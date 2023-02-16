Троє росіян "200" та один - "300": спецпризначенці ГУР МО України атакували окупантів у Парасковіївці поблизу Бахмуту. ВIДЕО
Спецпризначенці ГУР МО України виявили та атакували групу російських окупантів у селі Парасковіївка на бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, скорегований удар артилерії першим же ударом знищив трьох окупантів та завдав поранень ще одному. Відеозапис атаки опублікований у соцмережах.
"9 лютого 2023 року спецпризначенці ГУР МО України ліквідували частину бойовиків, що складалася із двох ворожих груп російських окупантів на Бахмутському напрямку в населеному пункті Парасковіївка. По підсумках: троє росіян 200 та один 300 після першого ж влучання", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+17 Дмитро Капітун
показати весь коментар16.02.2023 14:37
+14 MrStepanovM
показати весь коментар16.02.2023 14:33
+8 Алекс Мышкевич
показати весь коментар16.02.2023 15:15
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Не Димон. К сожалению свинка таки свое получила. Метра через два как отбежала влево, на земле появились тепловые следы пролитой кровушки. Наш друган своим задом перекрыл облако осколков, и это тоже видно. Учитывая толщину шкуры в задней проекции сего бронемобиля время как раз на то что-бы систола сердца протолкнула кровь через толщину шкуры на землю.
У поросенка нервы не из стали .
Без оказания неотложки побратим не жилец. Жаль.
Хотя может москалыки и позарились на дармовую салонинку. Кутак им в челюсть!
Вот об этом не подумал)))) Хорошее замечание
Оставим ему шанс! Не будем решать судьбу нашего друга.
И хай те москали слюной удавлятся якщо камарад утече.
https://www.youtube.com/watch?v=B2DSnOX71RE
Така вона, історія…