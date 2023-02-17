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"Вагнерівці" скаржаться Міноборони РФ на нестачу боєприпасів: "Полностью отрезаны от поставок, теряем сотни людей в день". ВIДЕО

Окупанти зі складу ПВК "Вагнер" звинувачують російських генералів у тому, що через брак боєприпасів зазнають великих втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми втрачаємо сотні наших товаришів на день. Їх могло бути вдвічі менше, якби функціонери вчасно забезпечували нас озброєнням і боєприпасами. Надішліть сюди своїх дітей!" - каже один із "вагнерівців" та демонструє трупи загиблих окупантів.

На іншому відео артилерійський підрозділ ПВК "Вагнер" скаржиться на нестачу боєприпасів.

"Наразі ми повністю відрізані від поставок боєприпасів. Гостра нестача боєприпасів. Ми звертаємось до друзів та колег з Міністерства оборони. Ми впевнені, що десь на складах боєприпаси є і ми їх гостро потребуємо. Будемо дуже вдячні, якщо ви допоможете нам та поставите ці боєприпаси", - каже один із найманців.

Читайте: Окупанти формують з мобілізованих "загони смертників", втрати штурмовиків-вагнерівців становлять до 80%, - Міноборони

Автор: 

армія рф (17482) боєприпаси (2277) Міноборони рф (708) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+17
Гарна картина на другому відео! ))) "Сваю зємлю" цей гондон "защіщаєт"? Бажаю і йому якнайшвидше опинитись поруч з біосміттям на підлозі!!!
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17.02.2023 14:59
+14
Ну як не згадати старезне:

- Товарищ сержант! Патроны кончились!
- Товарищ боец! Но вы же коммунист!
...И пулемет застрочил опять... (с)
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17.02.2023 14:55
+10
Так пяздуйте домой
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17.02.2023 14:54
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собаці- собача смерть.. хоч назви його чайковским
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17.02.2023 14:54 Відповісти
Де серед цих підорів люди?
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17.02.2023 15:26 Відповісти
путін це гітлер... власного народу

а замість газівні є вагнєр

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17.02.2023 15:28 Відповісти
Я дуже, дуже!!! прошу, не порівнювати генетичний непотріб, якимось боком причетний до вищих приматів, до тварин, які служать людству самовіддано і вірно декілька тисяч років! Будь ласка, не принижуйте собак!
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17.02.2023 16:31 Відповісти
Так пяздуйте домой
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17.02.2023 14:54 Відповісти
в пакетах!
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17.02.2023 14:56 Відповісти
Пакет це нагорода. Звичайна доля для "музикантів" бути погризеними собачками, лисицями, чи свинками. Хіба що бути спаленими, кому пощастить.
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17.02.2023 15:07 Відповісти
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17.02.2023 15:11 Відповісти
Ну як не згадати старезне:

- Товарищ сержант! Патроны кончились!
- Товарищ боец! Но вы же коммунист!
...И пулемет застрочил опять... (с)
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17.02.2023 14:55 Відповісти
- Но ты же коммунист, Иванов!
И пулемет застрочил с новой силой.
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17.02.2023 14:58 Відповісти
Гарна картина на другому відео! ))) "Сваю зємлю" цей гондон "защіщаєт"? Бажаю і йому якнайшвидше опинитись поруч з біосміттям на підлозі!!!
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17.02.2023 14:59 Відповісти
Здихайте,підари дешеві.
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17.02.2023 15:01 Відповісти
Им же дали понять что ими тут не рады. Как ВСУ так МО РФ. Пусть валит обратно в свои *****.
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17.02.2023 15:04 Відповісти
"Кто-то теряет,
Кто-то теряет,
Кто-то теряет,
А кто-то находит!"

(Кобзон Йося ***********)
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17.02.2023 15:05 Відповісти
Я схвильований
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17.02.2023 15:06 Відповісти
Яку вашу країну, ти що геть кацайобнувся???
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17.02.2023 15:10 Відповісти
Какашенков сказал патерь нет.
Усьо.
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17.02.2023 15:13 Відповісти
звиждешь и провокация
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17.02.2023 15:13 Відповісти
Собакам собача смерть. Дебіли. Тварини. Смерть ворогам.
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17.02.2023 15:13 Відповісти
Сразу вспоминается из фильма:
- Как челобитную царю подаешь ? (с)
П.С.
С таким е@лом никто вам снарядов не даст.....
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17.02.2023 15:20 Відповісти
Правильно путинХуйло правильно!скоро тысячи в день питухов твоих будет удобрять землю!а ты путинХуйло интересно как хочеш?СДОХНУТЬ?к Ленину тебя не положат и вместо него тоже!тыж ***** а Ленин Революционер!а да сольют тебя в поРашу на поРаше!
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17.02.2023 15:22 Відповісти
Кажуть вагнерівців відрізали не тільки від поставок ***********, але і від поставок зеків. Тобто чувакам повний капець.
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17.02.2023 15:23 Відповісти
Та так,МО рашки забрало собі зеків,нууу відповідно і **********.
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17.02.2023 15:41 Відповісти
Я ще чув одну точку зору, що єдина мета вагнерівців була за будь яку ціну тримати ЗСУ в тонусі поки парашкінська армія відмобілізує та навчить з якої сторони братися за калаша натовп мʼяса. Тіпа ніхто і не сподівався шо зеки шось там навоюють. І з цією задачею вагнер справився. Ну а тепер мавр зробив свою справу і нікому вже не цікаво шо з ними буде.
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17.02.2023 15:48 Відповісти
То є файно, що сотні в день. А більше зможете - наприклад тисячі?
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17.02.2023 15:24 Відповісти
"Нравицца, не нравится - терпите красавицы"...
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17.02.2023 15:27 Відповісти
Кацапи , тікайте на@ уй з Украіни ,
бо здохнете всі до одного 😡
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17.02.2023 15:31 Відповісти
кросівоє
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17.02.2023 15:36 Відповісти
155 мм снаряд больше и лучше
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17.02.2023 15:43 Відповісти
ржака, работают в частной компании и просят у государства пожрать
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17.02.2023 15:46 Відповісти
Мне кажется єти підари одети в нашу форму. Оно і понятно, своя совсем говно....
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17.02.2023 15:50 Відповісти
А чому їх жмуріки в одних трусах? Форму живі забрали?
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17.02.2023 16:02 Відповісти
Так они всегда делают
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17.02.2023 21:57 Відповісти
Математик, ***... Уже даже и посчитал, что потери могут быть в два раза меньше! Любит отнимать и делить. Клали два батальона в день, а можно класть один, и это будет зашибись!)))
Правда, у ЗСУ своя математика - парни любят прибавлять и умножать дохлых орков! И это они ещё до геометрической прогрессии не дошли!😉😉
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17.02.2023 16:22 Відповісти
так же ш вагнерівці податки не платять. Вони "лишние" на цьому святі життя
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17.02.2023 16:36 Відповісти
Смерть ворогам!!!!!
Слава ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!
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17.02.2023 17:07 Відповісти
русскій, где это ты защищаешь свою страну??? ты не чё не попутал???
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17.02.2023 17:33 Відповісти
вагнер уже всё списали ..
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17.02.2023 18:12 Відповісти
Я дуже стурбований. Нехай надають свої точнi координати, ми їм усе пришлемо.
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17.02.2023 19:05 Відповісти
 
 