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Новини Відео Війна
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"Я особисто зробив мінус 500 окупантів", - оператор дрону з 10-ї ОГШБр позивний Скиба. ВIДЕО

23-річний український воїн за рік війни знищив та поранив гранатами з квадрокоптера близько 500 російських солдатів.

Відео про солдата "Скибу" з 10-ї гірсько-штурмової бригади опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, "Скиба" щодня вилітає на розвідку, корегування та ураження. Солдат вже витратив на знищення ворогів десятки ящиків гранат.

"Думаю, після перегляду очевидно, що цей воїн - справжній герой, гідний найвищих державних нагород", - пише Бутусов.

Читайте: Воїни 10-ї ОГШБр, які 8 місяців без ротацій героїчно тримають позиції на Донбасі, досі не можуть отримати державні нагороди, - Бутусов

За словами головреда Цензор.НЕТ, зараз "Скиба" шукає в свою команду нових бійців. Йому потрібні люди, які хочуть знайти на фронті надійних побратимів та навчитись керувати дроном. Робота операторів дронів у 10-й бригаді при цьому організована на високому рівні.

Автор: 

Бутусов Юрій (3598) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209) дрони (4743)


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Топ коментарі
+37
Ану нагадайте хто казав що мавікі військовим не потрібні? Не Рєзніков часом?
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18.02.2023 13:30
+35
нерозумно викладати дані про цього Героя та відео тим більше під час війни.
На рахунок нагород - тут Герой України беззаперечно, але чи дослухається до пана Бутусова Головнокомандуючий?
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18.02.2023 13:31
+26
Оце діло!
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18.02.2023 13:27
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18.02.2023 13:27 Відповісти
а "герой" почему то бойко....
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18.02.2023 13:48 Відповісти
Ану нагадайте хто казав що мавікі військовим не потрібні? Не Рєзніков часом?
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18.02.2023 13:30 Відповісти
для дурних вже написали не лише хто, а й чому так сказав
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18.02.2023 13:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p20QpLQHneM
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18.02.2023 13:37 Відповісти
"рєзніков" може більше знищити лише одним "твиттом". Як "мендель" колись стабілізувала курс гривні
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18.02.2023 16:32 Відповісти
Djakuemo tobi, koza4e

Povernys¨ zyvym 😍
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18.02.2023 13:30 Відповісти
Так это с помощью самоделок, а если были настящие дроны камикадзе такие как у Азербайджана в Карабахе
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18.02.2023 13:31 Відповісти
нерозумно викладати дані про цього Героя та відео тим більше під час війни.
На рахунок нагород - тут Герой України беззаперечно, але чи дослухається до пана Бутусова Головнокомандуючий?
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18.02.2023 13:31 Відповісти
В героях ходять бойки, богуслаєви, літвіни, звягільські
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18.02.2023 13:45 Відповісти
да какой же ви євгєй,ви жє герой....
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18.02.2023 13:59 Відповісти
Молоток парень, ще й за того парня отработал,за ватана , шо отбивался возле Привоза от призыва. Шо-та молчок, упекли его в тюрягу , за сопротивление военным в военное время?
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18.02.2023 13:38 Відповісти
Слава Герою!!! Ящик гранат на день - це сильно!
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18.02.2023 13:40 Відповісти
а нагороди отримують...забув, як там того, з целюлітною головою?
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18.02.2023 13:43 Відповісти
Не удивлюсь, если со временем, Андрюха (как бывший помощник машиниста) скинет на орков тепловоз !
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18.02.2023 13:45 Відповісти
..щось нічо не чуть про роботу 800? потужних тайванських "револьверних дронів для мін"..
чи може "дермаки-татарови-арахніди" щось загальмували, бо "неначасі" і в них досі не зникло бажання сподобатися пдрам
а ЦІ прості хлопці, звичайно, - молодці і Герої
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18.02.2023 13:45 Відповісти
це і є справжній Герой Українець . Бажаю здоровя !
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18.02.2023 13:50 Відповісти
В війську нема " особисто". Хтось прикривав, хтось забезпечував відхід. хтось купив дрон. Війна "гра" командна
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18.02.2023 13:51 Відповісти
Я про тих безіменних героїв, які кожен день, кожну мить, на своїх плечах наближають нашу перемогу
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18.02.2023 13:54 Відповісти
Недавно на Шоубісиках вийшло інтерв'ю,на тему дронів, так от ми відстаємо від росії в цьому плані, головна проблема в тому, що Міноборони не хоче чи не може профінансувати закупку і розробку безпілотників різних типів. Виробники говорять, окей дайте нам аванс на закупку оптики і інших західних технологій а чиновники говорять у нас немає на це грошей🤦🤦🤦
Суки де ті гроші що виділяються ЄС і США???
Куди ви їх ***** діваєте , в матраци ховаєте??? 😡😡
Зволікання в цьому питанні коштує сотні життів воїнів і цивільних 🤬🤬🤬
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18.02.2023 14:20 Відповісти
Яйця по 17 грн. купують
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18.02.2023 15:16 Відповісти
До знищенийх козломордів треба ще додати кількість врятованих життів наших людей, яких могли би вбити ті потвори, як би залишились живими!! Переоцінити такий внесок нашого бійця неможливо!!
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18.02.2023 14:21 Відповісти
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18.02.2023 14:27 Відповісти
Цензор! Навіщо підставляти наших героїв? Приберіть це.
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18.02.2023 14:28 Відповісти
Ну да, один герой- "боневтік"
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18.02.2023 14:33 Відповісти
Дякую тобі хлопче! Бережи тебе Бог! Мочи рашистів і в хвіст і в гриву! Слава ЗСУ!
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18.02.2023 14:47 Відповісти
Ото і добре ! Там ще снайпери є ! Мабуть теж у деяких більше 100.
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18.02.2023 14:47 Відповісти
Слава хлопчині і його побратимам !!!
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18.02.2023 14:58 Відповісти
от за це, тобі врізали виплати.....
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18.02.2023 15:02 Відповісти
Шо за припоцаный посыл парню? Вы - кацапа?
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18.02.2023 15:39 Відповісти
Не зупиняйся, герою, а продовжуй свою справу, адже є ще стільки гарних чисел!
Слава ЗСУ!
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18.02.2023 15:21 Відповісти
Це інформативне відео буде коштувати життя сотням, а то і тисячам наших воїнів. Росія, яка колись скопіювала американську атомну бомбу, до літа зможе налагодити випуск десятків тисяч дронів, і сховатися від них буде неможливо. Пане Бутусов, спробуйте видалити відео, краще запізно, але все ж спробуйте
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18.02.2023 18:14 Відповісти
Україна повинна знати справжніх героїв, бо з такою інформативністю як на бенямарафоні виявляється, що основними "фронтовиками" у нас є Боневтік, Завгосп і ОПшна шобла зі слугами.
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18.02.2023 23:07 Відповісти
Глядя на Андрея горжусь Украиной и ее невероятным народом-героем!
Андрюша, огромное тебе спасибо! 👍
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19.02.2023 13:30 Відповісти
Зарано викладати відео про героя
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19.02.2023 20:15 Відповісти
Парню респект за труд!

Есть мысли по теме:

1. Выделить отдельного заряжающего-запускающего. Опытный оператор бесценен и его тяжело быстро заменить. Оператор должен быть всегда в укрытии под охраной.
2. Вся команда, кроме заряжающего-запускающего, должна быть в укрытии.
3. Возле заряжающего-запускающего должен быть небольшой окоп, куда можно спрятаться при неплановой активации гранаты. Ящик(и) с гранатами необходимо расположить на расстоянии 10-15 метров от позиции заряжания в отдельном укрытии, незаметном с воздуха.
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19.02.2023 22:23 Відповісти
На фоні цього бійця Рєзніков виглядає повним ідіотом. А злодійкуватий ідіот на чолі МО не наближає нашої перемоги.
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20.02.2023 08:14 Відповісти
 
 