Бійці спостерігають за щойно знищеними двома ворожими БМП-2: "Отак ми сьогодні "русский мир" зустріли. Красіво. Слєдующий, бл#дь". ВIДЕО
Українські воїни знищили дві російські БМП-2 на авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після вдалої атаки воїни записали відео, на якому вони спостерігають за її результатами та коментують, те що бачать.
"Якось так. Красіво... Слєдующий, бл#дь... Так буде з кожним, хто на нашу землю прийде, бл#дь... Вони звідти, як щурі тікали... Ми з Макаром - він з РПК, я зі свого, джагі-джагі... Отак ми сьогодні "русский мир" зустріли... Оце так фаєршоу!", - розмовляють між собою бійці, дивлячись, як догорає ворожа бронетехніка та детонує боєкомплект.
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Топ коментарі
+54 Чайка Київ
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+39 Александр Чуднивец #474549
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+35 Константин К #519933
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Пукати - пердіти
козацькі джагі-джагі
"Будем делать джага-джага
Полночи в разных позах"
https://youtu.be/9EYb6Nfw1Zg
З приводу Яреми раджу подивитись цікавенні розбори польотів на ютюб каналах Братів Капранових, Kozak media, Локальна історія.
Тоді ви побачите що не буває 100% героїв або антигероїв. Той же Северин Наливайко спочатку придушував повстанців Євстафія Дашкевича а потім сам повстав...
Те саме було в 1917 році коли партія 'автономістів' Центральної ради типу Вінниченка і Петлюри розігнали українізовані корпуси бо боялись армію і впливу на неї Скоропадського. А також вважали що вона не потрібна бо заглядали в очі Керенського в пошуках миру. Ще й в Липні 1917 разом з руснею подавили повстання полку Полуботка в Києві що добивався незалежності України. А їх ідеолога Миколу Міхновського і керівників відправили на фронт на м'ясо...
А потім прийшли більшовики і 'автономісти'- малороси прозріли і самі стали воювати. Але армія розбіглась, Петлюра зібрав кого міг, але це вже була агонія.
Але тепер всі вони герої шкільних підручників - люди що розвалили армію через партійні заздрощі і боротьбу за владу...
Я до чого- світ не чорно-білий. І люди теж
Молодці наші воіни 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Порошенко з передової:
Саме ця артилерійська бригада з першого пострілу розгромила начебто «унікальний» російський арктичний «Тор». Саме вона вказала крейсеру «москва» правильний напрямок. А щоб хлопці продовжували нещадно нищити ворога на Півдні, привезли їм DAFи, Старлінки, шини, без яких зараз в поле ні пікап, ні бус не виїдуть. Також 6 тисяч грілок та інструменти. Ну і наш сюрприз для воїнів - коліматор для M777, який застосовується для точного наведення зброї на ціль. Всі наші артилерійські установки мали б використовуватися з такими коліматорами. Ми зараз робимо все, щоб зі Сполучених Штатів завезти їх нашій арті. Тепер у хлопців є все, щоб продовжувати бити окупанта, але не вистачає БПЛА «Посейдон». Тому ми відкриваємо збір на безпілотник. Половину донатите ви у фонд ГО Справа Громад, половину - закриваю я. Працюємо далі! 🇺🇦
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Без показухи и пиара никак.
Піаритись, передаючи на фронт найнеобхідніше не такий великий гріх, як обкрадання ВСУ твоїми кумирами з 95-го кварталу.
У ЗАПОРІЖЖІ ПОСАДОВЦІ КРАЛИ ГУМДОПОМОГУ МОРСЬКИМИ КОНТЕЙНЕРАМИ Й ВАГОНАМИ
30 Серпня 2022 23:21
https://www.volynnews.com/news/all/u-zaporizhzhi-posadovtsi-kraly-humdopomohu-morskymy-konteyneramy-y-vahonamy/#comments Коментарів: 9
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https://www.volynnews.com/files/news/2022/08-30/345810/99b32323a8333aa397049a8a2f2076b4.jpeg
Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України провели низку обшуків у Запоріжжі.
Ці слідчо-оперативні дії були зумовлені фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення рф, повідомили в СБУ.
Зокрема обшуки відбулися в міськраді, обласній військовій адміністрації, складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.
Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено речовини, схожі на наркотичні засоби, які відправили на експертизу, незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, велику кількість готівки.
https://www.volynnews.com/files/news/2022/08-30/345810/5d62bae4fc66f4a6fa4684a1eb24c0b0.jpeg
https://www.volynnews.com/files/news/2022/08-30/345810/8ba6981bd36cf2859f1195f296f835fe.jpeg
https://www.volynnews.com/files/news/2022/08-30/345810/f40d5f8fa9cf1ab2fef6278156cfa86f.jpeg
Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко повідомив про масштаби розкрадань гуманітарної допомоги: 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів та 220 вантажних автомобілів.
«Посадові особи розкрадали у промислових масштабах майже всю (!!!) гуманітарну допомогу, яку привозили у місто й область, і продавали її через торгові мережі «АТБ» та «Сільпо», - повідомив він.
Наразі триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі); ст. 368-5 (незаконне збагачення).
https://www.volynnews.com/files/news/2022/08-30/345810/b2aab2a352e1165b2f6797fe1e281eb6.jpeg
https://www.volynnews.com/files/news/2022/08-30/345810/7e5073a67c84c7039ff519ed3b2b5515.jpeg
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють за зверненням Служби зовнішньої розвідки України.
За словами Шевченка, підозри висувають голові Запорізької ОВА Олександру Старуху, його заступниці Златі Некрасовій, секретарю Запорізької міськради Анатолію Куртєву і депутату Запорізької міськради Віктору Щербині.
Зараз не Порошенку і "Справі Громад" дорікати, а злодюгам при зє-владі, которі обкрадають воїнів на фронті.
Чи то другоє?
У Дніпрі викрили схему розкрадання гуманітарки на мільйони гривень (фото, відео)
Учасники злочинної схеми отримували гумдопомогу, доставляли її на орендовані ними склади, а потім її продавали через торгівельні точки та оптові бази.
Фото dpchas.com.ua
Служба безпеки України викрила у Дніпрі волонтерів, які створили незаконну схему отримання і реалізації іноземної та вітчизняної гуманітарної допомоги на мільйони гривень.
https://youtu.be/vG8mfwyWWv0
ОБШУКИ У ПОЛТАВСЬКІЙ МІСЬКРАДІ ТА В «ІНСТИТУТІ РОЗВИТКУ МІСТА» ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ЙМОВІРНОЮ КРАДІЖКОЮ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
https://i1.poltava.to/uploads/2022/04/2022-04-19/gumanitarka.jpg
Ілюстративне фото | Фото: t.me/radapoltava
Джерела «Полтавщини» повідомили, що слідчі дії у міськраді стосуються теми розкрадання «гуманітарки». Однак поки що правоохоронці не повідомляють про подробиці
Стало відомо, що саме стало причиною для відкриття кримінальної справи, в рамках якої сьогодні, 19 квітня, співробітники СБУ https://poltava.to/news/65751/ проведи слідчі дії у кабінеті міського голови та в комунальній організації «Інститут розвитку міста».
Наші компетентні джерела повідомили, що кримінальне провадження стосується можливого розкрадання гуманітарної допомоги. Для прикладу, керівниця Інституту Тетяна Татаріна наразі опікується саме цим напрямом роботи.
Сьогоднішні обшуки перекликаються із недавньою інформацією начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, що https://poltava.to/news/65701/ йому відомо про слідчі дії , які проводять правоохоронці за фактом нецільового використання гуманітарної допомоги.
Припустимо, що обласне керівництво таким кроком показує, що контролює ситуацію і не є лояльною до міської влади. Хоча міняти міського голову Дмитро Лунін https://poltava.to/news/65720/ поки не хоче .
Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»
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Гарне питання.
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/Ugkx-hha5GNdbIGA-p-7_poQnTutSma7v395 1 годину тому
Команда Порошенка у 2022 році на ЗСУ витратила понад 2 мільярди гривень. Зелена влада у 2023 році запланувала витратити на власний піар понад 2 мільярди гривень Головне, ви не переплутайте, хто піариться. Всі тексти доступні для копіювання на моєму телеграм-каналі: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqa2J5aXdDaEt6cmhXbWZrUXF0bmtBLVVfQ25Jd3xBQ3Jtc0tsS3JOWG0zZDVUVXpleVZYb3hkU1h5dDJ0ckpoWFJaZ0RrVkx3ajlyMHFFVm5fRk5BZFhNNkY0OVFCZk0xV0Q3ZVgtUUI3Y0g0RGlqQ013NXRYY1VaVHJPWlNYSFdQaWJ4R3dJTFdLeXhHUDhSR0phYw&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fdmitriy_chekalkyn https://t.me/dmitriy_chekalkyn
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