Троє росіян "200" та один - "300": спецпризначенці ГУР МО України атакували окупантів у Парасковіївці поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Спецпризначенці ГУР МО України виявили та атакували групу російських окупантів у селі Парасковіївка на бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, скорегований удар артилерії першим же ударом знищив трьох окупантів та завдав поранень ще одному. Відеозапис атаки опублікований у соцмережах.

"9 лютого 2023 року спецпризначенці ГУР МО України ліквідували частину бойовиків, що складалася із двох ворожих груп російських окупантів на Бахмутському напрямку в населеному пункті Парасковіївка. По підсумках: троє росіян 200 та один 300 після першого ж влучання", - йдеться у коментарі до відео.

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