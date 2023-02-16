Евакуація пораненого українського воїна з поля бою на бахмутському напрямку. ВIДЕО

Бійці 3-ї ОШБР опублікували відеозапис, на якому зафільмована евакуація пораненого з поля бою на бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць був поранений під час ворожого мінометного обстрілу. Побратими надали йому першу допомогу і доправили до автомобіля для евакуації.

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