На Одещині знищено морську міну, яку штормом винесло на берег. ВIДЕО
Після потужного шторму, що вирував у Чорному морі кілька днів поспіль, до берегів Одещини винесло міну, зірвану з кріплення.
Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.
Особлива небезпека такої ситуації полягає в тому, що міна, внаслідок безпосереднього контакту з поверхнею, перекидання хвилями і деформації контактних вибухачів, може раптово здетонувати у будь-який момент.
Спеціальною групою розмінування ВМС ЗС України було прийняте рішення про знищення міни на місці. Боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву.
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