Бій піхотинців з окупантами на околиці Бухмуту: "Пацани, пригніться, я теж попрацюю". ВIДЕО

Відеозапис фрагменту бойової роботи поблизу Бахмуту опублікували українські воїни у соцмережі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі група українських піхотинців перебуває в окопі. Деякі з воїнів стріляють у напрямку ворожих позицій. На записі чути роботу кулемета.

"Пацани, пригніться, я теж попрацюю", - каже один із воїнів своїм побратимам і теж починає стріляти в окупантів.

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