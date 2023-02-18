"Я особисто зробив мінус 500 окупантів", - оператор дрону з 10-ї ОГШБр позивний Скиба. ВIДЕО
23-річний український воїн за рік війни знищив та поранив гранатами з квадрокоптера близько 500 російських солдатів.
Відео про солдата "Скибу" з 10-ї гірсько-штурмової бригади опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його словами, "Скиба" щодня вилітає на розвідку, корегування та ураження. Солдат вже витратив на знищення ворогів десятки ящиків гранат.
"Думаю, після перегляду очевидно, що цей воїн - справжній герой, гідний найвищих державних нагород", - пише Бутусов.
За словами головреда Цензор.НЕТ, зараз "Скиба" шукає в свою команду нових бійців. Йому потрібні люди, які хочуть знайти на фронті надійних побратимів та навчитись керувати дроном. Робота операторів дронів у 10-й бригаді при цьому організована на високому рівні.
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Povernys¨ zyvym 😍
На рахунок нагород - тут Герой України беззаперечно, але чи дослухається до пана Бутусова Головнокомандуючий?
чи може "дермаки-татарови-арахніди" щось загальмували, бо "неначасі" і в них досі не зникло бажання сподобатися пдрам
а ЦІ прості хлопці, звичайно, - молодці і Герої
Суки де ті гроші що виділяються ЄС і США???
Куди ви їх ***** діваєте , в матраци ховаєте??? 😡😡
Зволікання в цьому питанні коштує сотні життів воїнів і цивільних 🤬🤬🤬
Слава ЗСУ!
Андрюша, огромное тебе спасибо! 👍
Есть мысли по теме:
1. Выделить отдельного заряжающего-запускающего. Опытный оператор бесценен и его тяжело быстро заменить. Оператор должен быть всегда в укрытии под охраной.
2. Вся команда, кроме заряжающего-запускающего, должна быть в укрытии.
3. Возле заряжающего-запускающего должен быть небольшой окоп, куда можно спрятаться при неплановой активации гранаты. Ящик(и) с гранатами необходимо расположить на расстоянии 10-15 метров от позиции заряжания в отдельном укрытии, незаметном с воздуха.