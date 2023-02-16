УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8935 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
2 657 0

На Одещині знищено морську міну, яку штормом винесло на берег. ВIДЕО

вибух

Після потужного шторму, що вирував у Чорному морі кілька днів поспіль, до берегів Одещини винесло міну, зірвану з кріплення.

Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

Особлива небезпека такої ситуації полягає в тому, що міна, внаслідок безпосереднього контакту з поверхнею, перекидання хвилями і деформації контактних вибухачів, може раптово здетонувати у будь-який момент.

Спеціальною групою розмінування ВМС ЗС України було прийняте рішення про знищення міни на місці. Боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували міст у Затоці морськими дронами. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4482) Одеська область (3236) Чорне море (1670)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 