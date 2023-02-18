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Через Мелітополь на Запорізький напрямок проїхали 43 автобуси з "вагнерівцями", - Федоров. ВIДЕО

Вчора через Мелітополь на Запорізький напрямок вирушили 43 білі автобуси "елітних" бійців – вагнерівців.

Про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора через Мелітополь на Запорізький напрямок "урочисто" вирушило свіже гарматне м’ясо.

43 білих автобуси "елітних" на росії бійців - вагнерівців. Злочинців, яких виманили з в’язниць уявним квитком на волю.

Колону супроводжували позашляховики з позначкою ЧВК Вагнер", - написав Федоров.

Читайте також: На тимчасово окупованій частині Запорізької області спостерігається ротація рашистів, - Федоров

Автор: 

армія рф (17482) Мелітополь (771) ПВК Вагнер (1540) Федоров Іван (649)


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Топ коментарі
+14
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18.02.2023 10:44
+13
Робота для наших хлопців з ЗСУ. Коли вже ці чвк-овські півні закінчаться?
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18.02.2023 10:11
+10
На вооружении украинской армии появился новый беспилотник, который причиняет российским оккупантам серьезные «неприятности», буквально разрывая на куски российскую бронетехнику. О появлении нового БПЛА захватчики, воюющие на разных направлениях, заявляют уже около месяца.
Ни один загадочный аппарат россиянам сбить пока не удалось, пугающую их технику захватчики между собой называют «Бабой Ягой». Об этом пишет Telegram-канал https://t.me/dosye_shpiona/248 «Досье Шпиона» , сопровождая пост фото разнесенной в хлам российской техники.
«За последний месяц уже трое военнослужащих ВС РФ из разных подразделений и направлений обратились с сообщением об обнаружении нового вида беспилотного летательного аппарата на вооружении противника. Ни один из них сбить и идентифицировать не удалось, так что пока ему присвоено рабочее название - «Баба Яга», - пишет паблик.
Согласно сообщению, о загадочных украинских дронах враг знает немного. По большому счету - лишь то, что по размерам этот БПЛА достаточно крупный, и несет он на себе мощный боезаряд, который впоследствии сбрасывается на цель.
"Военнослужащие сообщают, что «Баба Яга» представляет собой крупный дрон, оснащенный мощным сбрасываемым боезарядом. Как правило, сопровождается группой из 2-3 дронов-разведчиков, которые обеспечивают наблюдение и безопасность основной машины. Боезаряд настолько мощный, что способен «в щепки» разнести небольшое здание или военную технику, а также нанести существенный урон живой силе противника!», - отмечает автор паблика.
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18.02.2023 10:23
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Робота для наших хлопців з ЗСУ. Коли вже ці чвк-овські півні закінчаться?
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18.02.2023 10:11 Відповісти
40 автобусів = 2000 солдат.

2000 якось мало для "главнава удара".
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18.02.2023 10:24 Відповісти
Досвід драння тюремних параш?
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18.02.2023 11:24 Відповісти
Може і порожні,але символічні - білі.
Білі автобуси -білі тапочки,білі жигулі ...
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19.02.2023 23:25 Відповісти
Учитывая, что под Угледаром и Соледаром 40 тыс вагиновцев подохло. То 2 тыс на Запорожье явно мало.
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18.02.2023 10:37 Відповісти
Данные по потерям разные есть. Я такую цифру слышал.
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18.02.2023 10:43 Відповісти
Есть другое мнение. Потери точно составляют десятки тысяч, и цифра в 40 тысяч - реальна. Бахмут они более полугода штурмуют. Возможно раненых там не держат.
https://focus.ua/*******-novosti/549754-dni-chvk-vagner-sochteny-perevedut-li-naemnikov-iz-ukrainy-v-afriku
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18.02.2023 19:38 Відповісти
може загальна кількість а не вбитими
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20.02.2023 07:43 Відповісти
От би прямо туди ракет пару штук....щоб "вєсєлійше" їхати було "асвабадітєлям"....
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18.02.2023 10:12 Відповісти
Колонные стараются обстреливать. Но не всегда есть чем и не так просто попасть в движущиеся цели.
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18.02.2023 10:35 Відповісти
Навіщо Ви мені пишете язиком свино-собак?
P. S. #Рюззкій язик - идинах¥й!
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18.02.2023 11:03 Відповісти
Питання мови завжди використовують провакатори, які служать *****. Або дебіли. Щоб розділити та послабити українську націю. Я російськомовний українець, як і мільйони моїх співвітчизників. І не хочу ганьбитися поганим знанням мови. Але не тобі мене вказувати, якою мовою писати. Ми маємо вільну країну.
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18.02.2023 19:35 Відповісти
Вивчу обов'язково. Я чудово розумію українську, із задоволенням дивлюся фільми українською, Ютуб. Але я живу в Україні у російськомовному середовищі. І держава жодних умов вивчення мови не створює. В усіх нормальних країнах є безкоштовні курси державної мови. Де вони в Україні?
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18.02.2023 22:01 Відповісти
Гідна відповідь. Вибачте що назвав вас дурко, я помилився(видаляю). Мову знати країни своєї потрібно.
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18.02.2023 22:58 Відповісти
І що, ньюсмейкер, що ми маємо з цього розуміти?
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18.02.2023 10:15 Відповісти
Проявляе активнiсть, щоб бува про нього не забули.
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18.02.2023 10:25 Відповісти
Просто ще один «рахувальник», на додачу до Кіма…
Чимось же треба займатись за зарплату в 100 тисяч.
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18.02.2023 10:28 Відповісти
підрахуй (сленг))
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18.02.2023 11:01 Відповісти
На вооружении украинской армии появился новый беспилотник, который причиняет российским оккупантам серьезные «неприятности», буквально разрывая на куски российскую бронетехнику. О появлении нового БПЛА захватчики, воюющие на разных направлениях, заявляют уже около месяца.
Ни один загадочный аппарат россиянам сбить пока не удалось, пугающую их технику захватчики между собой называют «Бабой Ягой». Об этом пишет Telegram-канал https://t.me/dosye_shpiona/248 «Досье Шпиона» , сопровождая пост фото разнесенной в хлам российской техники.
«За последний месяц уже трое военнослужащих ВС РФ из разных подразделений и направлений обратились с сообщением об обнаружении нового вида беспилотного летательного аппарата на вооружении противника. Ни один из них сбить и идентифицировать не удалось, так что пока ему присвоено рабочее название - «Баба Яга», - пишет паблик.
Согласно сообщению, о загадочных украинских дронах враг знает немного. По большому счету - лишь то, что по размерам этот БПЛА достаточно крупный, и несет он на себе мощный боезаряд, который впоследствии сбрасывается на цель.
"Военнослужащие сообщают, что «Баба Яга» представляет собой крупный дрон, оснащенный мощным сбрасываемым боезарядом. Как правило, сопровождается группой из 2-3 дронов-разведчиков, которые обеспечивают наблюдение и безопасность основной машины. Боезаряд настолько мощный, что способен «в щепки» разнести небольшое здание или военную технику, а также нанести существенный урон живой силе противника!», - отмечает автор паблика.
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18.02.2023 10:23 Відповісти
Может быть эта Баба Яга )
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18.02.2023 11:06 Відповісти
Ударно-тактический беспилотник Ace One, украинских разработчиков, способен разгоняться до звуковой скорости 0,95 Маха, поднимается на высоту до 13,7 км ..Довели до ума )
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18.02.2023 11:07 Відповісти
Российский танк, которому не посчастливилось встретиться с "Бабой Ягой", буквально разорвало на куски.
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18.02.2023 14:24 Відповісти
А вони там в автобусах точно сидять? Федоровна власні очі бачив?
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18.02.2023 10:25 Відповісти
Гарне питання
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18.02.2023 10:31 Відповісти
А може вони вже лежать?...
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18.02.2023 10:59 Відповісти
Мёясо на фарш повезли...
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18.02.2023 10:27 Відповісти
галимая "постанова". окна тряпками позавешивали и как всегда пытаются выдать желаемое за действительное. ******** "чепуха врунгель"
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18.02.2023 10:29 Відповісти
Тентована "газель" з целофановими пакетами поїхала іншим шляхом в тому ж напрямку.
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18.02.2023 10:30 Відповісти
так и в атаку пойдут?
Прогресс.
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18.02.2023 10:32 Відповісти
спішать здохнути,
автобуси б нам пригодились
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18.02.2023 10:42 Відповісти
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18.02.2023 10:44 Відповісти
З м'яска власного ж дохлого загарбника, щоб не пропадало
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18.02.2023 10:54 Відповісти
"... 43 білих автобуси "елітних" на росії бійців Джерело:
Хочуть падлюки на контрасті зіграти: на запорізький напрямок - 43 білих автобуси з елітними бійцями, а з запорізького напрямку - 43 чорних вантажівки зі звичайними трупами цих елітних бійців. Сподіваються нас поставити у емоційний тупик.
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18.02.2023 10:46 Відповісти
тупик = глухий кут
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18.02.2023 11:01 Відповісти
Ну приблизно так думають вагнерівці. 😊
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18.02.2023 11:07 Відповісти
Про синоніми чув у школі?
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20.02.2023 06:34 Відповісти
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18.02.2023 10:47 Відповісти
Автобуси є ідеальним тз на війні ))близько 50 сидячих місць,розрив одного снаряду хаймарса поряд - результат відмінний)Слава ЗСУ.
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18.02.2023 10:51 Відповісти
Один из выживших рашистов в Угледаре: «Там просто полнейший п***ец. Всё взрывается, горит и дымится. Непонятно, откуда прилетает. Я ни одного украинца и их техники не видел. Гремело, гремело, а потом выяснилось, что нас разгромили почти полностью»
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18.02.2023 10:54 Відповісти
А вдолъ дорог мертвые с косами стоят (с)
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18.02.2023 11:03 Відповісти
Сейчас более ~ 85% живой силы врага уничтожается артиллерией и реактивными системами, за время войны они вообще могут не увидеть ни одного украинца..
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18.02.2023 11:17 Відповісти
хотьбы пакетов для свинособачек хватило..............СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!
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18.02.2023 10:58 Відповісти
свіженьке мясо ))💯🖕

*костлявої дороги,пси дикі!
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18.02.2023 11:04 Відповісти
откуда уних заггранични бцсы в параше..или спижженые..?
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18.02.2023 12:00 Відповісти
Саме робота для ракет «Асфальт», одним залпом можна було накрити, але наш ПреЗедент всі гроші на армію потратив особливо на харчі та дрони.
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18.02.2023 12:40 Відповісти
Je ne savais pas que les corbillards russes étaient blancs. Peut-être seront-ils repeints en noir pour le retour ?
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18.02.2023 15:22 Відповісти
Сподіваюсь, що дорога "атрємантіравана і асвєтлєна"?
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18.02.2023 16:29 Відповісти
а фарш назад кто буде забирати
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18.02.2023 17:26 Відповісти
- Паслушайте, "хахлы"! А пачыму у вас земля такая пладародная?
- Тому що в ній загарбники в три шари лежать Покладем вас - ще родючішою буде!
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20.02.2023 06:38 Відповісти
 
 