Евакуація пораненого українського воїна з поля бою на бахмутському напрямку. ВIДЕО
Бійці 3-ї ОШБР опублікували відеозапис, на якому зафільмована евакуація пораненого з поля бою на бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць був поранений під час ворожого мінометного обстрілу. Побратими надали йому першу допомогу і доправили до автомобіля для евакуації.
Топ коментарі
+34 Serhii Kostenko #549742
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+22 Дмитро Капітун
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+21 Tommy Lee
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Же през шаблю маєм права!
За інформацією з надійних джерел, полк «Ахмат-Сєвєр» зазнав втрат у районі Мар'їнки понад 80% - убитими, пораненими і навіть полоненими. Пишуть, що взяли навіть офіцерів. А значить, що ми звільнимо багатьох наших із полону. Його вивели на північ Луганської області, де зараз відбувається розформування.
По правді кажучи, це історична подія. Рідко коли в новітній історії після боїв з конкретним формуванням, це ж формування розформовують.
Тому мої щирі вітання 79-й бригаді. І сподіваюся, що в Миколаєві буде окремий стенд зі «скальпом» полку «Ахмат-Сєвєр».
Юрій Мисягін
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s