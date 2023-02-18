Через Мелітополь на Запорізький напрямок проїхали 43 автобуси з "вагнерівцями", - Федоров. ВIДЕО
Вчора через Мелітополь на Запорізький напрямок вирушили 43 білі автобуси "елітних" бійців – вагнерівців.
Про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора через Мелітополь на Запорізький напрямок "урочисто" вирушило свіже гарматне м’ясо.
43 білих автобуси "елітних" на росії бійців - вагнерівців. Злочинців, яких виманили з в’язниць уявним квитком на волю.
Колону супроводжували позашляховики з позначкою ЧВК Вагнер", - написав Федоров.
Топ коментарі
+14 Ігор Круглій
показати весь коментар18.02.2023 10:44
+13 Белла Богун #551369
показати весь коментар18.02.2023 10:11
+10 Serhii Kostenko #549742
показати весь коментар18.02.2023 10:23
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2000 якось мало для "главнава удара".
Білі автобуси -білі тапочки,білі жигулі ...
https://focus.ua/*******-novosti/549754-dni-chvk-vagner-sochteny-perevedut-li-naemnikov-iz-ukrainy-v-afriku
P. S. #Рюззкій язик - идинах¥й!
Чимось же треба займатись за зарплату в 100 тисяч.
Ни один загадочный аппарат россиянам сбить пока не удалось, пугающую их технику захватчики между собой называют «Бабой Ягой». Об этом пишет Telegram-канал https://t.me/dosye_shpiona/248 «Досье Шпиона» , сопровождая пост фото разнесенной в хлам российской техники.
«За последний месяц уже трое военнослужащих ВС РФ из разных подразделений и направлений обратились с сообщением об обнаружении нового вида беспилотного летательного аппарата на вооружении противника. Ни один из них сбить и идентифицировать не удалось, так что пока ему присвоено рабочее название - «Баба Яга», - пишет паблик.
Согласно сообщению, о загадочных украинских дронах враг знает немного. По большому счету - лишь то, что по размерам этот БПЛА достаточно крупный, и несет он на себе мощный боезаряд, который впоследствии сбрасывается на цель.
"Военнослужащие сообщают, что «Баба Яга» представляет собой крупный дрон, оснащенный мощным сбрасываемым боезарядом. Как правило, сопровождается группой из 2-3 дронов-разведчиков, которые обеспечивают наблюдение и безопасность основной машины. Боезаряд настолько мощный, что способен «в щепки» разнести небольшое здание или военную технику, а также нанести существенный урон живой силе противника!», - отмечает автор паблика.
Прогресс.
автобуси б нам пригодились
Хочуть падлюки на контрасті зіграти: на запорізький напрямок - 43 білих автобуси з елітними бійцями, а з запорізького напрямку - 43 чорних вантажівки зі звичайними трупами цих елітних бійців. Сподіваються нас поставити у емоційний тупик.
*костлявої дороги,пси дикі!
- Тому що в ній загарбники в три шари лежать Покладем вас - ще родючішою буде!