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"За кілька днів з’ясувалося, що "друга" армія світу вже не така й страшна - і техніка їхня горить, і солдати гинуть", - боєць ЗСУ Олександр про початок російського вторгнення 24 лютого 2022 року. ВIДЕО

Батько нашого 21-річного героя, підписав контракт із ЗСУ, ще за довго до повномасштабного російського вторгнення. Олександр постійно був з татом на зв’язку і за деякий час, теж вирішив, що має іти воювати.

Про це він розповів в інтерв'ю кореспонденту Цензор.НЕТ Михайлу Ухману.

"Півтора роки тому я підписав контракт... Служу в одному підрозділі з батьком... Він часто поряд і я відчуваю його підтримку - можна поговорити та й узагалі відчуваєш рідну душу... Рідня була не дуже вдоволена моїм рішенням йти на службу. Мама не хотіла узагалі сюди пускати, але змирилася з часом... 24 лютого я у наряді був. О п'ятій ранку мені надійшла команда підняти особовий склад... Зайняли оборону і очікували наказу командира. Перше бойове завдання - мінування дороги на донецькому напрямку. Щоб техніка окупантів не пройшла. Було страшно, адже це був мій перший бойовий вихід... За кілька днів стало зрозуміло, що "друга армія світу" не така вже й страшна - і техніка їхня горить, і солдати гинуть...", - сказав Олександр.

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Автор: 

Ухман Михайло (237)


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не понимаю почему 2-я? по логике и бюджете 1-я сша 2-я китай. по технологиям 3-я Израиль .
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18.02.2023 10:22 Відповісти
количество яо,непонятно в каком оно состоянии если в таком же как и вся армия то ***** козломордім будет от своих же ракет во время часа Ч.
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18.02.2023 10:34 Відповісти
Слава Герою !
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18.02.2023 10:27 Відповісти
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
Дякую, Герої !
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18.02.2023 10:38 Відповісти
Ця армія, може, не така й страшна, але страшно, що гинуть наші люди, руйнуються наші міста і села!
А нашим воїнам слава, полеглим - вічна пам'ять!
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18.02.2023 10:51 Відповісти
Хай щастить тобі, мужній воїне!
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18.02.2023 11:28 Відповісти
тут прикол в том, что с баблом и технологиями у них, при желании, все оченьб даже норм. Даже образование и навыки на уровне середины прошлого века... Но вся суть русни в том, что они дебилы. И дебилу можно дать хоть Мерседес, хоть Томагавк, хоть американский детектор лжи, но использовать это оно не сможет, ибо оно дебил. И дебил - это не ругательство, это констотация фактического состояния сознания этих животных.
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18.02.2023 12:48 Відповісти
 
 