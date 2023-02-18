"Я особисто зробив мінус 500 окупантів", - оператор дрону з 10-ї ОГШБр позивний Скиба. ВIДЕО

23-річний український воїн за рік війни знищив та поранив гранатами з квадрокоптера близько 500 російських солдатів.

Відео про солдата "Скибу" з 10-ї гірсько-штурмової бригади опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, "Скиба" щодня вилітає на розвідку, корегування та ураження. Солдат вже витратив на знищення ворогів десятки ящиків гранат.

"Думаю, після перегляду очевидно, що цей воїн - справжній герой, гідний найвищих державних нагород", - пише Бутусов.

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За словами головреда Цензор.НЕТ, зараз "Скиба" шукає в свою команду нових бійців. Йому потрібні люди, які хочуть знайти на фронті надійних побратимів та навчитись керувати дроном. Робота операторів дронів у 10-й бригаді при цьому організована на високому рівні.