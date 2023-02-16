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Троє росіян "200" та один - "300": спецпризначенці ГУР МО України атакували окупантів у Парасковіївці поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Спецпризначенці ГУР МО України виявили та атакували групу російських окупантів у селі Парасковіївка на бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, скорегований удар артилерії першим же ударом знищив трьох окупантів та завдав поранень ще одному. Відеозапис атаки опублікований у соцмережах.

"9 лютого 2023 року спецпризначенці ГУР МО України ліквідували частину бойовиків, що складалася із двох ворожих груп російських окупантів на Бахмутському напрямку в населеному пункті Парасковіївка. По підсумках: троє росіян 200 та один 300 після першого ж влучання", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бій піхотинців з окупантами на околиці Бухмуту: "Пацани, пригніться, я теж попрацюю". ВIДЕО

Автор: 

спецпризначенці (219) знищення (7322) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+17
Це ж не собака, а свиня. Тому і неушкоджена, бо їй дрібні уламки від ВОГів до сраки (в даному випадку - в буквальному сенсі).
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16.02.2023 14:37
+14
головне що собака не ушкоджена!
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16.02.2023 14:33
+8
під час з'йомок жодна тваринка не постраждала, задвухсотили тільки животних
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16.02.2023 15:15
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Буданов там ? А я думаю - куди подівся!
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16.02.2023 14:32 Відповісти
головне що собака не ушкоджена!
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16.02.2023 14:33 Відповісти
під час з'йомок жодна тваринка не постраждала, задвухсотили тільки животних
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16.02.2023 15:15 Відповісти
Надіюсь, на дрони із тепловізорами не волонтери "скидалися"?
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16.02.2023 14:36 Відповісти
Це ж не собака, а свиня. Тому і неушкоджена, бо їй дрібні уламки від ВОГів до сраки (в даному випадку - в буквальному сенсі).
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16.02.2023 14:37 Відповісти
Найкращий коментар! Я так сміявся, що мені зараз потрібно змінитися.
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16.02.2023 14:41 Відповісти
Я просто пам'ятаю, скільки там свиней бігає бесхозних - працював в Соледарі у жовтні 2022, жили як раз в Парасковіївці. Під Соледаром, мабуть, була якась велика свиноферма, якій трохи прилетіло і свині розбіглися по околицях... то там їх більше, ніж фазанів було.
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16.02.2023 15:18 Відповісти
б...,дь, я думаю, що за дивний мотоцикл
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16.02.2023 14:57 Відповісти
Хрюлей-Хрякінсон )))
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16.02.2023 15:20 Відповісти
Действительно, упитаный такой кабанчик, видно знал и готовился попировать. А собачка тоже есть на видео и выглядит по-другому, как собака. От 58 сек. в правой стороне видео на дороге.
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17.02.2023 01:27 Відповісти
Це ж не собака, а свиня. Тому і неушкоджена, бо їй дрібні уламки від ВОГів до сраки (в даному випадку - в буквальному сенсі).
Не Димон. К сожалению свинка таки свое получила. Метра через два как отбежала влево, на земле появились тепловые следы пролитой кровушки. Наш друган своим задом перекрыл облако осколков, и это тоже видно. Учитывая толщину шкуры в задней проекции сего бронемобиля время как раз на то что-бы систола сердца протолкнула кровь через толщину шкуры на землю.
У поросенка нервы не из стали .
Без оказания неотложки побратим не жилец. Жаль.
Хотя может москалыки и позарились на дармовую салонинку. Кутак им в челюсть!

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17.02.2023 11:44 Відповісти
Кровушку бачив... але це не схоже на масивну кровотечу, до того ж, низька зовнішня температура сприятиме згортанню крові. Сподіваюся, свинка ще трохи послужить, а салом з неї будуть ласувати вже наші хлопці
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17.02.2023 11:53 Відповісти
до попереднього коментарю: а це ще й може бути і не кров )))) як правильно кажете - нерви у порося не зі сталі, могло і щось інше проштовхнутися з "задньої проекції", що теж має схожі теплові сліди )))
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17.02.2023 11:59 Відповісти
а це ще й може бути і не кров ))))

Вот об этом не подумал)))) Хорошее замечание
Оставим ему шанс! Не будем решать судьбу нашего друга.
И хай те москали слюной удавлятся якщо камарад утече.
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17.02.2023 14:36 Відповісти
ГУРовському режисеру потрібно у "МАДЯРА" вчитися уміння надавати насолоду до ранкової кави!
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16.02.2023 14:40 Відповісти
Де ви таких розмірів собак бачили?) То справжнісіньки півтони української люті у вигляді бойового кабана-диверсанта
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16.02.2023 15:17 Відповісти
Шарику респект !
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16.02.2023 15:28 Відповісти
Молодці, респект!!!
https://www.youtube.com/watch?v=B2DSnOX71RE

Така вона, історія…
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16.02.2023 15:52 Відповісти
У першій частині роліку здається 4 200 і 1 300... Ще один був самісінько в епіцентрі вибуху!
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16.02.2023 16:51 Відповісти
кацапы хороши в тепловизоре. Можно селфи публиковать в инстаграм
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16.02.2023 18:39 Відповісти
Точно - то свиня, а не собака. Наїсться тваринка нормально тепер.
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17.02.2023 09:50 Відповісти
 
 