Сотні домовин з тілами ліквідованих окупантів чекають відправки в Росію у великому виробничому цеху. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані домовини з тілами ліквідованих в Україні російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, готують знищених загарбників для відправки в Росію у величезному виробничому цеху. Його підлога повність заставлена домовинами, у яких лежать чорні мішки.
Топ коментарі
+72 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар16.02.2023 13:23
+50 Серьога Харківський
показати весь коментар16.02.2023 13:25
+41 Alex Sav #513490
показати весь коментар16.02.2023 13:26
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авто ВАЗ -готуй тазіки з гайками
пушно мех-готуй шуби боярские соболіние
А взагалі може по національності? Типу, чеченець в будь-якому разі має повернутися, ще якийсь "-нець" -50/50 залежно від товарного вигляду, а вєлікій рус Ванька взагалі нічого не вартий, нехай валяється.
Хто їх, свинособак, зрозуміє?
Бывший министр финансов рабZeи Михаил Задорнов о шансах рабZeи в войне с Украиной...по факту шансов ноль целых ничего десятых..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱💪✊🔱💙💛🔱👍💯💯💯
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
Это мобилизация и прибыли мобилизованные?
Сергій Стерненко каже що Шайга та повар фюрера Пригожин воюють між собою....😁🦍👹😁 два дебіла це вже не сила 🤣
Не живым, так хоть мёртвым, но меня забери.
Мама, я сгорел"
В кінці стрічки, там де кришки прибивають до трун бачиш якихось осіб в військовій формі? Той, що справа, в формі, якої в ВСУ нема, і малюнок камуфляжу не наш. А у лівого нарукавна біла пов*язка. Кацапи якраз носять білі та червоні. Наші сині та зелені.
Так что переставай нести юхню здесь.
Це наші солдати, відео взяли з каналу вагнера.
Це втрати в Солідарі і на заводі Красної Гори.
Яка гнида не перевіряє інформацію?
Гниду зовут "Сергей Кузнечиков". Эта гнида не попробовала включить мозги и подумать, зачем руснявым класть солдат ВСУ в гробы, а сразу понесла зраду в массы.
Як зрозуміти чиї це тіла ?
просто які пруфи шо це вагнер ?
Це все, що потрібно знати про сруську якість
Их мама как покатала их на 9 мая в танчике вместо коляски, так моСК у них и умер сразу!
це аналагавнєта способ спать
Но! Засекретив эту тему в целом, кремлевские дегенераты не сообразили, что цифры всех БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) остаются открытыми и легко складываются в жуткие (для россии) данные.
В этой войне уже около 200 тысяч стали инвалидами 1 группы, т.е. полными «самоварами», еще сотни тысяч получили 2 и 3 группы.
Абсолютных калек (безруко-безногих) «всего» 200.000 потому, что процедура присуждения 1 группы -история не быстрая, так как к туповатой медицине подмешивается такая же тупая и медленная социальная бюрократия.
Сейчас в «режиме ожидания» звания «самовара» находится еще ( примерно) 90 000 новых изувеченцев.
История миллионов русских инвалидов II Мировой войны закончилась в грязных бараках Валаама, в спецлагерях, трущобах и под заборами, в нищете и гное. ( их убрали с глаз подальше, т.к они портили картинку советской «победы»).
Судьба инвалидов русско-украинской войны будет еще страшнее. Эта война, без сомнения, будет признана «преступной», что обнулит всякие всякие обязательства государства перед калеками.
Невзоров
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