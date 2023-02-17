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Новини Відео Війна
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Мінуємо вдень та вночі, під дощем та снігом, підірвали дві БМП та танк окупантів, - боєць ЗСУ Геннадій. ВIДЕО

До початку російсько-української війни Геннадій працював охоронцем. У 2016 році він вирішив піти захищати Батьківщину. Початоку повномасштабного вторгнення Росії він зустрів на Донецькому напрямку.

Про це він розповів в інтерв'ю кореспонденту Цензор.НЕТ Михайлу Ухману.

"39 років я розмовляв російською мовою. Після вторгнення 24 лютого я вирішив перейти на рідну мову, трішки важко це дається, але я намагаюсь. ... Так вийшло, що я жив і навколо мене всі розмовляли російською. В інтернет побачив ролик, чоловік сказав, що йому 40 років та йому дуже соромно, що він не може розмовляти українською мовою. Я задумався, чому це я не можу розмовляти? Почав переписуватись смс-ками українською мовою, а згодом вже більш-менш намагаюсь розмовляти українською", - розповів український захисник.

Геннадій займається інженерною розвідкою, установкою інженерних боєприпасів та розмінуванням.

"Буває і під обстрілами це робимо. Не один раз виходили разом зі штурмовою групою, йшли попереду. Дуже цікава справа", - каже боєць.

"Після установки інженерних боєприпасів, протитанкові мінні поля. Не кожне мінне поле зупиняє, бо вони не обов'язково туди поїдуть, але багато ми робимо. Коли вночі, коли вдень, дощ, сніг. Завдання є завдання. Були при наступі підірвані дві БМП і один танк. Це зберегло багато життів військовослужбовців", - додав він.

Також дивіться: "Щоб перемогти російських окупантів, боротися мають усі, не тільки армія", - боєць ЗСУ Віталій. ВIДЕО

Автор: 

військовослужбовці (4765) ЗСУ (7569) Ухман Михайло (237)


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Крутий пацан !
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17.02.2023 14:20 Відповісти
Бійцю респект. Борони , Боже!
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17.02.2023 14:22 Відповісти
Увага, увага і ще раз увага - ви потрібні живим, найперше, своїй родині.
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17.02.2023 16:21 Відповісти
Щастя в роботі, не роби помилок!
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17.02.2023 17:38 Відповісти
Низький уклін до земний, Вам Герої!! Україна дякуючи Вам та Вашим побратимам, вистоїть!!! Прикро, що у таких Героїв такі дупамиводітєлі яйцеголові мародери в Києві!!!
У квартальних кнурів вгодованих та їх сценаристів, діарея ти мокрі штани, коли Вас бачуть!!
Слава Захисникам України!! Смерть опозажопникам та їх прихвостням!
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18.02.2023 09:12 Відповісти
 
 