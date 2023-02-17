"Вагнерівці" скаржаться Міноборони РФ на нестачу боєприпасів: "Полностью отрезаны от поставок, теряем сотни людей в день". ВIДЕО
Окупанти зі складу ПВК "Вагнер" звинувачують російських генералів у тому, що через брак боєприпасів зазнають великих втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми втрачаємо сотні наших товаришів на день. Їх могло бути вдвічі менше, якби функціонери вчасно забезпечували нас озброєнням і боєприпасами. Надішліть сюди своїх дітей!" - каже один із "вагнерівців" та демонструє трупи загиблих окупантів.
На іншому відео артилерійський підрозділ ПВК "Вагнер" скаржиться на нестачу боєприпасів.
"Наразі ми повністю відрізані від поставок боєприпасів. Гостра нестача боєприпасів. Ми звертаємось до друзів та колег з Міністерства оборони. Ми впевнені, що десь на складах боєприпаси є і ми їх гостро потребуємо. Будемо дуже вдячні, якщо ви допоможете нам та поставите ці боєприпаси", - каже один із найманців.
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а замість газівні є вагнєр
- Товарищ сержант! Патроны кончились!
- Товарищ боец! Но вы же коммунист!
...И пулемет застрочил опять... (с)
И пулемет застрочил с новой силой.
Кто-то теряет,
Кто-то теряет,
А кто-то находит!"
(Кобзон Йося ***********)
Усьо.
- Как челобитную царю подаешь ? (с)
П.С.
С таким е@лом никто вам снарядов не даст.....
бо здохнете всі до одного 😡
Правда, у ЗСУ своя математика - парни любят прибавлять и умножать дохлых орков! И это они ещё до геометрической прогрессии не дошли!😉😉
Слава ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!