вам розказати, але це як мінімум виглядатиме не зовсім етично і можливо як виправдовування. Я знаю в кого він конкретно позичив гроші. Більше того, частину грошей дав я, особисто я. На певні придбання. І він намагається собі побудувати, якось структурувати свою особисту історію", - додав Смирнов.

Ткач водночас зазначив: "Андрій Смирнов сьогодні вранці написав ображений допис. Перелічив все на що він образився і хто винен. Але за всім цим туманом знову не зміг відповісти на питання. В чому ж секрет успіху його брата? Я не даю оцінку тому що під час повномасштабного вторгнення брат одного з керівників ОП купує все це.

Я не даю оцінку тому що брат одного з керівників ОП під час повномасштабного вторгнення скористався відсутністю мита (яке мало бути використане для ввозу автівок для військових) і завіз собі два авто загальною ринковою вартістю близько ста тисяч доларів. Але на головне і єдине питання все ж доведеться пану Смирнову відповісти. Якщо не журналістам, то компетентним органам. І, мені здається, там відповідь "займається всім" може виглядати ще менш переконливою".

Нагадаємо, раніше журналіст Ткач повідомив, що брат заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл.

Пізніше, Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов висловив свою позицію щодо розслідування журналіста Михайла Ткача про його брата - Ігоря.

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