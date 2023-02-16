На Одещині знищено морську міну, яку штормом винесло на берег. ВIДЕО

Після потужного шторму, що вирував у Чорному морі кілька днів поспіль, до берегів Одещини винесло міну, зірвану з кріплення.

Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

Особлива небезпека такої ситуації полягає в тому, що міна, внаслідок безпосереднього контакту з поверхнею, перекидання хвилями і деформації контактних вибухачів, може раптово здетонувати у будь-який момент.

Спеціальною групою розмінування ВМС ЗС України було прийняте рішення про знищення міни на місці. Боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву.

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