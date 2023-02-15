Маємо зробити весну такою, щоб відчувалося, що Україна рухається до перемоги, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 357 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у нас був такий день, який можна назвати підготовчим. Підготовчим – щодо міжнародних заходів, які відбудуться завтра-післязавтра. Позиція України, як і завжди, має бути почутою. Тож готуємо нашу позицію так, щоб гарантовано вона прозвучала.

Підготовчим був цей день і щодо більш тривалої перспективи. Оборонні питання, економічні – і те, й інше з прицілом на весну цього року. Ми маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших Сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні.

Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І впевнений, що ми це зробимо. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей і сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, "морпєха". І наше завдання – зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території.

Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої працюємо щодня", - сказав Зеленський.

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