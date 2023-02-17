Мінуємо вдень та вночі, під дощем та снігом, підірвали дві БМП та танк окупантів, - боєць ЗСУ Геннадій. ВIДЕО

До початку російсько-української війни Геннадій працював охоронцем. У 2016 році він вирішив піти захищати Батьківщину. Початоку повномасштабного вторгнення Росії він зустрів на Донецькому напрямку.

Про це він розповів в інтерв'ю кореспонденту Цензор.НЕТ Михайлу Ухману.

"39 років я розмовляв російською мовою. Після вторгнення 24 лютого я вирішив перейти на рідну мову, трішки важко це дається, але я намагаюсь. ... Так вийшло, що я жив і навколо мене всі розмовляли російською. В інтернет побачив ролик, чоловік сказав, що йому 40 років та йому дуже соромно, що він не може розмовляти українською мовою. Я задумався, чому це я не можу розмовляти? Почав переписуватись смс-ками українською мовою, а згодом вже більш-менш намагаюсь розмовляти українською", - розповів український захисник.

Геннадій займається інженерною розвідкою, установкою інженерних боєприпасів та розмінуванням.

"Буває і під обстрілами це робимо. Не один раз виходили разом зі штурмовою групою, йшли попереду. Дуже цікава справа", - каже боєць.

"Після установки інженерних боєприпасів, протитанкові мінні поля. Не кожне мінне поле зупиняє, бо вони не обов'язково туди поїдуть, але багато ми робимо. Коли вночі, коли вдень, дощ, сніг. Завдання є завдання. Були при наступі підірвані дві БМП і один танк. Це зберегло багато життів військовослужбовців", - додав він.

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