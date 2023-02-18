"За кілька днів з’ясувалося, що "друга" армія світу вже не така й страшна - і техніка їхня горить, і солдати гинуть", - боєць ЗСУ Олександр про початок російського вторгнення 24 лютого 2022 року. ВIДЕО

Батько нашого 21-річного героя, підписав контракт із ЗСУ, ще за довго до повномасштабного російського вторгнення. Олександр постійно був з татом на зв’язку і за деякий час, теж вирішив, що має іти воювати.

Про це він розповів в інтерв'ю кореспонденту Цензор.НЕТ Михайлу Ухману.

"Півтора роки тому я підписав контракт... Служу в одному підрозділі з батьком... Він часто поряд і я відчуваю його підтримку - можна поговорити та й узагалі відчуваєш рідну душу... Рідня була не дуже вдоволена моїм рішенням йти на службу. Мама не хотіла узагалі сюди пускати, але змирилася з часом... 24 лютого я у наряді був. О п'ятій ранку мені надійшла команда підняти особовий склад... Зайняли оборону і очікували наказу командира. Перше бойове завдання - мінування дороги на донецькому напрямку. Щоб техніка окупантів не пройшла. Було страшно, адже це був мій перший бойовий вихід... За кілька днів стало зрозуміло, що "друга армія світу" не така вже й страшна - і техніка їхня горить, і солдати гинуть...", - сказав Олександр.

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