Бійці спостерігають за щойно знищеними двома ворожими БМП-2: "Отак ми сьогодні "русский мир" зустріли. Красіво. Слєдующий, бл#дь". ВIДЕО

Українські воїни знищили дві російські БМП-2 на авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після вдалої атаки воїни записали відео, на якому вони спостерігають за її результатами та коментують, те що бачать.

"Якось так. Красіво... Слєдующий, бл#дь... Так буде з кожним, хто на нашу землю прийде, бл#дь... Вони звідти, як щурі тікали... Ми з Макаром - він з РПК, я зі свого, джагі-джагі... Отак ми сьогодні "русский мир" зустріли... Оце так фаєршоу!", - розмовляють між собою бійці, дивлячись, як догорає ворожа бронетехніка та детонує боєкомплект.

Увага! Ненормативна лексика!

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