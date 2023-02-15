Маємо зробити весну такою, щоб відчувалося, що Україна рухається до перемоги, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 357 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у нас був такий день, який можна назвати підготовчим. Підготовчим – щодо міжнародних заходів, які відбудуться завтра-післязавтра. Позиція України, як і завжди, має бути почутою. Тож готуємо нашу позицію так, щоб гарантовано вона прозвучала.
Підготовчим був цей день і щодо більш тривалої перспективи. Оборонні питання, економічні – і те, й інше з прицілом на весну цього року. Ми маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших Сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні.
Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І впевнений, що ми це зробимо. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей і сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, "морпєха". І наше завдання – зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території.
Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої працюємо щодня", - сказав Зеленський.
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Про це заявила постпред США в НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю CNN.
"Незважаючи на неодноразові прохання України, адміністрація президента США Джо Байдена категорично відмовилася розглядати ідею відправлення винищувачів F-16 країни, що воює", - пише видання.
"В даний час Сполучені Штати не мають жодних планів щодо відправлення F-16 або будь-яких інших винищувачів", - наводяться слова Сміт.
и выразить глубокие сожаления.
Могут пианино выслать именное.Это их дело как поддерживать.
На нашу Бубочку вже без сліз дивитися не можна! Змарнів з лиця, бо все про країну, про нас з вами думає...
На зло маме обморожу себе уши.
Бригада " Эдельвейс" уже есть
Осталось еще 72й бригаде почетное звание "Мертвая голова" и 80-й "Галичина" и кому-нибуль "Нохтигаль".
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Отработаешь ***** на все 300%, пока на 100% отработочка.
А я то всё думал что он под наступлением имеет в виду,а вот он смертоносный удар.