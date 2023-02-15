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Новини Відео Війна
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Маємо зробити весну такою, щоб відчувалося, що Україна рухається до перемоги, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 357 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у нас був такий день, який можна назвати підготовчим. Підготовчим – щодо міжнародних заходів, які відбудуться завтра-післязавтра. Позиція України, як і завжди, має бути почутою. Тож готуємо нашу позицію так, щоб гарантовано вона прозвучала.

Підготовчим був цей день і щодо більш тривалої перспективи. Оборонні питання, економічні – і те, й інше з прицілом на весну цього року. Ми маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших Сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні.

Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І впевнений, що ми це зробимо. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей і сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, "морпєха". І наше завдання – зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території.

Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої працюємо щодня", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський про ситуацію в Бахмуті: "Складно, тримаються"

Автор: 

Зеленський Володимир (23954)


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Топ коментарі
+18
Наприклад - запустити свій ВПК, наштампувати ракет, дронів та іншої зброї, щоб менше залежати від чужих поставок? Так це треба було робити ще рік тому.
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15.02.2023 23:32
+18
Хоч би нумерували в ОПі ці відосики,щоб можна було цей серіал передивитися.Не здивуюся,якщо цю "нєтлєнку" в шкільну програму введуть.Буде у дітей домашнє завдання-передивитися 257-ме звернення *********** до народу.
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15.02.2023 23:34
+13
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15.02.2023 23:32
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Іншими словами, щось типу "Зігріємо Сонце!"...
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15.02.2023 23:26 Відповісти
Угу..Піднімемо температуру всесвіту на 2 градуси по Цельсію.
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15.02.2023 23:37 Відповісти
Шашльікі на дєвятаМай (с)
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16.02.2023 04:47 Відповісти
Черговий відосик від 95 кварталу, на більше просто не тягне.
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16.02.2023 09:47 Відповісти
Про Резнікова - Партнер компанії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81 «Астерс» (листопад 2018https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] -березень 2020https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] ), заступник голови https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської міськадміністрації (з квітня 2016 по вересень 2018 року), заступник https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 міського голови - секретар https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Київської міської ради (з червня 2014 по грудень 2015 року),
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15.02.2023 23:30 Відповісти
Вибачаюся не в тему - до чого це я , почитайте про Юридичну компанію Астерс , в якій до входження у владу ЗЕ ПРАЦЮВАВ РЄЗНІКОВ , до березня 2020 року . Як Ви думаєте, він знав хто з ОПУ КЕРУЄ СУДІВСЬКИМ КОДЛОМ ? А сьогодні цього замісника Єрмака попалила УП . Робимо висновки, чому ЗЕ РЕКОМЕНДУВАЛИ ЗАЛИШИТИ РЄЗНІКОВА МІНІСТРОМ? Гарячу лінію ревізорів США ВИКОРИСТАВ.😆
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15.02.2023 23:37 Відповісти
Заява АСТЕРС - березень 2020 року ( рік праці ПРи владі ЗЕ , й одразу після відсторонення Андрія Богдана на місце котрого ПРийшов Єрмак ) й покликав у віцепремжри свого партнера по бізнесу у Києві
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15.02.2023 23:43 Відповісти
То чи справді раптом ненароком випливають справи замісника Єрмака у розслідуванні журналіста УП? Сірьожа Лещенко теж книжку амбарну Януковича колись знайшов і став соросьонком за гроші Пінчука й служить тепер Єрмаку
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15.02.2023 23:59 Відповісти
Да ну,Вавасік,нашо нагнітати,інвесторів порозганяєш такими заявами,може краще шашлики на майскіє ?
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15.02.2023 23:31 Відповісти
Наприклад - запустити свій ВПК, наштампувати ракет, дронів та іншої зброї, щоб менше залежати від чужих поставок? Так це треба було робити ще рік тому.
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15.02.2023 23:32 Відповісти
так роби щось ! вижени хоч одного злодія з МО.
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15.02.2023 23:32 Відповісти
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15.02.2023 23:32 Відповісти
Ну да, Буданов в марте этого года уже всё "деоккупировал", если кто помнит
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15.02.2023 23:33 Відповісти
Хоч би нумерували в ОПі ці відосики,щоб можна було цей серіал передивитися.Не здивуюся,якщо цю "нєтлєнку" в шкільну програму введуть.Буде у дітей домашнє завдання-передивитися 257-ме звернення *********** до народу.
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15.02.2023 23:34 Відповісти
Та тьху на Вас, ото нашим дітям таке бажати проти ночі)
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16.02.2023 00:27 Відповісти
"Малая Земля" Брєжнєва когось надихнула. І він так хоче, але "по соврєменному"
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16.02.2023 02:10 Відповісти
В Китае во времена Великого кормчего (Мао) были изданы цитатники с его изречениями. Может, пора бы уже и нам придумать что-то подобное? И пусть цитаты величайшего изучают не только дети? Дарю идею, не благодарите.
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16.02.2023 07:14 Відповісти
Идея уже украдена (у "слуг" по другому не бывает) и пошла в печать.
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16.02.2023 10:51 Відповісти
Це він вже стільки виродив??
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16.02.2023 11:13 Відповісти
Найвеличніший у всьому.
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16.02.2023 11:18 Відповісти
це що? п'ятдесят відттінків зеленського?
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17.02.2023 00:49 Відповісти
и язык еще поворачивается.......
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15.02.2023 23:36 Відповісти
Ввечорі перестане. Нюхне й буде щось незрозуміле бебать
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16.02.2023 11:33 Відповісти
зачем ждать вечера, если это можно сделать прямо сейчас! ))
https://twitter.com/i/status/1592105056777736193
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16.02.2023 11:48 Відповісти
Та то капець..то вже навіть не іспанський сором..це ж не тільки ми бачимо...ладно оті гундосики з запихуванням кулачків і рила у відеосуфлер з камерою, та почухування шнобеля..реально руки прив'язувати на людях треба
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16.02.2023 12:03 Відповісти
это зеля в Херсон сразу после деоккупации приехал... )
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16.02.2023 12:12 Відповісти
Клоун знов про весну. А коли ж саджатимеш? Тріпло.
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15.02.2023 23:41 Відповісти
Ні..він так заволав "ЦІ ДНІ" - в мене кішка підскочила - типу що? Вже пора?
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15.02.2023 23:54 Відповісти

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16.02.2023 00:03 Відповісти
А как он сам себя посадит?
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16.02.2023 07:01 Відповісти
Только он имел в виду деревья что прогорели))
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16.02.2023 13:10 Відповісти
гундосик записал видосик, есть же мудаки которые это смотрят
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15.02.2023 23:42 Відповісти
Треба хоч частинами..щоз знати, що воно ще там мухлює
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15.02.2023 23:55 Відповісти
мабуть, лисому другий орден видасть
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15.02.2023 23:42 Відповісти
Умнічка! Про Чонгар щось розкажеш?
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15.02.2023 23:45 Відповісти
Найзеленіший перемогатель виліз.
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15.02.2023 23:47 Відповісти
США й надалі підтримуватимуть Україну, але не планують відправляти Києву винищувачі.

Про це заявила постпред США в НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю CNN.

"Незважаючи на неодноразові прохання України, адміністрація президента США Джо Байдена категорично відмовилася розглядати ідею відправлення винищувачів F-16 країни, що воює", - пише видання.

"В даний час Сполучені Штати не мають жодних планів щодо відправлення F-16 або будь-яких інших винищувачів", - наводяться слова Сміт.
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15.02.2023 23:47 Відповісти
Та даже если и дадут те истребители толку будет ноль. Уже год что-то дают - и легендарные Хаймарсы, "оружие победы" и прочее фуфло теперь приедет - а воз и ныне там. И где те миллиарды от всего мира - они были? Или по кишеням попрятаны? Тем временем волонтёры на ПНВ, БПЛА и прочую дешёвку по копейке собирают. Парадокс
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16.02.2023 01:15 Відповісти
Пидтрымуваты можно и хорошим видосом, медальки раздавать,передать пламенный привет
и выразить глубокие сожаления.
Могут пианино выслать именное.Это их дело как поддерживать.
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16.02.2023 07:49 Відповісти
гєзніков має, гєзніков гухається.
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15.02.2023 23:52 Відповісти
І тут Остапа понесло... Нюхнув, мабуть, трішечки. )))
На нашу Бубочку вже без сліз дивитися не можна! Змарнів з лиця, бо все про країну, про нас з вами думає...
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16.02.2023 00:02 Відповісти
Махнув зерно на кокс..
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16.02.2023 00:29 Відповісти
Змарнів, це точно. В телевізор пика не вміщається, треба більший купувати, а пенсія мала...
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16.02.2023 07:17 Відповісти
БЛТЬ, ні копійки для армії не пожертвував, південь здав, а тепер цьому ПОЦУ треба видимість перемоги...**** ПОВІСИТЬ БИ МАЛОРОСА ЗА КРАШАНКИ !!!
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16.02.2023 00:09 Відповісти
Цікаво, як багато людей вже не можуть більше переносити, слухати, їх тошнить від безкінечної брехні цього кривавого клоуна. Навіть війна, стільки жерт нічого в ньому не змінило.
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16.02.2023 00:30 Відповісти
Особисто мені гидко дивитись навіть на світлину із цією істотою. Що там вже казати про відео... Можу спокійно і з насолодою переглянути відео, де кацапам в Чечні ріжуть голови, а ось від ********* зелених гундосиків мене одразу ж вивертає.
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16.02.2023 00:41 Відповісти
Если бы не ты-зеленое лайно,то до перемолоть бы мы рухались намного быстрей,а скорей всего перемогли бы уже
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16.02.2023 00:48 Відповісти
если бы не зеленое говно, то полномасштабного вторжения не было бы.
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16.02.2023 08:01 Відповісти
на шашлички на майские да? как год назад *****!!!
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16.02.2023 01:05 Відповісти
Какой же ж умничка! Вот мама Римма гордится сыном! И папа тоже, так себе думаю.
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16.02.2023 01:11 Відповісти
Этой пешке Зе уже давно пора ультиматум поставить - или даёте то вооружение что нам надо и наёмников, всё что нужно для победы, или Украина сдаётся и завтра путлеровцы будут под Варшавой. А это уже 5 статья НАТО, если что... Думаю только в этом случае НАТА смешная зашевелилась бы
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16.02.2023 01:28 Відповісти
Так Вовуся его и поставил:"Не подарите всего чего я желаю,то наступать отказываюсь."
На зло маме обморожу себе уши.
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16.02.2023 07:35 Відповісти
Готувати до здачі вони почали не сьогодні.
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16.02.2023 07:19 Відповісти
це ж треба вийти на площу та заграти пісюном на роялі. але для Найкращого В Світі Надувного Президента нема нічого неможливого
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16.02.2023 05:54 Відповісти
То не гавкай тоді..бо задовбав вже своїми відосіками. Блювотина. Тьфу... ***...
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16.02.2023 06:22 Відповісти
Ты вчера уже начал делать, тупой идиот!
Бригада " Эдельвейс" уже есть
Осталось еще 72й бригаде почетное звание "Мертвая голова" и 80-й "Галичина" и кому-нибуль "Нохтигаль".
=============
Отработаешь ***** на все 300%, пока на 100% отработочка.
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16.02.2023 07:00 Відповісти
А як же шашлики, мільйони дерев, «весна прийде - саджати будемо»?
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16.02.2023 07:30 Відповісти
Сильный видос, уверен кацы уже пакуют чемоданы и до дому валят.
А я то всё думал что он под наступлением имеет в виду,а вот он смертоносный удар.
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16.02.2023 07:31 Відповісти
Травневі шашлики.
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16.02.2023 07:41 Відповісти
таки да... придет весна - будут посадки... и само собой шашлычок на улице с каким-то названием...
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16.02.2023 07:46 Відповісти
От зеуйопипиську на стлуп за шию, на Банковій - вмомент потепліє...
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16.02.2023 08:06 Відповісти
Загальні фрази, тупий погляд... Знову пацаня накурилося.
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16.02.2023 08:13 Відповісти
Он не курить. Він серьозний нарком.Кокос і тільки кокос...
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16.02.2023 08:34 Відповісти
Підемо мля на шашлики по новому мля асвальті
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16.02.2023 08:30 Відповісти
Видно йому руки звязали,щоби на тер клюв ,яким затягував "доріжку"...))))
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16.02.2023 08:32 Відповісти
Сьогодні Володі краще помовчати і їздити тихо до Європи і США і просити те, що мав був робити сам три роки до активної фази нападу, а не зупиняти оборонні підприємства, заспокоювати громадян і кликати на шашлики і дивитися в очі пуйла. То хто там не хотів закінчити війну, Порошенко? То він наживався на війні? А хто ж це робить чотири роки? Ляпати язиком з папірця переможні речі, не будувати танки, ракети і дрони.
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16.02.2023 09:38 Відповісти
Що тільки ми не робили кожної весни: і саджали і шашлики їли...
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16.02.2023 10:23 Відповісти
Тепер он кокс нюхати став частіше...
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16.02.2023 11:28 Відповісти
н-да..
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16.02.2023 14:31 Відповісти
 
 