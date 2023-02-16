УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8935 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
17 424 15

Евакуація пораненого українського воїна з поля бою на бахмутському напрямку. ВIДЕО

Бійці 3-ї ОШБР опублікували відеозапис, на якому зафільмована евакуація пораненого з поля бою на бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць був поранений під час ворожого мінометного обстрілу. Побратими надали йому першу допомогу і доправили до автомобіля для евакуації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До лікарень окупованого Старобільська 11 лютого привезли 20 вантажівок поранених росіян, - Генштаб

Автор: 

поранення (2805) евакуація (2318) бойові дії (3875) Бахмут (1560)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
Нехай вічна буде слава
Же през шаблю маєм права!

За інформацією з надійних джерел, полк «Ахмат-Сєвєр» зазнав втрат у районі Мар'їнки понад 80% - убитими, пораненими і навіть полоненими. Пишуть, що взяли навіть офіцерів. А значить, що ми звільнимо багатьох наших із полону. Його вивели на північ Луганської області, де зараз відбувається розформування.

По правді кажучи, це історична подія. Рідко коли в новітній історії після боїв з конкретним формуванням, це ж формування розформовують.

Тому мої щирі вітання 79-й бригаді. І сподіваюся, що в Миколаєві буде окремий стенд зі «скальпом» полку «Ахмат-Сєвєр».

Юрій Мисягін
показати весь коментар
16.02.2023 14:59
+22
Бронік занесли в машину, все ок. Відпрацювали грамотно, амуніція знімається/одяг зрізається обов'язково (так, потім буде гемор довести, що одяг зрізаний за необхідністю, а не про...баний)
показати весь коментар
16.02.2023 15:13
+21
Одужуй, брате!
показати весь коментар
16.02.2023 15:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай вічна буде слава
Же през шаблю маєм права!

За інформацією з надійних джерел, полк «Ахмат-Сєвєр» зазнав втрат у районі Мар'їнки понад 80% - убитими, пораненими і навіть полоненими. Пишуть, що взяли навіть офіцерів. А значить, що ми звільнимо багатьох наших із полону. Його вивели на північ Луганської області, де зараз відбувається розформування.

По правді кажучи, це історична подія. Рідко коли в новітній історії після боїв з конкретним формуванням, це ж формування розформовують.

Тому мої щирі вітання 79-й бригаді. І сподіваюся, що в Миколаєві буде окремий стенд зі «скальпом» полку «Ахмат-Сєвєр».

Юрій Мисягін
показати весь коментар
16.02.2023 14:59 Відповісти
За бронік Резнікову потім йому прийдеться сплатити! За втрату! Це ж не яйця....
показати весь коментар
16.02.2023 14:59 Відповісти
Бронік занесли в машину, все ок. Відпрацювали грамотно, амуніція знімається/одяг зрізається обов'язково (так, потім буде гемор довести, що одяг зрізаний за необхідністю, а не про...баний)
показати весь коментар
16.02.2023 15:13 Відповісти
бажаю одужання бійцю! просто зустрічав хлопців, які після одужання за броню платили...
показати весь коментар
16.02.2023 15:22 Відповісти
Нет слов...
показати весь коментар
17.02.2023 02:33 Відповісти
про резніка або добра або ніяк..він здох в наших очах
показати весь коментар
16.02.2023 20:35 Відповісти
Одужуй, брате!
показати весь коментар
16.02.2023 15:21 Відповісти
Шаидкого одужання нашому Воіну , тримайся 🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
16.02.2023 15:27 Відповісти
Про це є короткометражний фільм. Хто ще не бачів?
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
показати весь коментар
16.02.2023 15:35 Відповісти
Одужуй.
показати весь коментар
16.02.2023 17:10 Відповісти
Швидкого одужання нашому воїну. Поки дивилась серце вискакувало. А як там їм бідним вдень і вніч. Господи помагай нашим захисникам.
показати весь коментар
16.02.2023 19:58 Відповісти
А навколо піз#дорез іде.
показати весь коментар
17.02.2023 21:14 Відповісти
 
 