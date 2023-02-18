Через Мелітополь на Запорізький напрямок проїхали 43 автобуси з "вагнерівцями", - Федоров. ВIДЕО

Вчора через Мелітополь на Запорізький напрямок вирушили 43 білі автобуси "елітних" бійців – вагнерівців.

Про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора через Мелітополь на Запорізький напрямок "урочисто" вирушило свіже гарматне м’ясо.



43 білих автобуси "елітних" на росії бійців - вагнерівців. Злочинців, яких виманили з в’язниць уявним квитком на волю.



Колону супроводжували позашляховики з позначкою ЧВК Вагнер", - написав Федоров.

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