Бій піхотинців з окупантами на околиці Бухмуту: "Пацани, пригніться, я теж попрацюю". ВIДЕО
Відеозапис фрагменту бойової роботи поблизу Бахмуту опублікували українські воїни у соцмережі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі група українських піхотинців перебуває в окопі. Деякі з воїнів стріляють у напрямку ворожих позицій. На записі чути роботу кулемета.
"Пацани, пригніться, я теж попрацюю", - каже один із воїнів своїм побратимам і теж починає стріляти в окупантів.
Топ коментарі
+41 Breaking Bad
показати весь коментар16.02.2023 12:13
+22 Павло Бубенко #551281
показати весь коментар16.02.2023 12:16
+21 Oleksii Pilevych #551217
показати весь коментар16.02.2023 12:39
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https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
https://novosti-n.org/ua/news/-Zabraly-z-okopa-u-Mykolayevi-suddya-vidpustyv-kapitana-ZSU-a-prokurora-zaklykav-pokaraty-261926