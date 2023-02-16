Сотні домовин з тілами ліквідованих окупантів чекають відправки в Росію у великому виробничому цеху. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані домовини з тілами ліквідованих в Україні російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, готують знищених загарбників для відправки в Росію у величезному виробничому цеху. Його підлога повність заставлена домовинами, у яких лежать чорні мішки.

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