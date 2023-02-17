Лукашенко - до Путіна: Как будто бы я мог не согласиться к вам приехать! ВIДЕО

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пожартував зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Іронічними фразами Лукашенко і Путін обмінялися на початку пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Між ними відбувся такий діалог:

- Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать.

- Как будто бы я мог не согласиться!

- Ну, мы все занятые люди, дел хватает и дома...

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Після цього Путін взявся розповідати, що дивився напередодні пресконференцію Лукашенка.

- Лучше б не смотрели. Расстроились, наверное... - припустив білоруський диктатор.