Лукашенко - до Путіна: Как будто бы я мог не согласиться к вам приехать! ВIДЕО
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пожартував зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.
Іронічними фразами Лукашенко і Путін обмінялися на початку пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.
Між ними відбувся такий діалог:
- Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать.
- Как будто бы я мог не согласиться!
- Ну, мы все занятые люди, дел хватает и дома...
Після цього Путін взявся розповідати, що дивився напередодні пресконференцію Лукашенка.
- Лучше б не смотрели. Расстроились, наверное... - припустив білоруський диктатор.
Топ коментарі
+63 Garry Grant
показати весь коментар17.02.2023 15:05
+45 IN UA #422687
показати весь коментар17.02.2023 15:16
+29 Владимир #467749
показати весь коментар17.02.2023 15:16
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Пропихнулись перед сном...
З.Ы. лукашенко смотрит на путина как на гавно.
А Рахмон заявит вове шоб был попроще,так как азиатские республики не его колонии.
https://ibb.co/xjV8JRR
https://www.ikiosek.cz/reflex
Да, Лукаш?
Ботаник он очкастый ..интелегентишка плешивый а не гопник.
А так всю жизнь тебя будут шантажировать. Жалко колхозника, копал бы себе бульбу да спал спокойно - нет же, порулить захотелось
Лукошко подаёт сигналы! Онo зохваченo!!!
Наворотила бульба дел, теперь они у прокурора!